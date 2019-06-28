Монахам очень трудно жить

Доброе утро!
Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода, да и в остальном ничего нового нет – так, по мелочам:
- Сегодня открывается саммит G20 в Осаке. Планируется встреча Путина и Трампа.
- Сегодня, как ожидается, представители так называемых “ДНР” и “ЛНР” передадут Украине четверых пленных.
- Глава российской ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге, если “безобразия” не удастся остановить.
- Против главы крупнейшего российского автодилера “Рольф” завели уголовное дело. Он не будет возвращаться в Россию.
Очень хороший разговор с Путиным
Сегодня в японском городе Осака открывается саммит двадцати крупнейших экономик мира. На сегодня же запланирована полуторачасовая встреча Путина и Трампа. Последний сказал журналистам, что разговор будет “очень хороший, а что я ему скажу, не ваше дело”.
Путин в интервью Financial Times похвалил Трампа – назвал его “талантливым человеком”. Британские журналисты не задавали Путину неудобных вопросов, поэтому у него была возможность в полной мере продемонстрировать свои представления о мире: “Либеральная идея предполагает, что ничего делать не надо”, – сказал руководящий Россией кандидат наук, и Джон Локк со стоном перевернулся в гробу. Вопрос о том, кто отравил Скрипалей, обещала разъяснить Путину Тереза Мэй – в последний раз перед отставкой.
Саммит продлится два дня и обещает быть трудным. Ангела Меркель героически отправилась в Осаку, хотя неважно себя чувствует, Трампу предстоит встреча не только с Путиным, но и с председателем КНР (на кону – вся мировая торговля), но главное – в Осаке не будет кокаина. Накануне в Испании задержали сержанта ВВС Бразилии, летевшего в свите президента Болсонаро на самолете-дублере. Обнаруженные у него 39 кг кокаина так и остались в Севилье.
Украинские пленные
Сегодня в Минске, как ожидается, представители так называемых “ДНР” и “ЛНР” передадут главе украинской партии пророссийского толка "За жизнь" Виктору Медведчуку (aka “кум Путина”) четверых украинских пленных. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Медведчука в предвыборной пиар-самодеятельности и обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков, захваченных в Черном море: “У нас у всех есть дети, верните детей родителям”. Зеленский также раскритиковал главу МИД Украины Павла Климкина за то, что тот не согласовал с президентом реакцию на российскую ноту по этому вопросу. Климкин подавал в отставку сразу после избрания Зеленского, но Верховная Рада эту отставку не приняла.
Выборы-выборы
Глава российской ЦИК Элла Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге, если происходящие там “безобразия” не получится прекратить. Тогда как независимые кандидаты как раз нашли метод пробиться на регистрацию через искусственно созданную очередь из гопников: как выяснилось, нужно просто нарядиться гопником – и тогда бить не будут.
В Москве городские власти согласовали массовый сбор подписей для оппозиции. Да и нападение с дерьмом на сборщиков Любови Соболь полиция тоже эффективно расследовала: в МВД утверждают, что двое безработных мужчин в ходе распития спиртных напитков поспорили между собой на бутылку, что обольют разведенным лошадиным навозом волонтера Соболь. Затейливые, однако, пари заключают между собой московские безработные.
Вести российского преступного мира
- На основателя крупнейшего автодилера “Рольф” Сергея Петрова завели уголовное дело о мошенничестве с выводом денег за границу, ФСБ провела обыски в офисах компании и дома у сотрудников. Сам Петров находится за границей и возвращаться не собирается, уголовное дело он назвал “произволом”. Вот тут – детали обвинения, история задействованной статьи УК и гипотезы Петрова о генезисе этого дела.
- В Москве не согласовали марш против домашнего насилия и в поддержку сестер Хачатурян (которые убили издевавшегося над ними отца).
- В Смоленске автора комментария “Знает каждый гражданин, кто ***** №1” оштрафовали на 30 тысяч рублей; основателя Монстрации художника Артема Лоскутова оштрафовали на 10 тысяч за плакат “Мусора хуже говна” на согласованном митинге. Песков сказал, что закон об оскорблении власти в корректировке не нуждается.
- В Архангельской области завели уголовное дело против начальника колонии за покровительство криминальному авторитету.
- Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 135 тысяч евро восьми пострадавшим от пыток.
Все остальное
- В Бурятии после отказа одного из двигателей аварийно сел Ан-24 с 43 пассажирами на борту. Он выкатился за пределы полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Два пилота погибли, более 30 пассажиров пострадали.
- Бывший генпрокурор Узбекистана приговорен к 10 годам за коррупцию, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев лишен неприкосновенности и статуса бывшего президента.
- В КНДР пропал студент из Австралии.
- В США фотография погибших мигрантов из Сальвадора, отца и двухлетней дочери, вызвала волну возмущения иммиграционной политикой Трампа.
Расцвет российской культуры и науки
- В Красноярске студента отчислили из университета за “ненаучный” диплом, в котором он анализировал долги региона. Но это случилось в 2017 году – сейчас в одной из школ этого города провели набор в первый профильный класс ФСИН. В школе пояснили, что это нужно, чтобы углубленно изучать историю и обществознание.
- Подробности того, как разрушается один из лучших вузов России, Высшая школа экономики, еще раз изложены здесь.
- Рассказ об “оптимизации” исторического факультета СПбГУ путем увольнения преподавателей читайте здесь.
- Вот прощальное письмо дирижера Теодора Курентзиса труппе пермской оперы.
- А чтобы закончить на созидательной ноте, почитайте план создания “православного Ватикана” в Сергиевом Посаде (140 млрд рублей). Необходимость преобразования города объясняется тем, что нужно “занять туристов, чтобы они поменьше времени проводили непосредственно в лавре, потому что монахам очень трудно жить в таком шумном месте”.
Шесть ссылок
- Богема. Фрагмент из книги Элизабет Уилсон “Богема: великолепные изгои” (выходит в НЛО), посвященный роли женщин в жизни французской богемы. Или разговор с великолепным изгнанником Авдеем Тер-Оганьяном, который вернулся в Москву после двадцати лет вынужденной эмиграции и теперь пытается понять, что делать.
- Ликбез. Развернутое объяснение о том, что такое Байкал и почему преждевременно говорить о его токсичности. Плюс разъяснение базовых понятий статистики и ее золотого правила: “Не переноси данные опроса на всю популяцию, пока не убедишься в корректности выборки”.
- Печаль и радость. Рассказ о посттравматическом стрессовом расстройстве и связанных с ним мифах. Или очень вдумчивый разговор с шефом Мауро Колагреко – его ресторан Mirazur занял первое место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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