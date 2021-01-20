Чертоги царские и синие трусы

Доброе утро!

В Москве прошла памятная акция в годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, хотя с утра пораньше представители прокуратуры вручили организаторам акции предостережения о недопустимости ее проведения в связи с коронавирусом. Граница между допустимым и недопустимым еще никогда не была такой подвижной:

"Росатом" поставит две фигуры Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ.

Фонд борьбы с коррупцией выпустил двухчасовой фильм о дворце Путина в Геленджике с экскурсией по царским покоям и разъяснением схемы финансирования.

Экспертиза подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси на записи с рассказом о планах убийства журналиста Павла Шеремета.

Сегодня в Вашингтоне пройдет инаугурация Джо Байдена и Камалы Харрис. Трамп опубликовал длинную прощальную речь.

Победила плесень

Пока Навальный сидит в СИЗО, Фонд борьбы с коррупцией выпустил двухчасовой фильм (и отдельный большой сайт) о дворце Путина в Геленджике – относящиеся к нему угодья по площади равны 39 княжествам Монако. Большая часть сведений, содержащихся в расследовании, уже публиковалась в прессе, но ФБК добыл визуализацию и смог показать – через историю создания самого большого и дорогого частного дома в мире – психологический портрет его владельца. Ну или поставить ему психиатрический диагноз.

Отделу расследований ФБК не только удалось снять с дрона дворец и прилегающие к нему виноградники с амфитеатром и подземным хоккейным стадионом, но и визуализировать в 3D переданные им архитектурные чертежи. Впечатления незабываемые – это как Зимний дворец, только с блэкджеком (правда с ним) и... шестом для стриптиза.

Кроме того, в расследовании подробно показана схема финансирования строительства, рассказано об основных инвесторах и истории их связи с Путиным. Но вся соль в том, что дворец уже покрылся изнутри плесенью, и сейчас там идет капитальный ремонт. Впрочем, после публикации детальных архитектурных планов ремонтировать его бессмысленно: Путин, помешанный на безопасности, вряд ли сможет там жить, утверждает один из авторов расследования Георгий Албуров.

Песков назвал расследование “заезженной пластинкой”, потому что всем давно известно, что никакого дворца у Путина нет. Порожденные фильмом мемы смотрите здесь (хотя самые смачные туда не вошли), а вот небольшая поэма по мотивам фильма.

Страх и трепет

Вчера было Крещение, и Путин искупался в специально обустроенной и осененной ледяным крестом проруби. Это не стоило бы упоминания, если бы не синие трусы, в которых он окунался в свою прорубь. Вряд ли это те самые синие трусы Навального, которые тщательно отмывал фсбшный химик Кудрявцев. Скорее, это некое послание.

Песков интерпретировал его так: “Утверждения, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда”. Зарабатывающие на рекламе российские блогеры стали публиковать одинаковые stories о том, что Навальный предатель (потому что вернулся на родину и тем самым подверг ее угрозе западных санкций), а Госдума на первом своем заседании в новом году обругала Навального на чем свет стоит, предложив отправить его “пожизненно в лучшие тюрьмы, далеко-далеко от Москвы, на Север, в тундру, где птицы на лету замерзают и падают на землю”.

Пока же Навальный сидит в Матросской тишине (об условиях содержания в этом изоляторе рассказано здесь) и шлет оттуда послание, в котором призывает граждан России “выбирать правильный столбик” из тех трех, на которые обычно разбивают население (“оболваненные”, “все понимающие, но молчащие” и “отказывающиеся молчать и борющиеся как могут”). Вот поток комментариев о том, насколько массовой может стать такая борьба: от социолога Григория Юдина, политолога Михаила Виноградова, политика Льва Шлосберга, соратника Навального Николая Ляскина.

Жена Навального Юлия сообщает, что ее караулит полиция: “Ну а чему удивляться – вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания “троек”, теперь – что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили”. Судя по комментариям юристов на 30-суточное задержание Навального и суд в химкинском ОВД, Юля не далека от истины, упоминая 37-й год. Вот полная расшифровка аудиозаписи этого суда.

Другой суд, Пресненский, отказался принять иск Навального к Пескову о защите чести и достоинства в связи с тем, что тот назвал Навального агентом западных спецслужб. В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который мог передать (или, скорее, продать) данные для расследования об отравлении Навального – старший лейтенант Кирилл Чупров отправлен под домашний арест. (А Путин говорил, что это западные спецслужбы данные передали).

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков (он живет в Великобритании) опубликовал список из восьми человек, против которых Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Глава региональных штабов Навального Леонид Волков выступил в ПАСЕ на слушаниях в связи с отравлением и арестом Алексея.

Что можно и чего нельзя в России

Одному из задержанных на акции в поддержку Навального на Невском проспекте в протоколе написали: “Громко хлопал в ладоши”. Это нельзя.

Госкорпорация "Росатом" установит две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ. Это можно, потому что, как сказал Курчатов, без Берии атомного проекта бы не было. (Он имел в виду, что не будь шарашек, конструкторы просто погибли бы на лесоповалах.)

По делу о краже оборудования с самолета для управления войсками в случае ядерной войны арестован автомеханик Жора Хачунц. 26 декабря его задержали за вождение без прав, а уже через два дня вменили ему разграбление “самолета Судного дня”. Он все отрицает, но долго ли еще сможет отрицать, неизвестно.

Хабаровская журналистка, освещающая акции протеста, оштрафована за показ плаката с изображением собаки в нацистских погонах с подписью “ментовская из Центра «Э»” (демонстрация нацистской символики – странно, что не оскорбление власти), а волгоградская прокуратура требует заблокировать ВК-аккаунт местной ЛГБТ-активистки (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий суррогатное материнство для не состоящих в браке людей и связанные с этим посреднические услуги.

Что не так с поправками к закону “Об образовании”, регулирующими просветительскую деятельность, здесь объясняет астрофизик Сергей Попов.

Правительство предложило закупить много планшетов на российской операционной системе “Аврора”. Поскольку софта к ней нет и, соответственно, ничего делать на этих планшетах нельзя, их решено закупать для врачей и учителей. Причем к 2024 году (когда Илон Маск уже полетит на Марс).

Беларусь головного мозга

Минчанин Владислав Богомольников объявил голодовку в знак солидарности с блогером, администратором телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорем Лосиком. Лосика арестовали 25 июня прошлого года, и он уже больше месяца держит голодовку в знак протеста против предъявления ему новых обвинений.

Экспертиза подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева на записи с рассказом о планах убийства журналиста Павла Шеремета. Помимо убийства Шеремета, в опубликованной EUobserver аудиозаписи обсуждается убийство троих живущих в Германии политэмигрантов и создание роты "девок" для негласной слежки за оппонентами Лукашенко.

Задержанный в Петербурге член стачкома "Беларуськалия" попросил политубежища в России.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 21 734 (почти на тысячу меньше, чем накануне, но при этом Петербург, который больше чем в два раза меньше, чем Москва, опять Москву перегнал). Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 612 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 66 623 человек (+586 за сутки). Здесь о дальнейших перспективах развития эпидемии в России рассказывает математик Виктор Захаров (он с коллегами построил прогностическую модель, которая до сих пор работала исправно).

Роспотребнадзор объявил, что “иммунологическая эффективность” вакцины новосибирского центра “Вектор” составляет сто процентов. Потом выяснилось, что это игра словами: эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. Людей обычно интересует последняя, но она станет известна только в феврале.

Число умерших от COVID-19 в странах Евросоюза превысило 400 тысяч. Германия продлила локдаун до 14 февраля. Всех обязали носить в общественных местах респираторы FFP2 (они дороже простой маски). В США число смертей от коронавируса тоже перевалило за 400 тысяч.

В Америке

Сегодня в Вашингтоне состоится инаугурация Джо Байдена и Камиллы Харрис. Из-за эпидемии приглашенных на ней будет немного, а из-за недавнего штурма Капитолия в городе введены беспрецедентные меры безопасности. Байден обещал сразу же после инаугурации вернуть США в парижские соглашения по климату.

Трамп, который перестанет быть президентом сегодня в полдень, записал 20-минутную прощальную речь, в которой высоко оценил результаты своего президентства: в экономику, по его словам, пришли “billions and billions dollars”, США вышли в лидеры по производству нефти и газа, и даже с Китаем он якобы почти договорился, но тут мир накрыл “китайский вирус”. Госсекретарь США Майк Помпео в свой последний рабочий день признал геноцидом заключения в лагеря миллионов уйгуров в Китае.

Шесть ссылок

Стихи. Эссе Константина Львова о поэзии Аполлона Григорьева – к выходу первого тома его десятитомного собрания сочинений. Или три стихотворения современных русских поэтов о родителях и детях с комментариями авторов.

Эссе Константина Львова о поэзии Аполлона Григорьева – к выходу первого тома его десятитомного собрания сочинений. Или три стихотворения современных русских поэтов о родителях и детях с комментариями авторов. Исландия. 11 слов, помогающих понять исландскую культуру. Или рассказ Аны Колесниковой о поэзии скальдов.

11 слов, помогающих понять исландскую культуру. Или рассказ Аны Колесниковой о поэзии скальдов. Музыка. Руководитель ансамблей Labyrinthus и Medievallica Данил Рябчиков рассказывает, какая светская музыка Средневековья дошла до наших дней. Или подробное описание “Симфонии гудков” советского изобретателя и композитора Арсения Авраамова, в конце которого можно послушать реконструкцию ее московского исполнения 1923 года.

Руководитель ансамблей Labyrinthus и Medievallica Данил Рябчиков рассказывает, какая светская музыка Средневековья дошла до наших дней. Или подробное описание “Симфонии гудков” советского изобретателя и композитора Арсения Авраамова, в конце которого можно послушать реконструкцию ее московского исполнения 1923 года. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок