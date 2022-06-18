Две тысячи трусов и сто килограммов печенья

Доброе утро!

На 92-м году жизни умер один из величайших французских актеров Жан-Луи Трентиньян. Вот некролог Андрея Плахова, а в жизни дела обстоят так:

Значительных перемен на фронтах Донбасса нет: продолжаются бои в Северодонецке, обстрелы Лисичанска и прилегающих деревень.

ВМС Украины потопили российский буксир “Василий Бех”, доставлявший грузы и людей на остров Змеиный.

Киев второй раз с начала войны посетил британский премьер Борис Джонсон.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС.

Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля.

В своей речи на ПМЭФ Путин назвал Россию мощной суверенной страной, которая выполнит все задачи “спецоперации” в Украине.

Военные сводки

Положение на фронтах Донбасса не меняется, несмотря на тяжелые бои: они по-прежнему ведутся в Северодонецке (вот рассказ о том, как налажено снабжение военных и гражданских, укрывающихся на заводе “Азот”), а прилегающие к Северодонецку населенные пункты, включая Лисичанск, подвергаются интенсивным обстрелам. Глава Луганской области Сергей Гайдай говорит, что жертвами ударов по обоим городам стали восемь гражданских лиц. Эвакуация с завода “Азов”, где находятся 568 мирных жителей, в том числе 38 детей, по его словам, сейчас невозможна. Газета The New York Times опубликовала фотографию открытой братской могилы-траншеи под Лисичанском – в ней, как говорят украинские военные, находятся тела около 300 мирных жителей, погибших в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном с апреля.

Российская армия, по данным западных разведок, продолжает готовить наступление на Славянск, пытается зайти к Лисичанску с юга и атакует деревни вдоль трассы Лисичанск-Бахмут (пока безуспешно). Идут бои в районе Изюма, но значительных перемен и там пока нет.

В результате обстрела Николаева в пятницу утром погибли два человека и двадцать ранены; пострадали четыре многоэтажных дома, людей из них пришлось эвакуировать. Американский институт изучения войны предупреждает о возможных российских атаках близ Херсона под чужим флагом – чтобы запугать местное население, но откуда такие сведения, не известно.

Военно-морские силы Украины заявили о потоплении российского буксира “Василий Бех”, который доставлял подкрепление и оружие на остров Змеиный. Пентагон это сообщение подтвердил, уточнив, что буксир был потоплен ракетой “Гарпун” американского производства, предоставленной кем-то из союзников США. Россия случившееся не комментировала; на борту находилось около 30 человек.

В Белгородской области неизвестно почему разбился российский Су-25, пилот катапультировался.

Что дальше?

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN, что Украина намерена отвоевать всю свою территорию, включая Крым. Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сказал, что Россия выполнит все задачи “спецоперации” в Украине. Поскольку никто, кроме него самого, не знает, в чем эти задачи состоят, выполнять их можно долго – тем более что какой ценой это делается, тоже никто не знает. Известно только, что на 17 июня “Медиазона” подтвердила по открытым источникам гибель 3 798 российских военных в Украине. Известно еще, что снабжается российская армия плохо: и.о. командующего 41-й армией полковник Олег Короткевич попросил мэра Новосибирска Анатолия Локтя "оказать посильную помощь" военнослужащим, находящимся в Украине, а конкретно – прислать пять тысяч пар носков, две тысячи трусов, полторы тысячи упаковок туалетной бумаги, сто килограммов печенья и тысячу пачек сигарет с фильтром.

Украинская армия, со своей стороны, впервые раскрыла потери в технике: около половины имевшегося на начало войны вооружения утрачено. По словам командующего материально-техническим обеспечением Сухопутных войск Украины генерала Владимира Карпенко, поставляемое Украине оружие покрывает лишь 10–15% ее потребностей. Но ситуация, вероятно, будет меняться: после визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц заверил немецких журналистов, что оружие для Украины прибудет вовремя. Комментируя визит четырех европейских лидеров в Киев, украинский военный эксперт Михаил Жирохов и политолог Николай Давыдюк тоже склоняются к оптимистическим оценкам и отмечают, что в прессе сообщается далеко не обо всех поставках оружия. Наконец, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, снова побывавший в Киеве в пятницу, объявил о новых поставках оружия и запуске программы подготовки украинских военных.

Плен, “иностранные наемники”, оккупация

Из российского плена освобождена парамедик Юлия Паевская (Тайра) – об этом в вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский. Паевская попала в плен в середине марта в Мариуполе. Она была основательницей добровольческого отряда боевых медиков.

На сайте “Известий” опубликовано видео с Энди Хьюном, пропавшим без вести под Харьковом после 8 июня. Ранее на других прокремлевских ресурсах появились короткие видео, на которых есть и пропавший тогда же другой американский ветеран, Александер Дрюк. Американцы на этих видео говорят, что они против войны, рассказывают о “некомпетентности” украинской армии и называют русских “вполне человечными ребятами”. Ранее Минобороны России заявило о гибели почти двух тысяч иностранцев, воевавших на стороне Украины (из почти семи тысяч) – откуда у России такие сведения, неизвестно. Одним из таких “иностранцев” в глазах России может быть бывший офицер ФСБ Илья Богданов, который приехал воевать в Украину еще в 2014 году, потом получил украинское гражданство и теперь снова воюет.

Европейский суд по правам человека вынес в отношении России временное постановление на основе правила 39 по делу марокканца Брагима Саадуна, приговоренного к смертной казни в так называемой "ДНР": российские власти должны обеспечить, "чтобы смертная казнь, вынесенная заявителю, не была приведена в исполнение". Российские власти исполнять это решение не будут на основании недавно принятого Госдумой закона, хотя по международным правилам еще обязаны это делать.

В московских СИЗО и спецприемниках застряли более 350 граждан Украины. Около 60 из них были задержаны по запросу Украины и ожидали высылки на родину, еще 180 обвиняются в совершении преступлений на территории России (в довоенной реальности их бы приговорили и отправили отбывать наказание на родину), еще около ста сидят в спецприемнике в Сахарове, будучи задержанными за нарушение миграционного режима, и депортировать их невозможно из-за отсутствия сообщения между двумя странами.

Журналисты “Важных историй” идентифицировали восьмерых псковских десантников, находившихся в Буче в день расстрела там участников теробороны – все они звонили с телефона, отобранного у Ивана Скибы, выжившего при этом расстреле 4 марта. Однако утверждать, что расстреливали украинцев именно они, оснований нет. Русская служба “Би-би-си” собрала новые свидетельства о “прелестях” российской фильтрации: бьют до беспамятства, пытают током и заставляют говорить на камеру “Слава российской армии!”.

Международное эхо войны

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Окончательное решение будут принимать лидеры 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня, и, скорее всего, оно будет положительным . Что дает и чего не дает статус кандидата, объясняется здесь .

рекомендовала будет положительным объясняется здесь В тот же день Украина объявила о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал это совпадение символическим: Украина рвет связи с Россией и налаживает связи с Европой.

объявила Литва прекратила железнодорожный транзит почти половины грузов, доставляемых из России в Калининградскую область (тех, что попадают под санкции Евросоюза). Комментируя это решение, губернатор области сказал, что, запретив транзит, Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС. Может, еще пожалуется в Брюссель.

прекратила Организаторы “Евровидения” из соображений безопасности решили не проводить конкурс 2023 года в Украине и начали переговоры с Великобританией.

решили не проводить Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, упирал на суверенитет: в войне, санкциях и кризисе в мировой экономике, виноваты, естественно, Европа и США, а Россия, сорвав “санкционный блицкриг”, вышла из переделки “мощной суверенной страной” ( здесь эту “мощь” разбирает экономист Игорь Липсиц). Путин снова обвинил Украину в создании глобального продовольственного кризиса. Украина прямо ему не отвечает, но продолжает настаивать, что Россия ворует зерно, захваченное на оккупированных территориях. Американская компания Maxar публикует спутниковые снимки, подтверждающие правоту Киева: на них суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию.

упирал здесь публикует В своей речи Путин сказал , что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции: “Мы будем расширять взаимодействие со всеми, кто хочет с нами работать. Их много, большинство людей на Земле, но перечислять не буду”. И правильно, что не стал перечислять: сидевший рядом с Путиным президент дружественного Казахстана назвал “ДНР” и “ЛНР” квазигосударственными территориями, которые его страна не признает. Да уже и не надо: так называемую “ДНР” на форуме представлял ее недавно назначенный премьер, а в прошлом чиновник российского правительства Виталий Хоценко – он ждет от России “больше двух триллионов рублей” в ближайшие два года и вполне доволен.

сказал назвал ждет Но беспощадности к врагам никто не отменял. Суд в Москве приговорил бывшего сотрудника посольства США в России Марка Фогеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков: у него нашли 17 граммов марихуаны, которую он употреблял по медицинским показаниям, что подтверждается медицинскими документами.

В мощной суверенной стране

В России начали показывать серого “Бэтмена” – премьеру белого Warner Bros. отменила за день до назначенной даты из-за войны в Украине. Владельцы кинотеатров действия голливудских гигантов искренне не понимают , потому что в России войны нет.

начали искренне не понимают Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил иск владельца приставки Sony PlayStation 5 Digital Edition к компании Sony Electronics. Причиной иска стало отключение онлайн-магазина PlayStation Store в начале марта: без этого игровой приставкой невозможно воспользоваться. Истец потребовал заменить устройство, так как существующее перестало работать, и суд обязал компанию заменить неработающее устройство работающим в течение недели.

удовлетворил Российская структура Google подала заявление о банкротстве.

подала Сторонники правозащитного центра "Мемориал", который был объявлен в России "иностранным агентом" и ликвидирован по решению суда, создали Центр защиты прав человека "Мемориал", который будет заниматься тем же, чем и “Мемориал” (и, надо думать, тоже будет объявлен “агентом” и ликвидирован). Здесь представители НКО – “иностранных агентов” комментируют решение ЕСПЧ в их пользу (в основном сетуют, что его вынесли слишком поздно).

создали Здесь Роскомназдор заблокировал в России сайт белорусской службы “Радио Свобода” (в Беларуси он давно заблокирован) и сайт движения “Весна” “Импичмент 2.0” , через который можно было быстро отправлять обращения депутатам Госдумы с требованием инициировать импичмент Путина и остановить войну с Украиной.

заблокировал сайт движения “Весна” “Импичмент 2.0” Московский Дом книги "Молодая Гвардия" по собственной инициативе снял с продажи книги Бориса Акунина.

“Дискредитаторы” и распространители “фейков”:

В Чебоксарах задержали двух местных жителей, повредивших инсталляцию в виде буквы Z в центре города, и составили на них протоколы о “дискредитации” российской армии. В конце апреля другого чебоксарца оштрафовали по той же статье на 30 тысяч рублей за то, что он пнул эту букву Z .

задержали Жителя Сочи Иосифа Гелястанова оштрафовали по статье о “дискредитации” на 50 тысяч рублей за то, что он написал на волнорезах “Путина надо задержать ст. 359 УК РФ развязывание агрессивной войны”.

оштрафовали Волгоградский художник Philippenzo за ночь собрал 80 тысяч рублей на оплату двух штрафов за "дискредитацию" – к 9 мая он разместил в своем городе граффити "Цинк наш!", на фоне изобразив ряд гробов с буквой Z на одном из них. Вот интервью с ним .

собрал Вот интервью с ним Дела о “фейках” про российскую армию всегда уголовные, но заводят их по рапорту разных ведомств – здесь рассказана история журналиста и исследователя российских спецслужб Андрея Солдатова, которого преследуют по рапорту управления собственной безопасности ФСБ, в сравнении с историями других жертв этой статьи.

Для развлечения – опрос жителей разных городов России на тему “кто для вас Путин” и “когда он уже уйдет” (смотреть можно не всё, но главное – увидеть последнего спикера).

Все остальное

Белорусского адвоката Александра Данилевича, работающего в основном в международном коммерческом арбитраже, обвинили в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (до 12 лет). После российского вторжения в Украину он подписал антивоенное обращение.

обвинили Белорусскую активистку Елену Гнаук приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима по делу о клевете на Лукашенко и дискредитации страны: она рассказывала в инстаграме о положении мигрантов и курдских семей в Беларуси.

приговорили Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Ссылки для чтения

Антивоенное. Рассказ о том, как ниспровергавшие европейскую культуру дадаисты стали заклятыми врагами нацизма и милитаризма. Или предисловие Игоря Эбаноидзе к русскому изданию статьи Томаса Манна “Эта война!” (выходит в Cheapcherrybooks).

Рассказ о том, как ниспровергавшие европейскую культуру дадаисты стали заклятыми врагами нацизма и милитаризма. Или предисловие Игоря Эбаноидзе к русскому изданию статьи Томаса Манна “Эта война!” (выходит в Cheapcherrybooks). Раннесоветская поэзия. Судьба Леонида Каннегисера, поэта, террориста и друга Есенина. Или несколько комментариев к поэме Маяковского “Разговор с фининспектором о поэзии” – книга, содержащая огромный блок материалов, посвященных этому хрестоматийному тексту Маяковского, вышла в изд-ве ЕУ СПб.

Судьба Леонида Каннегисера, поэта, террориста и друга Есенина. Или несколько комментариев к поэме Маяковского “Разговор с фининспектором о поэзии” – книга, содержащая огромный блок материалов, посвященных этому хрестоматийному тексту Маяковского, вышла в изд-ве ЕУ СПб. Эрих Ауэрбах. Двухчастная беседа с Дмитрием Колчигиным, переводчиком “Исторической топологии” Эриха Ауэрбаха – в сборник, изданный “Языками славянской культуры”, вошла последняя книга Ауэрбаха "Литературный язык и публика в латинской поздней Античности и в Средневековье", а также его важнейшие статьи: часть первая, часть вторая.

Двухчастная беседа с Дмитрием Колчигиным, переводчиком “Исторической топологии” Эриха Ауэрбаха – в сборник, изданный “Языками славянской культуры”, вошла последняя книга Ауэрбаха "Литературный язык и публика в латинской поздней Античности и в Средневековье", а также его важнейшие статьи: часть первая, часть вторая. Ленинградские сидельцы. Филолог и переводчик Михаил Мейлах рассказывает о своей жизни. Владимир Гаенко, осужденный в 1965 году за издание подпольного журнала “Колокол”, публиковавшего статьи с критикой советской власти, вспоминает о “деле колокольчиков”.

Филолог и переводчик Михаил Мейлах рассказывает о своей жизни. Владимир Гаенко, осужденный в 1965 году за издание подпольного журнала “Колокол”, публиковавшего статьи с критикой советской власти, вспоминает о “деле колокольчиков”. История гомофобии. Краткий курс по борьбе с ЛГБТ от Руси до наших дней. Или фрагмент из книги историка Дэна Хили “Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России” (изд-во Музея Garage).

Краткий курс по борьбе с ЛГБТ от Руси до наших дней. Или фрагмент из книги историка Дэна Хили “Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России” (изд-во Музея Garage). То, чего нет. Отрывок из новой книги Олега Ивика “Мифозои: история и биология мифических животных” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о драконах и летающих змеях. Или рассказ о семи утопических городских проектах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок