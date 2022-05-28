За жизнь без токсичных фантиков

Доброе утро!

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета, дополнил список вечных русских вопросов новым: "Зачем она нужна, эта валюта? Мы продаем свое собственное благосостояние – газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?" Ответить нелегко, особенно когда не знаешь, кто виноват и что делать с этими новостями:

Российская армия сжимает кольцо вокруг Северодонецка; Лиман полностью под контролем россиян; войска РФ подходят к Славянску и приближаются к Бахмуту.

Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение.

Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" томскую организацию "Женский голос", помогающую жертвам домашнего насилия.

В Приморье группа депутатов от КПРФ выступила против войны – их тут же лишили права голоса и назвали "изменниками".

Украинская православная церковь объявила о полной независимости от Москвы.

Канада предложила снимать санкции с российских олигархов в обмен на финансирование восстановления Украины.

Военные сводки

Российское кольцо вокруг Северодонецка сжимается, бои идут на окраинах города. По словам главы военной администрации Луганской области Сергея Гайдая, украинским войскам хватит сил, чтобы удерживать оборону в ближайшие дни, а впоследствии не исключено отступление. Город Лиман Донецкой области перешел под полный контроль пророссийских сепаратистов из так называемой "ДНР" – вот что рассказывают о происходящем там украинцы, родственники которых остаются в городе. Ожидается наступление российской армии на Славянск и ее продвижение к Бахмуту. Ожесточенные бои продолжаются и в Харьковской области, где в первой половине мая украинской армии удалось отбить значительные территории. Вот анализ ситуации на фронтах с гипотезами о дальнейшем ходе боев.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе "очень-очень сложной", но твердо обещал, что Донбасс снова будет украинским. Что обретет Украина, когда отобьет эти земли обратно, легко представить себе по этому видео из "освобожденной" российской армией Попасной.

В последние дни украинские власти с новой энергии заговорили о необходимости поставок Украине реактивных систем залпового огня, потому что происходящее на Донбассе – главным образом война артиллерий. По информации CNN, Wall Street Journal и New York Times, США, которые ранее воздерживались от таких поставок, склоняются к тому, чтобы начать их (хотя официально решение пока не принято). Здесь объясняется, что эти РСЗО могут изменить на фронте, а здесь политический аналитик Андреас Умланд перечисляет причины, по которым поставки оружия затягивает Германия (главная причина в том, что у нее у самой нет оружия).

В Днепропетровской области подсчитали жертв ракетного удара, нанесенного в среду из Ростовской области – погибли десять нацгвардейцев. Губернатор Белгородской области сообщил о смерти женщины, раненной при обстреле 26 мая.

Сохраняется опасность нападения на Украину со стороны Беларуси: Александр Лукашенко поручил создать в стране народное ополчение. В Украине, правда, пока не видят каких-либо реальных перемещений войск. Вот свежие фотографии с фронтов.

На оккупированных территориях

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что под завалами бывшего завода "Октябрь" нашли около 70 тел погибших – оккупационные власти вывезли их для захоронения в поселок Старый Крым, идентификация не проводилась. Таких мест по всему городу могут быть десятки. О том, при каких обстоятельствах был убит в Мариуполе литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, здесь рассказывает его жена Анна Белоброва.

По словам представителя президента Украины в аннексированном Крыму Тамилы Ташевой, в СИЗО и тюрьмы Крыма активно свозят “неугодных”, задержанных на блокпостах и новооккупированных территориях Украины. В Херсонской области и оккупированных частях Запорожской действуют и свои тюрьмы, где задержанных пытают “по донбасской методичке”. В Крыму, по словам Ташевой, лечат большое количество раненых российских военных, но местных врачей добровольно-принудительно отправляют работать в так называемую “ДНР”, где раненых, вероятно, еще больше.

В Киевской области продолжают находить и эксгумировать тела местных жителей, расстрелянных российскими военными – вот сюжет о жителях села Термаховка, которых россияне полмесяца держали в плену в чистом поле, постоянно их терроризируя. Издание "Важные истории" идентифицировало российского военнослужащего, который ограбил жительницу Ирпеня, сфотографировался на Polaroid и оставил фото под ковром. Им оказался 25-летний псковский десантник Павел Пилантов – странный его поступок объясняется, видимо, тем, что он не знал, как работает Polaroid.

“Фонтанка” публикует интервью с контрактником из Петербурга, который уже успел побывать в украинском плену и жаждет вернуться на фронт. Он уверенно говорит, что в плену его били, а украинский журналист Владимир Золкин перед записью интервью с ним якобы выдал ему ответы, которые он хотел услышать. Убийства жителей Бучи россиянин тоже называет постановкой. Мать контрактника говорит, что у нее нет права судить, напала ли Россия на Украину, но “нациков”, уверена она, надо убивать.

Что дальше

На фоне неудач украинской армии на Донбассе и неспособности Евросоюза ввести шестой пакет санкций в отношении России в международной политике значительно слышнее стали российские нарративы: “Киев зря сопротивляется – США все равно его кинут”, “война в Украине – лишь очередная авантюра США по смене режима в понравившейся им стране”, “голод в Африке наступит из-за санкций в отношении России”, “сопротивление Украины лишь приведет к неописуемым страданиям и неисчислимым жертвам, лучше сразу сдаться и пойти на уступки”. Здесь эти нарративы разбирает украинский дипломат Александр Хара.

В пятницу Путину звонил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Он назвал свой 45-минутный разговор с российским президентом “напряженным и серьезным”. По версии Австрии, обсуждался вопрос украинских военнопленных, а по версии Кремля – “саботирование” Украиной переговоров и “истинные причины” глобального продовольственного кризиса – состоящие, конечно, в том, что Россию обложили санкциями. (Напомним, что вывоз зерна из России запретили власти России, а теперь Минсельхоз предлагает запретить и вывоз риса).

О том, как структуры “Ростеха” успешно обходят санкции с помощью французских компаний, а концерн “Калашников” – через посредство итальянской, читайте, соответственно, здесь и здесь. В обоих материалах речь идет о делах еще довоенных, и комментаторы выражают надежду, что российское вторжение в Украину все-таки поумерит аппетиты европейских капиталистов.

Министр финансов Канады Христя Фриланд представила план изъятия средств у попавших под международные санкции российских богачей: в случае их готовности добровольно отдать часть своего имущества на восстановление Украины с них могут снять санкции. Как минимум часть богачей на такой план согласна. Западным странам он выгоден тем, что избавляет их от необходимости придумывать юридические основания для изъятия замороженных активов.

Структуры, с капиталом напрямую не связанные, выражают свою позицию гораздо яснее: украинская православная церковь объявила о полной независимости от Москвы, а независимые юристы из США и Канады подготовили доклад, в котором обосновывают квалификацию действий России в Украине как “подстрекательство к геноциду”.

Борьба с антивоенщиной

Четверо депутатов-коммунистов законодательного собрания Приморья выступили с требованием немедленного вывода российских войск с территории Украины. Губернатор Приморского края, выступавший на этом заседании с ежегодным отчетом, назвал противников войны “изменниками”, после чего их лишили права голоса. Глава фракции КПРФ пообещал принять в отношении “порочащих честь КПРФ” “самые жесткие меры”. Видимо, расстреляет.

Бывший футболист, популярный спортивный блогер и владелец частного футбольного клуба “Красава” Евгений Савин уехал из России, не дожидаясь “самых жестких мер”: он резко осудил российское вторжение в Украину и отказался вывешивать у себя на стадионе Z-образную милитаристскую атрибутику.

Ряды “дискредитаторов” российской армии пополнила 80-летняя екатеринбурженка Галина Бастрыгина: 8 мая она раздавала в парке листовки за мир, за что получила штраф в размере 30 тысяч рублей. О “дискредитаторах” из Калининградской области, Карелии и других регионов Северо-Запада с любовью рассказано тут.

Московский муниципальный депутат Алексей Горинов, сидящий в СИЗО по обвинению в распространении “фейков” о российской армии, обратился к правозащитникам с жалобой на условия содержания: первую ночь он провел на цементном полу (в 2016 году ему делали операцию в связи с острой формой туберкулеза легких), а теперь сидит с шестью соседями в камере, предназначенной для четверых. Дело Горинова расследовали за неделю, скоро будет суд.

О деле, возбужденном против активистов движения “Весна”, читайте здесь: по версии следствия, они создали НКО, посягающую на личность и права граждан. Преследовать их начали после того, как движение призвало поучаствовать в шествии “Бессмертного полка” с плакатами “Они воевали не за это”.

Избавление от “худших западных стереотипов”

Минюст России внес в список НКО – “иностранных агентов” томскую организацию "Женский голос", помогающую жертвам домашнего насилия.

Нижегородский активист и предприниматель Михаил Иосилевич приговорен к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения по делу о сотрудничестве с “нежелательной организацией”, под каковой имеется в виду “Открытая Россия” Михаила Ходорковского (с которой Иосилевич не сотрудничал). С учетом времени, проведенного в СИЗО, Иосилевичу предстоит отсидеть в колонии-поселении около трех месяцев. Незадолго до вынесения приговора он пытался улететь в Израиль, чтобы прекратить это полное нестыковок дело, но его сняли с самолета в Домодедове.

В аннексированном Крыму по делу полугодовой давности арестован на восемь суток адвокат Назим Шейхмамбетов. Адвокатов, которые приехали его защищать, тоже задержали.

На всех территориях, находящихся под контролем Москвы, идет совершенствование образовательной системы:

Постоянная комиссия Ученого совета Петербургского университета проверила учебный план факультета свободных искусств и наук и решила исключить из него 70 дисциплин, потому что они “крайне идеологизированы, причем в соответствии с худшими западными стереотипами” и “не соответствуют нормам академической строгости и формальности”.

Казанский университет решил не продлевать контракт с 68‑летним профессором, доктором физико-математических наук Наилем Фаткуллиным, опубликовавшим открытое антивоенное письмо.

Крымскую учительницу географии вынудили уволиться после того, как она поговорила с девятиклассницами о войне в Украине.

Глава оккупационной администрации Запорожья Евгений Балицкий объявил об учреждении Мелитопольского государственного университета. Хотя логичнее было бы, конечно, создать госуниверситет в Мариуполе.

Все остальное

Поставки товаров в Россию прекращает немецкий производитель профессиональной косметики Wella (на ее долю приходится 40% рынка красок для волос).

Китай запретил полеты к себе для Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков – во избежание ареста этих самолетов, находящихся в лизинге у западных компаний.

Россию и Беларусь отстранили от участия в Чемпионате мира по хоккею 2023 года. Ранее сам Чемпионат перенесли из Петербурга в Латвию и Финляндию.

отстранили В Туркменистане и Кыргызстане прекратилось вещание российских телеканалов "Россия 1" и "Звезда" – это связано блокировкой их спутниковой трансляции из-за санкций, наложенных на российскую пропагандистскую машину.

Ссылки для чтения

Военное. Украинский историк Александр Бабич объясняет, что из себя представляли настоящие бандеровцы; новосибирский историк Дмитрий Холявченко комментирует кремлевский миф о "миролюбии" России и “мирном” завоевании Сибири; журналист Илья Милюков напоминает о военных преступлениях, совершенных советской армией в Афганистане.

Украинский историк Александр Бабич объясняет, что из себя представляли настоящие бандеровцы; новосибирский историк Дмитрий Холявченко комментирует кремлевский миф о "миролюбии" России и “мирном” завоевании Сибири; журналист Илья Милюков напоминает о военных преступлениях, совершенных советской армией в Афганистане. Новейшая история РФ. Отрывок из только что переизданной книги Михаила Зыгаря “Вся кремлевская рать” (изд-во “Альпина ПРО”), в котором помощник президента Игорь Шувалов придумывает, как сделать Россию империей. Или фрагмент из книги Михаила Фишмана “Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом” (изд-во Corpus) – о новаторских экономических реформах молодого нижегородского губернатора.

Отрывок из только что переизданной книги Михаила Зыгаря “Вся кремлевская рать” (изд-во “Альпина ПРО”), в котором помощник президента Игорь Шувалов придумывает, как сделать Россию империей. Или фрагмент из книги Михаила Фишмана “Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом” (изд-во Corpus) – о новаторских экономических реформах молодого нижегородского губернатора. Хороший немецкий писатель – не немецкий писатель. Рассказ о литературной карьере Э.М. Ремарка и печальной судьбе его сестры. Или история художественной зебальдианы.

Рассказ о литературной карьере Э.М. Ремарка и печальной судьбе его сестры. Или история художественной зебальдианы. Рисованные книги. Беседа с художницей Катей Гущиной, автором графической биографии “100 причин, почему плачет Лев Толстой”. Или интервью Павла Пепперштейна о “Мифогенной любви каст” в комиксах.

Беседа с художницей Катей Гущиной, автором графической биографии “100 причин, почему плачет Лев Толстой”. Или интервью Павла Пепперштейна о “Мифогенной любви каст” в комиксах. Гид по культурам. 11 слов, помогающих понять культуру Каталонии. Или разговор с искусствоведом Натальей Вихревой о бразильской культуре и книге Араси Амарал “Бразильский модернизм”.

11 слов, помогающих понять культуру Каталонии. Или разговор с искусствоведом Натальей Вихревой о бразильской культуре и книге Араси Амарал “Бразильский модернизм”. Крах крепкой советской семьи. Беседа с гендерной исследовательницей Ольгой Ворониной о феминистских группах эпохи перестройки и сексизме в учебниках, законах и массовой культуре. Или мини-трактат об идеологии и движении чайлдфри.

Искренне Ваши,

Семь Сорок