Туннель, ведущий к Путину

Доброе утро!

На верандах московских ресторанов в первый день их работы было многолюдно. Городские власти теперь будут следить за выпивающими и закусывающими с дронов, а все оставшиеся ограничения (типа запрета на митинги) сохранятся до середины июля. Сейчас главное – новая путинская Конституция:

Навальный опубликовал таблицы с данными бюджетников и “привлеченных” ими лиц, которые зарегистрировались для голосования о поправках. Конституция, которую российский народ одобрит 1 июля, уже поступила в продажу.

Претендентка на статус кандидата в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщает об угрозах, над арестованными активистами издеваются в изоляторе.

Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Закон на ту же тему готовят в Конгрессе.

Из-за вспышек Covid-19 в Берлине закрыта на карантин часть района Нойкёльн, ограничен выезд из Пекина, из российских регионов сообщают о нехватке мест в больницах.

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Ежедневные сводки о проголосовавших

Российским властям так понравилось каждый день представлять циферки, что с 25 июня по утрам будут сообщать не только число вновь инфицированных и умерших, но и количество проголосовавших за поправки к Конституции.

Пока досрочное голосование не началось, в московской мэрии (и можно предполагать, в администрациях других регионов тоже) производят подсчет уже привлеченных к процессу одобрения поправок: Навальный опубликовал таблицы, полученные, по его словам, из Департамента информационных технологий Москвы – в них указывается, сколько процентов сотрудников разных предприятий города уже зарегистрировались для участия в электронном голосовании и сколько “привлеченных граждан” они обеспечили. Московская полиция тоже занята: с утра пораньше к директору ФБК Ивану Жданову пришел оперативник, чтобы взять объяснение о том, не планирует ли тот беспорядков: “Время такое, сами понимаете, из главка спустили указание”.

Зачем разоблачать и так заведомо незаконную процедуру “всенародного одобрения”, здесь объясняет юрист ФБК Любовь Соболь. Какой стратегии придерживаться в отношении этого “цирка шапито”, как выражается Соболь, каждый решает сам. Вот позиция координатора пермского отделения движения за права избирателей “Голос” Виталия Ковина: он считает, что как минимум наблюдать нужно, но нижегородское отделение “Голос” отказалось это делать. Члены участковых избирательных комиссий тоже решают каждый за себя, но уже известно, что тестировать на коронавирус их не будут и страхование здоровья им тоже не предоставят.

Новая конституция, которую россияне дружно одобрят 1 июля, уже продается в книжных магазинах. В ней, в частности, есть поправка о “защите суверенитета и территориальной целостности” – здесь эксперты гадают, что это значит и кому это нужно.

Ежедневные сводки о выздоровевших

По официальным данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8248 (это на два случая больше, чем сутками ранее). Всего инфицированных – почти 550 тысяч, почти 300 тысяч из них поправились. В РБК заметили, что по понедельникам от COVID-19 выздоравливают втрое больше, чем по воскресеньям – в оперштабах им объяснили, что просто на выходных не выписывают из стационаров. Но почему тогда люди продолжают выздоравливать и по выходным? Нет ответа. Число жертв коронавируса составляло на утро вторника 7284, за день в Москве скончались еще 48 человек.

Парад Победы ветеранам, которых туда свезут на специально продезинфицированном транспорте, можно будет смотреть без масок, объявил Роспотребнадзор (потому что их рассадят на трибунах через два места друг от друга). Путин тоже будет смотреть его без маски, потому наплыва высоких гостей не ожидается. И вообще маска ему не нужна, потому что его хранит “дезинфекционный туннель”: чтобы попасть к президенту, люди проходят через "мелкодисперсный водный туман" – секретную разработку “одной пензенской компании”. Как в России в жестокой борьбе между двумя государственными институтами создается вакцина от коронавируса, рассказано тут.

В регионах. Вот репортаж из Петербурга, где обнаружилась самая высокая летальность от Covid-19 в России, а четверть заболевших – работники системы здравоохранения. В Тыве больницы не справляются с наплывом пациентов, в Кызыле появилось отдельное кладбище для жертв коронавируса (хотя по официальной статистике там все хорошо). Как живет закрытый на карантин Северодвинск, где и в хорошие времена все секретно, здесь рассказывает местный житель, эколог Алексей Климов.

Смута в умах. Схиигумен Сергий (Романов), которого РПЦ запретила в служении за ковид-диссидентство, захватил женский монастырь на Урале и выставил для охраны “казаков”, часть из которых участвовали в войне на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поговорил в эфире “Говорит Москва” о планах Билла Гейтса “чипировать людей”, описывая при этом, скорее, китайскую практику создания “социальных рейтингов”. В России, сказал Фадеев, все к этому идет, и это правда: во всех школах страны установят камеры с функцией распознавания лиц и подключат их к системе видеонаблюдения Orwell.

Приход-расход. “Апология протеста” насчитала почти миллиард рублей штрафов, выписанных по всей России за нарушение режима самоизоляции, и 22 уголовных дела за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Вот разговор с юристом этого правозащитного проекта Анной Бочило. Частично компенсировать убытки от “режима нерабочих дней” и парадно-голосовательных нерабочих сред в Совете Федерации пытаются за счет упразднения новогодних каникул – соответствующий законопроект уже готов.

Российская уголовщина

В Перми идет суд о "чучеле Путина". Участников одиночных пикетов в поддержку обвиняемых задержали за нарушение режима самоизоляции.

В Пскове начался суд над журналисткой Светланой Прокопьевой – ее обвиняют в оправдании терроризма (до семи лет заключения) за высказывание о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске.

Главе карельского “Мемориала” краеведу Юрию Дмитриеву опять продлили арест. Суд идет в закрытом режиме из-за характера обвинений.

Против сотрудников "Норникеля" возбудили уголовное дело о загрязнении еще одной реки в Красноярском крае. “Медуза” выяснила, что компания своевременно сообщила в МЧС о разливе топлива, но не получила никакой помощи от ведомства. Соответственно, глава МЧС Зиничев и губернатор Красноярского края Усс врали, когда говорили, что узнали о катастрофе из соцсетей.

Кавказ

Пять человек, включая полицейского и росгвардейца, погибли в перестрелке в ингушском городе Назрани – члены клана не поделили землю.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинения в том, что он заказал убийство грузинского журналиста Георгия Габунии, обматерившего Путина в эфире “Рустави–2” в прошлом году: мол, если кто-то действует по его, Кадырова, поручению, то он это поручение выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто об этом не узнает. И призвал Габунию встать на колени. Подробности о задержании в Грузии гражданина России, уроженца Ингушетии Васамбека Бокова – здесь.

Французская пресса пишет, что президент Франции просит МВД изучить возможности высылки из страны чеченцев, причастных к насилию в Дижоне (большинство из них находятся там в статусе беженцев). При этом оценки происходящего начинают разнится – теперь уже утверждается, что погром в городе устроили не чеченцы, а арабы-наркодилеры.

У ближайших соседей России

В Беларуси продолжаются репрессии в связи с предстоящими президентскими выборами. Светлане Тихановской, которая пытается выдвинуться в кандидаты вместо своего арестованного мужа, блогера Сергея Тихановского, поступают угрозы. Жена оппозиционера Павла Северинца рассказывает, что в Центре изоляции правонарушителей в Минске над задержанными активистами издеваются: бьют и не дают спать по ночам. Кроме того, арестованным постоянно накидывают сроки, но узнать обо всем этом можно только от уже освободившихся: суды проходят в закрытом режиме, адвокатов не пускают, ссылаясь на эпидемию. Вот полный обзор “президентской кампании”.

Лидера оппозиционной партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна парламент лишил депутатской неприкосновенности и разрешил арестовать по обвинению в коррупции и подкупе избирателей. Кто такой Царукян, рассказывается тут.

Россия направляет $11,2 млн на развитие системы школьного питания в Таджикистане и еще $10 млн – на закупку российского продовольствия для этой системы. Про Пригожина в этой связи пока не пишут.

Жена президента Украины госпитализирована с коронавирусом. В стране растет число новых случаев инфицирования.

Большая политика

Президент США подписал исполнительный указ о реформе полиции, предусматривающий дополнительные гранты полицейским департаментам и предписывающий им перейти на обновленные стандарты при использовании силы. В Конгрессе США идет работа над законом о реформе полиции, но Трамп опередил законодателей. Вот рассказ об “автономной зоне” в Сиэтле, обустроенной активистами в ходе протестов (Трамп называет ее организаторов “уродливыми анархистами”). Здесь общую ситуацию в США анализирует политолог Виталий Шкляров.

В Польше вступает в завершающую фазу предвыборная президентская гонка. Действующий президент пытается переманить на свою сторону крайне правых, обвиняя ЛГБТ в “необольшевизме”.

Парламент Венгрии отменил “диктаторский закон” по борьбе с коронавирусом, но премьер Орбан успел им воспользоваться, лишив части финансирования местное самоуправление, сократив господдержку партий и заключив рекордное количество госконтрактов с приближенными бизнесменами.

В ходе столкновений на границе Индии с Китаем погибли 20 индийских военнослужащих. Стороны обвиняют друг друга в нарушении “линии контроля”.

В КНДР взорвали офис по связям с Южной Кореей в приграничном Кэсоне – из-за “отсутствия прогресса в межкорейских отношениях”.

Хроника пандемии

Общее число случаев коронавирусной инфекции по всему миру перевалило за восемь с четвертью миллионов, жертвами Covid-19 стали свыше 445 тысяч человек. На первом месте по обоим показателям остаются США, Бразилия занимает второе место: за последние сутки там был зарегистрирован рекордный суточный прирост инфицированных – почти 35 тысяч, но власти утверждают, что ситуация под контролем.

Во Франции прошли акции за улучшение условий работы медиков, полиция применила слезоточивый газ, когда в нее полетели куски асфальта и арматура. В берлинском районе Нойкёльн 369 квартир закрыли на карантин после выявления в районе 57 новых случаев Covid-19. Из Пекина в связи с новой вспышкой ограничен выезд, отменяются авиарейсы. Два новых случая Covid-19 зафиксировали в Новой Зеландии – у граждан Великобритании, прилетевших на похороны родственника.

ВОЗ объявила научным прорывом исследование об эффективности стероида дексаметазона при лечении Covid-19. Он снижает риск смертности пациентов на ИВЛ на 35%, а людей на кислородном лечении – на 20%. И стоит всего пять фунтов.

Шесть ссылок

Новые философские начала. Историк философии Константин Бандуровский рассказывает, как Фрэнсис Бэкон (1561–1626) боролся с предрассудками-”идолами” и заложил основы новоевропейской философии и современной науки. Или обзор основных работ Юка Хуэя – китайско-немецкого философа-программиста, который претендует на “оцифровку” всего существующего философского поля и тем самым немножко на роль нового Бэкона (к выходу его первого русского перевода в изд-ве V-A-C press).

Историк философии Константин Бандуровский рассказывает, как Фрэнсис Бэкон (1561–1626) боролся с предрассудками-”идолами” и заложил основы новоевропейской философии и современной науки. Или обзор основных работ Юка Хуэя – китайско-немецкого философа-программиста, который претендует на “оцифровку” всего существующего философского поля и тем самым немножко на роль нового Бэкона (к выходу его первого русского перевода в изд-ве V-A-C press). Запахи и вкусы. Отрывок из книги историка Робера Мюшембле “Цивилизация запахов. XVI – начало XIX века” (изд-во НЛО) – процесс Просвещения вполне можно описать и через обоняние, когда идейно он уже описан. Или 13 слов на идише, помогающих понять еврейскую культуру – львиная доля из них о еде, а кто не любит поесть, тот шлимазл.

Отрывок из книги историка Робера Мюшембле “Цивилизация запахов. XVI – начало XIX века” (изд-во НЛО) – процесс Просвещения вполне можно описать и через обоняние, когда идейно он уже описан. Или 13 слов на идише, помогающих понять еврейскую культуру – львиная доля из них о еде, а кто не любит поесть, тот шлимазл. Квир-история. Рассказ историка Иры Ролдугиной о том, как в СССР с начала 1930-х годов начал формироваться язык патологии для описания гендерно и сексуально ненормативных людей, очень интересно. Или монологи ЛГБТ-людей, бежавших из своих стран в нынешнюю Россию в поисках безопасного места для жизни и особой безопасности там не обнаруживших.

Искренне Ваши,

Семь Сорок