Пять кандидатов и два мальчика

Доброе утро!

В США после решения Верховного суда возобновились казни приговоренных к смерти федеральными судами (последняя такая казнь была приведена в исполнение в 2003 году). Прочие новости почти столь же гуманны:

ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатами в президенты наиболее серьезным оппонентам Лукашенко. Начались протесты с жестокими задержаниями.

Российские сенаторы предлагают запретить трансгендерам вступать в брак и усыновлять детей.

Прокуратура требует до 7,5 лет колонии для обвиняемых по делу “Нового величия”.

Во многих странах ужесточаются ограничения в связи с пандемией коронавируса. Россия возобновляет транспортное сообщение с Беларусью.

Пять кандидатов и более ста задержанных

ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатами на предстоящих 9 августа президентских выборах основным оппонентам Лукашенко – банкиру Виктору Бабарико и бывшему директору минского Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Бабарико, который сидит в СИЗО, отказали из-за якобы неправильных сведений в декларации о доходах, у Цепкало забраковали часть собранных подписей. Жену арестованного блогера Сергея Тихановского Светлану зарегистрировали.

Решение ЦИК вызвало стихийные протесты в разных городах Беларуси. Милиция ответила массовыми жесткими задержаниями, в том числе журналистов. В общей сложности повязали более ста человек.

Вот краткий рассказ о четверых из пяти зарегистрированных кандидатов. О Лукашенко, если есть желание, можно почитать здесь.

Российское законодательное бурление

Елена Мизулина и примкнувшие к ней члены Совета Федерации предложили усовершенствовать семейный кодекс запретом на вступление в брак людям, сменившим пол. Им также запретят усыновлять детей.

Госдума приняла в первом чтении поправки, приравнивающие отчуждение территорий к экстремизму. Смысл там не в переопределении экстремизма, а в том, как будут карать за призывы вернуть Крым – это пока не понятно, вот комментарии экспертов.

В первом чтении принят и законопроект, разрешающий Минюсту приостанавливать деятельность некоммерческих организаций, получающих деньги из США.

Бурление на улицах и его последствия

В Хабаровске во вторник вечером продолжились акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Пресс-секретарь Путина говорит, что в Кремле с пониманием относятся к эмоциональным выступлениям хабаровчан (политолог Илья Стахеев объясняет такую мягкость федерального центра “антиколониальным” характером протеста). Мэр Хабаровска сказал, что митинги пагубно влияют на здоровье, имея в виду эпидемию коронавируса, но альтернативных способов протеста придумать не смог.

Сегодня в Москве и Петербурге планируется сбор подписей для подачи коллективного иска об отмене поправок к Конституции – увидим, как эту акцию встретит полиция.

В Петербурге суды штрафуют задержанных у здания суда после вынесения приговора по делу “Сети”, пока всем назначают по 10 тысяч рублей.

Уголовные дела

Прокуратура огласила свои требования по срокам для обвиняемых по делу “Нового величия” : для четверых – от 6,5 до 4 лет условно, еще для троих – от 7,5 до 6 лет колонии. Вот подробный материал об этом деле, созданном на основе оппозиционного чата, а вот разговор с единственным обвиняемым, которому удалось бежать из России.

: для четверых – от 6,5 до 4 лет условно, еще для троих – от 7,5 до 6 лет колонии. Вот подробный материал об этом деле, созданном на основе оппозиционного чата, а вот разговор с единственным обвиняемым, которому удалось бежать из России. В поддержку Ивана Сафронова , обвиняемого в госизмене, выступили более 400 выпускников ВШЭ и журналисты военного пула, в котором до недавнего времени работал Сафронов.

, обвиняемого в госизмене, выступили более 400 выпускников ВШЭ и журналисты военного пула, в котором до недавнего времени работал Сафронов. Клевета. Навального вызвали на допрос по делу о клевете (он назвал снявшихся в рекламе “всенародного голосования” о поправках к Конституции “продажными холуями”, а среди снявшихся оказался ветеран ВОВ). Движение “Голос” попросило прокуратуру провести проверку о клевете в свой адрес на федеральных телеканалах.

Навального вызвали на допрос по делу о клевете (он назвал снявшихся в рекламе “всенародного голосования” о поправках к Конституции “продажными холуями”, а среди снявшихся оказался ветеран ВОВ). Движение “Голос” попросило прокуратуру провести проверку о клевете в свой адрес на федеральных телеканалах. Против 72-летнего пенсионера с инвалидностью из Омска Владимира Бесхлебного возбуждено дело о создании экстремистского сообщества , якобы планировавшего “вооруженный захват власти”. Пенсионер отрицает распад СССР и называет себя председателем омского “исполкома Совета народных депутатов РСФСР”. Он помещен под домашний арест.

, якобы планировавшего “вооруженный захват власти”. Пенсионер отрицает распад СССР и называет себя председателем омского “исполкома Совета народных депутатов РСФСР”. Он помещен под домашний арест. Российского диджея, задержанного в Берлине по запросу США, отпускают под залог. На 18 июля назначено судебное заседание по вопросу о его экстрадиции.

Особые люди

По данным издания “Проект”, глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов “зарабатывают миллионы”, крышуя российских бизнесменов через подставных лиц. Одним таким лицом является никому не известный Павел Кротов, бизнесмен и по совместительству торговый атташе Гренады в России.

Издание The Insider обнаружило у главного акушера-гинеколога Минздрава России Лейлы Адамян элитную квартиру в центре Москвы стоимостью больше миллиарда рублей. Квартира была приобретена после того, как депутат Госдумы гимнастка Алина Кабаева в мае 2019 года благополучно родила, по слухам, двух мальчиков. Тогда же Путин наградил Адамян орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Священник и пятеро иеромонахов РПЦ, служащие в бунтующем против церковных властей Среднеуральском монастыре, запрещены в служении. Недавно их лидер схиигумен Сергий приказал Путину передать ему власть.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро вторника, в России выявлено 6248 новых случая Covid-19 (меньше, чем днем ранее). За сутки умерли 175 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро вторника 11 614, за день в Москве скончались еще 29 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – почти 740 тысяч.

В пятерку регионов – лидеров по приросту новых случаев уже несколько дней входит Алтайский край. Вот рассказ о возможных причинах вспышки (грандиозные вечеринки в горах, где открылись все турбазы, и регистрация больных задним числом, после “всенародного одобрения” поправок). Из Красноярского края сообщают, что больных там госпитализируют, только когда помочь им уже нельзя – остальные “лечатся” дома.

Россия возобновляет регулярное транспортное сообщение с Беларусью, еще восемь стран готовы начать принимать россиян “хоть завтра”: Турция, Мальдивы, Куба, Доминикана, Египет, Хорватия, ОАЭ и Мексика. За последние сутки в Мексике было зарегистрировано семь тысяч новых случаев Covid-19 и 836 смертей, связанных с коронавирусом.

Во множестве других стран, напротив, ужесточаются ограничения и вводятся точечные карантины. В Казахстане уже принято решение, что следующий учебный год школьники начнут дистанционно, детские сады открывать вообще не планируется. Администрация Трампа отказалась от своих планов по депортации иностранных студентов, обучающихся онлайн по решению своих вузов.

На фоне всего этого Минздрав Монголии подтвердил смерть 15-летнего подростка от бубонной чумы.

Вокруг света

Трое российских военных ранены при подрыве фугаса в Сирии.

Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника на границе с Арменией. Здесь политолог Аркадий Дубнов объясняет странность этого конфликта: он никак не связан с Нагорным Карабахом и, скорее всего, объясняется какими-то внутриполитическими факторами в двух странах, что делает его дальнейшее развитие непредсказуемым.

Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес.

Великобритания отказалась от оборудования китайской компании Huawei для развертывания сетей 5G.

Секса нет, но вы держитесь

В твиттере началась кампания, участники которой обвинили в харассменте и сексуальных домогательствах сотрудников “МБХ медиа”, “Дождя” и Сбербанка. Вот разговор с координатором правозащитных проектов "Открытой России" Валей Дехтяренко – она аккумулировала на своей странице истории жертв насилия и призвала обвиняемых к ответу. Кампания привела к извинениям и добровольным увольнениям.

Гислейн Максвелл, которая занималась подбором несовершеннолетних девушек для секса со своим другом Джеффри Эпштейном, будут судить через год. Все это время она проведет в тюрьме.

Шесть ссылок

Современная поэзия. Два разговора из книги поэта и критика Владимира Коркунова “Побуждение к речи: 15 интервью с современными поэт[к]ами о жизни и литературе”: с Денисом Ларионовым и Еганой Джаббаровой.

Два разговора из книги поэта и критика Владимира Коркунова “Побуждение к речи: 15 интервью с современными поэт[к]ами о жизни и литературе”: с Денисом Ларионовым и Еганой Джаббаровой. История. Отрывок из книги Родиона Бельковича “Кровь патриотов: введение в интеллектуальную историю американского политического радикализма” (изд-во “Владимир Даль”) – об истоках американского консерватизма. Или рассказ Дениса Пескова о немецком издательстве “Альбатрос”, сумевшем сохранить независимость при нацистах.

Отрывок из книги Родиона Бельковича “Кровь патриотов: введение в интеллектуальную историю американского политического радикализма” (изд-во “Владимир Даль”) – об истоках американского консерватизма. Или рассказ Дениса Пескова о немецком издательстве “Альбатрос”, сумевшем сохранить независимость при нацистах. Поп-наука. Рассказ о семи блюдах, которые могут помочь заразиться смертельно опасной болезнью. Или фрагмент из книги Ильвы и Хильды Эстбю “Это мой конёк” (“Альпина нон-фикшн”) о том, как депрессия и эпилепсия влияют на память.

Рассказ о семи блюдах, которые могут помочь заразиться смертельно опасной болезнью. Или фрагмент из книги Ильвы и Хильды Эстбю “Это мой конёк” (“Альпина нон-фикшн”) о том, как депрессия и эпилепсия влияют на память. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок