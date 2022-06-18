Две тысячи трусов и сто килограммов печенья

Доброе утро!
На 92-м году жизни умер один из величайших французских актеров Жан-Луи Трентиньян. Вот некролог Андрея Плахова, а в жизни дела обстоят так:
- Значительных перемен на фронтах Донбасса нет: продолжаются бои в Северодонецке, обстрелы Лисичанска и прилегающих деревень.
- ВМС Украины потопили российский буксир “Василий Бех”, доставлявший грузы и людей на остров Змеиный.
- Киев второй раз с начала войны посетил британский премьер Борис Джонсон.
- Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС.
- Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля.
- В своей речи на ПМЭФ Путин назвал Россию мощной суверенной страной, которая выполнит все задачи “спецоперации” в Украине.
Военные сводки
Положение на фронтах Донбасса не меняется, несмотря на тяжелые бои: они по-прежнему ведутся в Северодонецке (вот рассказ о том, как налажено снабжение военных и гражданских, укрывающихся на заводе “Азот”), а прилегающие к Северодонецку населенные пункты, включая Лисичанск, подвергаются интенсивным обстрелам. Глава Луганской области Сергей Гайдай говорит, что жертвами ударов по обоим городам стали восемь гражданских лиц. Эвакуация с завода “Азов”, где находятся 568 мирных жителей, в том числе 38 детей, по его словам, сейчас невозможна. Газета The New York Times опубликовала фотографию открытой братской могилы-траншеи под Лисичанском – в ней, как говорят украинские военные, находятся тела около 300 мирных жителей, погибших в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном с апреля.
Российская армия, по данным западных разведок, продолжает готовить наступление на Славянск, пытается зайти к Лисичанску с юга и атакует деревни вдоль трассы Лисичанск-Бахмут (пока безуспешно). Идут бои в районе Изюма, но значительных перемен и там пока нет.
В результате обстрела Николаева в пятницу утром погибли два человека и двадцать ранены; пострадали четыре многоэтажных дома, людей из них пришлось эвакуировать. Американский институт изучения войны предупреждает о возможных российских атаках близ Херсона под чужим флагом – чтобы запугать местное население, но откуда такие сведения, не известно.
Военно-морские силы Украины заявили о потоплении российского буксира “Василий Бех”, который доставлял подкрепление и оружие на остров Змеиный. Пентагон это сообщение подтвердил, уточнив, что буксир был потоплен ракетой “Гарпун” американского производства, предоставленной кем-то из союзников США. Россия случившееся не комментировала; на борту находилось около 30 человек.
В Белгородской области неизвестно почему разбился российский Су-25, пилот катапультировался.
Что дальше?
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN, что Украина намерена отвоевать всю свою территорию, включая Крым. Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сказал, что Россия выполнит все задачи “спецоперации” в Украине. Поскольку никто, кроме него самого, не знает, в чем эти задачи состоят, выполнять их можно долго – тем более что какой ценой это делается, тоже никто не знает. Известно только, что на 17 июня “Медиазона” подтвердила по открытым источникам гибель 3 798 российских военных в Украине. Известно еще, что снабжается российская армия плохо: и.о. командующего 41-й армией полковник Олег Короткевич попросил мэра Новосибирска Анатолия Локтя "оказать посильную помощь" военнослужащим, находящимся в Украине, а конкретно – прислать пять тысяч пар носков, две тысячи трусов, полторы тысячи упаковок туалетной бумаги, сто килограммов печенья и тысячу пачек сигарет с фильтром.
Украинская армия, со своей стороны, впервые раскрыла потери в технике: около половины имевшегося на начало войны вооружения утрачено. По словам командующего материально-техническим обеспечением Сухопутных войск Украины генерала Владимира Карпенко, поставляемое Украине оружие покрывает лишь 10–15% ее потребностей. Но ситуация, вероятно, будет меняться: после визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц заверил немецких журналистов, что оружие для Украины прибудет вовремя. Комментируя визит четырех европейских лидеров в Киев, украинский военный эксперт Михаил Жирохов и политолог Николай Давыдюк тоже склоняются к оптимистическим оценкам и отмечают, что в прессе сообщается далеко не обо всех поставках оружия. Наконец, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, снова побывавший в Киеве в пятницу, объявил о новых поставках оружия и запуске программы подготовки украинских военных.
Плен, “иностранные наемники”, оккупация
Из российского плена освобождена парамедик Юлия Паевская (Тайра) – об этом в вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский. Паевская попала в плен в середине марта в Мариуполе. Она была основательницей добровольческого отряда боевых медиков.
На сайте “Известий” опубликовано видео с Энди Хьюном, пропавшим без вести под Харьковом после 8 июня. Ранее на других прокремлевских ресурсах появились короткие видео, на которых есть и пропавший тогда же другой американский ветеран, Александер Дрюк. Американцы на этих видео говорят, что они против войны, рассказывают о “некомпетентности” украинской армии и называют русских “вполне человечными ребятами”. Ранее Минобороны России заявило о гибели почти двух тысяч иностранцев, воевавших на стороне Украины (из почти семи тысяч) – откуда у России такие сведения, неизвестно. Одним из таких “иностранцев” в глазах России может быть бывший офицер ФСБ Илья Богданов, который приехал воевать в Украину еще в 2014 году, потом получил украинское гражданство и теперь снова воюет.
Европейский суд по правам человека вынес в отношении России временное постановление на основе правила 39 по делу марокканца Брагима Саадуна, приговоренного к смертной казни в так называемой "ДНР": российские власти должны обеспечить, "чтобы смертная казнь, вынесенная заявителю, не была приведена в исполнение". Российские власти исполнять это решение не будут на основании недавно принятого Госдумой закона, хотя по международным правилам еще обязаны это делать.
В московских СИЗО и спецприемниках застряли более 350 граждан Украины. Около 60 из них были задержаны по запросу Украины и ожидали высылки на родину, еще 180 обвиняются в совершении преступлений на территории России (в довоенной реальности их бы приговорили и отправили отбывать наказание на родину), еще около ста сидят в спецприемнике в Сахарове, будучи задержанными за нарушение миграционного режима, и депортировать их невозможно из-за отсутствия сообщения между двумя странами.
Журналисты “Важных историй” идентифицировали восьмерых псковских десантников, находившихся в Буче в день расстрела там участников теробороны – все они звонили с телефона, отобранного у Ивана Скибы, выжившего при этом расстреле 4 марта. Однако утверждать, что расстреливали украинцев именно они, оснований нет. Русская служба “Би-би-си” собрала новые свидетельства о “прелестях” российской фильтрации: бьют до беспамятства, пытают током и заставляют говорить на камеру “Слава российской армии!”.
Международное эхо войны
- Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Окончательное решение будут принимать лидеры 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня, и, скорее всего, оно будет положительным. Что дает и чего не дает статус кандидата, объясняется здесь.
- В тот же день Украина объявила о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал это совпадение символическим: Украина рвет связи с Россией и налаживает связи с Европой.
- Литва прекратила железнодорожный транзит почти половины грузов, доставляемых из России в Калининградскую область (тех, что попадают под санкции Евросоюза). Комментируя это решение, губернатор области сказал, что, запретив транзит, Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС. Может, еще пожалуется в Брюссель.
- Организаторы “Евровидения” из соображений безопасности решили не проводить конкурс 2023 года в Украине и начали переговоры с Великобританией.
- Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, упирал на суверенитет: в войне, санкциях и кризисе в мировой экономике, виноваты, естественно, Европа и США, а Россия, сорвав “санкционный блицкриг”, вышла из переделки “мощной суверенной страной” (здесь эту “мощь” разбирает экономист Игорь Липсиц). Путин снова обвинил Украину в создании глобального продовольственного кризиса. Украина прямо ему не отвечает, но продолжает настаивать, что Россия ворует зерно, захваченное на оккупированных территориях. Американская компания Maxar публикует спутниковые снимки, подтверждающие правоту Киева: на них суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию.
- В своей речи Путин сказал, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции: “Мы будем расширять взаимодействие со всеми, кто хочет с нами работать. Их много, большинство людей на Земле, но перечислять не буду”. И правильно, что не стал перечислять: сидевший рядом с Путиным президент дружественного Казахстана назвал “ДНР” и “ЛНР” квазигосударственными территориями, которые его страна не признает. Да уже и не надо: так называемую “ДНР” на форуме представлял ее недавно назначенный премьер, а в прошлом чиновник российского правительства Виталий Хоценко – он ждет от России “больше двух триллионов рублей” в ближайшие два года и вполне доволен.
- Но беспощадности к врагам никто не отменял. Суд в Москве приговорил бывшего сотрудника посольства США в России Марка Фогеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков: у него нашли 17 граммов марихуаны, которую он употреблял по медицинским показаниям, что подтверждается медицинскими документами.
В мощной суверенной стране
- В России начали показывать серого “Бэтмена” – премьеру белого Warner Bros. отменила за день до назначенной даты из-за войны в Украине. Владельцы кинотеатров действия голливудских гигантов искренне не понимают, потому что в России войны нет.
- Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил иск владельца приставки Sony PlayStation 5 Digital Edition к компании Sony Electronics. Причиной иска стало отключение онлайн-магазина PlayStation Store в начале марта: без этого игровой приставкой невозможно воспользоваться. Истец потребовал заменить устройство, так как существующее перестало работать, и суд обязал компанию заменить неработающее устройство работающим в течение недели.
- Российская структура Google подала заявление о банкротстве.
- Сторонники правозащитного центра "Мемориал", который был объявлен в России "иностранным агентом" и ликвидирован по решению суда, создали Центр защиты прав человека "Мемориал", который будет заниматься тем же, чем и “Мемориал” (и, надо думать, тоже будет объявлен “агентом” и ликвидирован). Здесь представители НКО – “иностранных агентов” комментируют решение ЕСПЧ в их пользу (в основном сетуют, что его вынесли слишком поздно).
- Роскомназдор заблокировал в России сайт белорусской службы “Радио Свобода” (в Беларуси он давно заблокирован) и сайт движения “Весна” “Импичмент 2.0”, через который можно было быстро отправлять обращения депутатам Госдумы с требованием инициировать импичмент Путина и остановить войну с Украиной.
- Московский Дом книги "Молодая Гвардия" по собственной инициативе снял с продажи книги Бориса Акунина.
“Дискредитаторы” и распространители “фейков”:
- В Чебоксарах задержали двух местных жителей, повредивших инсталляцию в виде буквы Z в центре города, и составили на них протоколы о “дискредитации” российской армии. В конце апреля другого чебоксарца оштрафовали по той же статье на 30 тысяч рублей за то, что он пнул эту букву Z.
- Жителя Сочи Иосифа Гелястанова оштрафовали по статье о “дискредитации” на 50 тысяч рублей за то, что он написал на волнорезах “Путина надо задержать ст. 359 УК РФ развязывание агрессивной войны”.
- Волгоградский художник Philippenzo за ночь собрал 80 тысяч рублей на оплату двух штрафов за "дискредитацию" – к 9 мая он разместил в своем городе граффити "Цинк наш!", на фоне изобразив ряд гробов с буквой Z на одном из них. Вот интервью с ним.
- Дела о “фейках” про российскую армию всегда уголовные, но заводят их по рапорту разных ведомств – здесь рассказана история журналиста и исследователя российских спецслужб Андрея Солдатова, которого преследуют по рапорту управления собственной безопасности ФСБ, в сравнении с историями других жертв этой статьи.
Для развлечения – опрос жителей разных городов России на тему “кто для вас Путин” и “когда он уже уйдет” (смотреть можно не всё, но главное – увидеть последнего спикера).
Все остальное
- Белорусского адвоката Александра Данилевича, работающего в основном в международном коммерческом арбитраже, обвинили в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (до 12 лет). После российского вторжения в Украину он подписал антивоенное обращение.
- Белорусскую активистку Елену Гнаук приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима по делу о клевете на Лукашенко и дискредитации страны: она рассказывала в инстаграме о положении мигрантов и курдских семей в Беларуси.
- Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюремного заключения.
Ссылки для чтения
- Антивоенное. Рассказ о том, как ниспровергавшие европейскую культуру дадаисты стали заклятыми врагами нацизма и милитаризма. Или предисловие Игоря Эбаноидзе к русскому изданию статьи Томаса Манна “Эта война!” (выходит в Cheapcherrybooks).
- Раннесоветская поэзия. Судьба Леонида Каннегисера, поэта, террориста и друга Есенина. Или несколько комментариев к поэме Маяковского “Разговор с фининспектором о поэзии” – книга, содержащая огромный блок материалов, посвященных этому хрестоматийному тексту Маяковского, вышла в изд-ве ЕУ СПб.
- Эрих Ауэрбах. Двухчастная беседа с Дмитрием Колчигиным, переводчиком “Исторической топологии” Эриха Ауэрбаха – в сборник, изданный “Языками славянской культуры”, вошла последняя книга Ауэрбаха "Литературный язык и публика в латинской поздней Античности и в Средневековье", а также его важнейшие статьи: часть первая, часть вторая.
- Ленинградские сидельцы. Филолог и переводчик Михаил Мейлах рассказывает о своей жизни. Владимир Гаенко, осужденный в 1965 году за издание подпольного журнала “Колокол”, публиковавшего статьи с критикой советской власти, вспоминает о “деле колокольчиков”.
- История гомофобии. Краткий курс по борьбе с ЛГБТ от Руси до наших дней. Или фрагмент из книги историка Дэна Хили “Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России” (изд-во Музея Garage).
- То, чего нет. Отрывок из новой книги Олега Ивика “Мифозои: история и биология мифических животных” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о драконах и летающих змеях. Или рассказ о семи утопических городских проектах.
Искренне Ваши,
Семь Сорок