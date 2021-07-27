Доброе утро!

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших в мире сайтов с текстами песен Genius.com, потому что какие-то из миллионов этих песен российские суды признали “экстремистскими” и содержащими “призывы к суициду”. Прочие новости тоже особого желания жить не внушают:

В России заблокирован сайт Алексея Навального и 49 связанных с ним ресурсов.

"Важные истории": у 20 млн россиян нет быстрого доступа к скорой помощи.

Пропал авиадиспетчер, посадивший самолет с Романом Протасевичем.

Племянники президента Таджикистана избили главу Минздрава страны после смерти их матери от ковида.

Вокруг Навального

Блогер Илья Ремесло, по заявлению которого Навального осудили за клевету на ветерана, регистрирует права на товарный знак "Прекрасная Россия будущего".

Решением Генпрокуратуры в России настоящего заблокирован сайт Алексея Навального и еще 49 связанных с ним ресурсов, включая сайты его ближайших соратников и страницы бывших региональных штабов. Последнее расследование ФБК о председателе Госдумы Володине остается доступным в YouTube. В связи с изложенными в нем фактами бывший юрист ФБК Любовь Соболь обратилась в ЦИК с требованием снять Володина с выборов: летая служебным самолетом в Саратов, он нарушил запрет для кандидатов пользоваться служебным положением в целях ведения предвыборной кампании.

Экс-глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина объявила голодовку в ковидном стационаре, куда ее принудительно поместили, несмотря на отрицательный тест. Через главврача больницы она передала своему доверенному лицу документы о выдвижении на выборах в облсовет, которые тот должен был отнести в избирком. Документы эти так и остались лежать у главврача на столе, а сам главврач тем временем подал в ТИК собственные документы о самовыдвижении.

От выборов пытаются оттеснить и формально никак не связанных с Навальным кандидатов:

В Москве задержан кандидат в депутаты Госдумы от “Яблока” Кирилл Гончаров (протокол о неповиновении полиции, могут дать 15 суток).

Вот интервью с депутатом Саратовской облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко о нависшем над ним административном деле за распространение “экстремистских материалов”, о снятии с выборов его соратника по партии Павла Грудинина и о Навальном тоже.

Якутский шаман Александр Габышев ни в какие депутаты не выдвигался, но цель у него была примерно как у Навального – “изгнать Путина”. Суд направил его на принудительное лечение в "медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением" по уголовному делу о применении силы к сотруднику Росгвардии (до этого Габышев находился в психушке на другом основанию). Срок содержания в новой психушке в решении суда не оговорен. Ну то есть пока кто-нибудь не изгонит.

Прочие каверзы

Бывшего журналиста “Коммерсанта” и “Ведомостей” Ивана Сафронова, который уже больше года сидит в “Лефортове” по обвинению в госизмене, допросили в качестве свидетеля по уголовному делу его адвоката Ивана Павлова. А поскольку ранее суд в качестве меры пресечения запретил Павлову общаться со свидетелями по его делу, то теперь Сафронов лишен возможности общаться со своим адвокатом.

РИА ФАН (оно же “фабрика троллей”, принадлежащая “повару Путина” Евгению Пригожину) планирует направить в правоохранительные органы заявление с просьбой включить правозащитную организацию "ОВД-Инфо" в реестр иностранных агентов. Здесь журналисты, уже включенные в этот реестр, комментируют логику властей: целью всех этих “агентских списков” они считают “полную зачистку независимых медиа”, сам же порядок их формирования определяется, по их мнению, рандомайзером. Но включат в итоге всех. Не дожидаясь этого, объединение журналистов-фрилансеров “Четвертый сектор” объявило о самоликвидации, как только Минюст пришел к ним с внеплановой проверкой.

Правительство России одобрило законопроект, позволяющий отбирать загранпаспорта у должников.

Две истории о “застрявших”: (1) о сотнях младенцев, рожденных в России суррогатными матерями для граждан других стран, которые не сумели забрать детей из-за пандемийного закрытия границ; и (2) об уроженце Узбекской ССР, которого сначала посадили в России за экстремизм, потом лишили российского гражданства, хотя никакого другого у него нет, и уже два года держат в Центре временного содержания иностранных граждан без всяких перспектив освобождения.

Два расследования: (1) “Важные истории” изучили организацию медицинской помощи в России и выяснили, что каждый седьмой россиянин (а это 20 млн человек) при угрозе жизни должен ждать скорую дольше 20 минут; (2) журналисты “Дождя” подсчитали, что российские суды оправдывают полицейских в 12 раз чаще, чем обычных граждан.

В Беларуси

В понедельник утром из СИЗО в Минске выпустили журналистов белорусской службы Радио Свобода Инессу Студинскую и Олега Груздиловича; освобожден также журналист “Белсат” Игорь Ильяш. Здесь Ильяш подробно рассказывает об условиях содержания (нечеловеческих: люди спят на голых досках без матрасов, подушек и одеял, свет в камере никогда не выключают) и об уголовном деле, подозреваемым по которому он проходит.

Политолога Валерию Костюгову обвинили в “заговоре с целью захвата власти” и “пособничестве в призывах к захвату власти” (до 12 лет колонии). Ее задержали 30 июня после обыска в квартире, сейчас она в СИЗО на Володарского.

Минчанин получил 10 лет колонии усиленного режима по делу "о поджоге танка" – на основании видео, которое Минобороны и белорусские государственные медиа объявили фейком.

Вот монолог жены Тихона Осипова, приговоренного к 11 годам колонии за наезд на машины военных. Осипов пытался выехать из пробки, по которой вели огонь силовики. В его машине нашли 13 пуль – при этом ни у одного из силовиков, на которых он якобы наехал, ушибов и травм нет.

Генпрокуратура Беларуси направила в суды более 50 исков о признании интернет-ресурсов экстремистскими.

В Беларуси исчез авиадиспетчер, который посадил самолет с Романом Протасевичем. Он мог уехать в Грузию. А мог и не уехать.

Вокруг света

Президент США Джо Байден объявил о завершении боевой миссии американских войск в Ираке до окончания 2021 года. После этого там останутся только военные инструкторы, численность которых пока не определена.

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра и приостановил работу парламента. В столице начались столкновения.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 23 329. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 150 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 154 601 человека (+727 за сутки).

С сегодняшнего дня привитые россияне могут ехать туристами в Венгрию.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам от 5 до 5,5 лет пятерых жителей Северной Осетии, участвовавших в митинге против режима “нерабочих дней” во Владикавказе весной прошлого года. На этом митинге люди жаловались на потерю доходов и недостоверную информацию об эпидемии, но судили этих пятерых по статье об участии в массовых беспорядках.

Три племянника президента Таджикистана Эмомали Рахмона избили врачей и чиновников, попавшихся им под руку в больнице, где от ковида умерла их мать, родная сестра президента. Больше всего пострадал министр здравоохранения – он получил сильный удар в челюсть, у главы медцентра – травма головы. Рядовые врачи отделались легкими травмами. Никто не задержан.

Шесть ссылок

Литература и около. Беседа с писателем Алексеем Макушинским о его последних книгах и вообще о литературе. Или разговор с внучатым племянником Набокова Константином Фазольтом – обо всем, кроме литературы, но в конце есть забавный рассказ о встрече со знаменитым дядей.

Беседа с писателем Алексеем Макушинским о его последних книгах и вообще о литературе. Или разговор с внучатым племянником Набокова Константином Фазольтом – обо всем, кроме литературы, но в конце есть забавный рассказ о встрече со знаменитым дядей. Локальная история. История мещерского поселка Курша-2, который сгорел вместе с жителями в 1936 году. Или отличное эссе Ксении Романенко о Невеле.

История мещерского поселка Курша-2, который сгорел вместе с жителями в 1936 году. Или отличное эссе Ксении Романенко о Невеле. Философское. Фрагмент из книги израильского философа Авишая Маргалита “Достойное общество” (изд-во НЛО) – о бедности. Или изящный текст Анатолия Рясова о Жаке Деррида.

Фрагмент из книги израильского философа Авишая Маргалита “Достойное общество” (изд-во НЛО) – о бедности. Или изящный текст Анатолия Рясова о Жаке Деррида. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок