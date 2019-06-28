Монахам очень трудно жить

Доброе утро!

Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода, да и в остальном ничего нового нет – так, по мелочам:

Сегодня открывается саммит G20 в Осаке. Планируется встреча Путина и Трампа.

Сегодня, как ожидается, представители так называемых “ДНР” и “ЛНР” передадут Украине четверых пленных.

Глава российской ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге, если “безобразия” не удастся остановить.

Против главы крупнейшего российского автодилера “Рольф” завели уголовное дело. Он не будет возвращаться в Россию.

Очень хороший разговор с Путиным

Сегодня в японском городе Осака открывается саммит двадцати крупнейших экономик мира. На сегодня же запланирована полуторачасовая встреча Путина и Трампа. Последний сказал журналистам, что разговор будет “очень хороший, а что я ему скажу, не ваше дело”.

Путин в интервью Financial Times похвалил Трампа – назвал его “талантливым человеком”. Британские журналисты не задавали Путину неудобных вопросов, поэтому у него была возможность в полной мере продемонстрировать свои представления о мире: “Либеральная идея предполагает, что ничего делать не надо”, – сказал руководящий Россией кандидат наук, и Джон Локк со стоном перевернулся в гробу. Вопрос о том, кто отравил Скрипалей, обещала разъяснить Путину Тереза Мэй – в последний раз перед отставкой.

Саммит продлится два дня и обещает быть трудным. Ангела Меркель героически отправилась в Осаку, хотя неважно себя чувствует, Трампу предстоит встреча не только с Путиным, но и с председателем КНР (на кону – вся мировая торговля), но главное – в Осаке не будет кокаина. Накануне в Испании задержали сержанта ВВС Бразилии, летевшего в свите президента Болсонаро на самолете-дублере. Обнаруженные у него 39 кг кокаина так и остались в Севилье.

Украинские пленные

Сегодня в Минске, как ожидается, представители так называемых “ДНР” и “ЛНР” передадут главе украинской партии пророссийского толка "За жизнь" Виктору Медведчуку (aka “кум Путина”) четверых украинских пленных. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Медведчука в предвыборной пиар-самодеятельности и обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков, захваченных в Черном море: “У нас у всех есть дети, верните детей родителям”. Зеленский также раскритиковал главу МИД Украины Павла Климкина за то, что тот не согласовал с президентом реакцию на российскую ноту по этому вопросу. Климкин подавал в отставку сразу после избрания Зеленского, но Верховная Рада эту отставку не приняла.

Выборы-выборы

Глава российской ЦИК Элла Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге, если происходящие там “безобразия” не получится прекратить. Тогда как независимые кандидаты как раз нашли метод пробиться на регистрацию через искусственно созданную очередь из гопников: как выяснилось, нужно просто нарядиться гопником – и тогда бить не будут.

В Москве городские власти согласовали массовый сбор подписей для оппозиции. Да и нападение с дерьмом на сборщиков Любови Соболь полиция тоже эффективно расследовала: в МВД утверждают, что двое безработных мужчин в ходе распития спиртных напитков поспорили между собой на бутылку, что обольют разведенным лошадиным навозом волонтера Соболь. Затейливые, однако, пари заключают между собой московские безработные.

Вести российского преступного мира

На основателя крупнейшего автодилера “Рольф” Сергея Петрова завели уголовное дело о мошенничестве с выводом денег за границу, ФСБ провела обыски в офисах компании и дома у сотрудников. Сам Петров находится за границей и возвращаться не собирается, уголовное дело он назвал “произволом”. Вот тут – детали обвинения, история задействованной статьи УК и гипотезы Петрова о генезисе этого дела.

В Москве не согласовали марш против домашнего насилия и в поддержку сестер Хачатурян (которые убили издевавшегося над ними отца).

В Смоленске автора комментария “Знает каждый гражданин, кто ***** №1” оштрафовали на 30 тысяч рублей; основателя Монстрации художника Артема Лоскутова оштрафовали на 10 тысяч за плакат “Мусора хуже говна” на согласованном митинге. Песков сказал, что закон об оскорблении власти в корректировке не нуждается.

В Архангельской области завели уголовное дело против начальника колонии за покровительство криминальному авторитету.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 135 тысяч евро восьми пострадавшим от пыток.

Все остальное

В Бурятии после отказа одного из двигателей аварийно сел Ан-24 с 43 пассажирами на борту. Он выкатился за пределы полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Два пилота погибли, более 30 пассажиров пострадали.

Бывший генпрокурор Узбекистана приговорен к 10 годам за коррупцию, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев лишен неприкосновенности и статуса бывшего президента.

В КНДР пропал студент из Австралии.

В США фотография погибших мигрантов из Сальвадора, отца и двухлетней дочери, вызвала волну возмущения иммиграционной политикой Трампа.

Расцвет российской культуры и науки

В Красноярске студента отчислили из университета за “ненаучный” диплом, в котором он анализировал долги региона. Но это случилось в 2017 году – сейчас в одной из школ этого города провели набор в первый профильный класс ФСИН. В школе пояснили, что это нужно, чтобы углубленно изучать историю и обществознание.

Подробности того, как разрушается один из лучших вузов России, Высшая школа экономики, еще раз изложены здесь.

Рассказ об “оптимизации” исторического факультета СПбГУ путем увольнения преподавателей читайте здесь.

Вот прощальное письмо дирижера Теодора Курентзиса труппе пермской оперы.

А чтобы закончить на созидательной ноте, почитайте план создания “православного Ватикана” в Сергиевом Посаде (140 млрд рублей). Необходимость преобразования города объясняется тем, что нужно “занять туристов, чтобы они поменьше времени проводили непосредственно в лавре, потому что монахам очень трудно жить в таком шумном месте”.

Шесть ссылок

Богема. Фрагмент из книги Элизабет Уилсон “Богема: великолепные изгои” (выходит в НЛО), посвященный роли женщин в жизни французской богемы. Или разговор с великолепным изгнанником Авдеем Тер-Оганьяном, который вернулся в Москву после двадцати лет вынужденной эмиграции и теперь пытается понять, что делать.

Ликбез. Развернутое объяснение о том, что такое Байкал и почему преждевременно говорить о его токсичности. Плюс разъяснение базовых понятий статистики и ее золотого правила: “Не переноси данные опроса на всю популяцию, пока не убедишься в корректности выборки”.

Печаль и радость. Рассказ о посттравматическом стрессовом расстройстве и связанных с ним мифах. Или очень вдумчивый разговор с шефом Мауро Колагреко – его ресторан Mirazur занял первое место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants.

Искренне Ваши,

Семь Сорок