Последний День Победы

Доброе утро!

Сибирь охвачена пожарами – в Красноярском крае в субботу целиком сгорели несколько деревень в разных районах, есть погибшие, пострадавшие и даже уголовное дело о халатности, вот репортаж из региона. Война в Украине продолжается:

В субботу российским авиаударом по поселку Белогоровка Луганской области была разрушена школа, в подвале которой прятались 90 человек. 60 из них погибли.

В результате российского авианалета в ночь на субботу полностью разрушен музей Григория Сковороды в Харьковской области.

На выходных с визитом в Украине побывали первая леди США Джилл Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также главы парламентов Германии и Норвегии Бербель Бас и Масуд Гарахани.

США ввели новые санкции в отношении России, Великобритания анонсировала торговые санкции, а ЕС свой шестой пакет санкций так и не согласовал из-за сопротивления Венгрии.

В России в преддверии Дня Победы массово задерживают активистов, правозащитников, журналистов.

Порохом пропах

8 мая, когда во всем мире отмечается день окончания Второй мировой войны, Путин направил поздравления главам большинства государств постсоветского пространства, включая непризнанные образования, и отдельно поздравил украинцев, пожелав им “мирного и справедливого будущего”. Украинским ветеранам он пожелал “душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия”. Вот рассказ о подарке, который получил к Дню Победы 97-летний ветеран Иван Лысун: в результате обстрела поселка Золочев в Харьковской области он лишился дома, а сам выжил лишь чудом.

Пресс‑служба петербургского ЗакСа вырезала из поздравления главы фракции “Яблоко” с 9 мая пожелание прекращения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Дню памяти и примирения на фоне разрушенной девятиэтажки в городе Бородянка под Киевом: “В этом году мы говорим “Никогда снова” иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", – сказал Зеленский (полный текст по-русски). Западные политики в своих обращениях подчеркивали, что жуткий опыт Второй мировой войны в этом году снова стал для Европы настоящим (глава Еврокомиссии, канцлер Германии, министр обороны Великобритании).

Как отмечают день окончания Второй мировой войны в постсоветских странах, рассказано тут; вот отдельный сюжет о Латвии, где все мероприятия, связанные с победой СССР во Второй мировой войны, в этом году прямо запрещены, а 9 мая объявлено днем траура и памяти жертв российской агрессии в Украине.

Вторжение в Украину уже меняет и будет менять отношение ко Второй мировой войне также и в России (есть мнение, что День Победы в этом году отмечают в последний раз – во всяком случае, традиционную неформальную акцию памяти 8 мая в Новосибирске полиция сорвала, а депутата горсовета Светлану Каверзину задержала по подозрению в "склонении высших органов государственной власти к отказу от проведения спецоперации на Украине").

Вот ответы жителей нескольких российских городов на вопрос о том, будет ли Россия выплачивать репарации Украине, когда война закончится (спойлер: "За что? Это Украина должна платить России и Донбассу!"). Со своей стороны, киевские власти, не дожидаясь окончания войны, проводят дерусификацию города: будут переименованы до 500 улиц, несколько станций метро, снесено 60 памятников и мемориальных досок.

Военные сводки

Российская армия интенсифицировала обстрелы на всех фронтах, но в особенности на Донбассе. В субботу авиабомба уничтожила школу в поселке Белогоровка Луганской области – в подвале этой школы скрывались 90 человек, то есть все жители поселка, не успевшие эвакуироваться. Из-под завалов выбрались только 30 человек, надежда на то, что выжил кто-то еще, ничтожна. Кроме того, в результате обстрела уничтожен Попаснянский водоканал в селе Боровеньки – без воды остались около миллиона человек, в том числе жители некоторых районов так называемой “ЛНР”. Здесь об этом рассказывает глава Луганской области Сергей Гайдай. Украинская армия вышла из города Попасная, бои за который продолжались два месяца. Эвакуация из Луганской области больше невозможна. Донецкая область тоже непрерывно обстреливается.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук отчиталась об эвакуации всех женщин, детей и пожилых людей, укрывавшихся в бомбоубежищах завода “Азовсталь” в Мариуполе. Красный Крест заявил об успешной эвакуации еще 170 граждан Украины из Мариуполя. Остающиеся на “Азовстали” бойцы “Азова” устроили пресс-конференцию в режиме онлайн, в ходе которой обвинили власти Украины в “саботировании” вопросов обороны страны в течение восьми лет. Сдаваться в плен они не намерены, потому что убеждены, что россияне все равно не сохранят им жизнь. С требованием выпустить всех остающихся на “Азовстали” – и военных, и гражданских – к Путину обратились украинские ветераны Великой Отечественной войны. Владимир Зеленский сказал, что разблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно, а дипломатические пути пока не работают, несмотря на все усилия украинских властей.

В ночь на субботу в результате российского авианалета был полностью уничтожен музей философа Григория Сковороды в Харьковской области (экспонаты заранее вывезли). Вот репортаж из Гуляйполя, обстрелянного 6 мая, – несмотря на неизбежность российского наступления, люди не хотят эвакуироваться.

На выходных обстрелам подвергались также Сумская область, Одесса и Одесская область. Украина заявила об уничтожении трех российских катеров и вертолета у острова Змеиный; Россия о катерах не упоминает, но сообщает об уничтожении двух украинских самолетов и одного вертолета. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив объявил, что Крымский мост, по которому идет снабжение для российских войск, действующих на юге Украины, обязательно будет разрушен: “Это вопрос времени”.

США и Великобритания объявили о новых пакетах военной помощи для Украины. Дальнейший ход войны здесь пытается предсказать американский военный аналитик Роб Ли (спойлер: топтание на Донбассе продлится еще месяц, война может длиться несколько лет). Еще интереснее разговор с другим американцем, Александром Виндманом, который был одним из руководителей европейского отдела в Совете по национальной безопасности при Трампе (Виндман интересно объясняет взаимоотношения Трампа и Путина и не верит в возможность применения Россией ядерного оружия).

Свежие фотографии войны смотрите тут.

На оккупированных территориях

“Новые власти” оккупированного российской армией Херсона заявили о желании “жить в составе Российской Федерации”, хотя они и понимают, что в таком случае по темпам развития будут напоминать “что-то близкое к Крыму”. Мэр оккупированного Токмака Запорожской области Игорь Котелевский умер в 57 лет – по неофициальным данным, это самоубийство: Котелевский был мэром с 2009 года, с российскими военными сотрудничать отказался, но из города не уехал.

Новые свидетельства из Киевской области: рассказ жительницы Ирпеня, чей дом был уничтожен российскими военными; счастливая история эвакуации из Бучи – российские военные стреляли по машине, но чудом не попали; и душераздирающая история семьи, расстрелянной 28 февраля в 20 км от Бучи при попытке эвакуации.

Впечатление жути оставляют и разговоры с мариупольцами, которых российские власти зачем-то привезли в поселок Врангель в 200 км от Владивостока.

Международное

В воскресенье Киев посетили главы парламентов Германии и Норвегии Бербель Бас и Масуд Гарахани и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (он съездил также в Ирпень). Трюдо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским – вместе они участвовали в онлайн-встрече глав государств “большой семерки”. В заявлении по итогам встречи государства G7 вновь выразили поддержку Украине и пообещали ужесточить экономическую изоляцию России. США и Великобритания уже объявили о новых санкциях. Американские включают в себя визовые ограничения в отношении 2600 официальных лиц из России и Беларуси, запрет на сотрудничество с российскими государственными телеканалами и некоторые экспортные ограничения. Лондон вводит 35-процентные тарифы на торговлю с Россией и расширяет перечень товаров, экспорт которых в Россию запрещен.

Евросоюз пока не смог согласовать шестой пакет санкций в отношении России, включающий в себя эмбарго на российскую нефть: против его принятия выступает Венгрия, несмотря на то что ей предоставлена отсрочка на введение этого эмбарго.

Жена президента США Джо Байдена Джилл закончила свое восточно-европейское турне в Ужгороде, где ее принимала первая леди Украины Елена Зеленская. До этого Джилл Байден встречалась с украинскими беженцами в Словакии и Румынии.

В воскресенье концерт в киевском метро сыграла группа U2.

Google начал блокировать аккаунты и YouTube-каналы депутатов российской Госдумы, попавших под санкции.

Усиление “самоочищения” российского общества

Все выходные шли обыски и допросы активистов движений “Весна” и “Ребра Евы”. Фемактивисток из “Ребер Евы” обвиняют в “лжеминировании”, а членов “Весны” – в “создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" (раньше по этой статье возбуждали дело против ФБК Навального). У дела как будто есть какая-то срочность: петербургскую фемактивистку Полину Титову задержали в ночь на понедельник в баре, а бывшего участника “Весны” Романа Максимова отыскали в Великом Новгороде, откуда повезли на допрос в Москву. Подробнее – здесь.

Массовые обыски у активистов, журналистов и правозащитников прошли накануне Дня Победы и в Москве. Журналистку издания “Сота” Анну Лойко арестовали на пять суток. Редакция тоже связывает это с Днем Победы.

Художницу Александру Скочиленко, отправленную в СИЗО по уголовному делу о “дискредитации российской армии” за антивоенные ценники, перевели в более комфортную камеру после жалоб на травлю. Кроме того, ей предоставили безглютеновое питание.

Два интервью: с преподавателем омского вуза Дмитрием Рудаковым, уволенным с работы после доносов студентов, и с хирургом-онкологом Ильей Фоминцевым, который после ареста и визита полицейских к нему домой решил уехать из России.

Все остальное

Действующий президент непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов, высказывавший желание присоединиться к России, проиграл выборы. Президентом избран Алан Гаглоев. Грузия считает Южную Осетию своей территорией и не признает этих выборов.

На выборах в законодательную ассамблею Северной Ирландии впервые в истории победу одержала партия “Шинн Фейн” (“Мы сами”), выступающая за выход Ольстера из Соединенного Королевства и объединение Ирландии. Объединение возможно после его одобрения на референдумах в Ирландии и Северной Ирландии, а проведение референдума – только когда опросы покажут, что большинство жителей Северной Ирландии поддерживают воссоединение (пока они показывают обратное).

Новым главой администрации Гонконга избран бывший силовик Джон Ли – избирала его коллегия выборщиков, в которую входят лояльные Пекину люди, поэтому избранник тоже получился пропекинский.

Семь ссылок

Насущное. Советы философа, политолога, психиатра и правозащитника о том, что каждый может сделать сейчас, чтобы остановить войну. И два материала об эмиграции из России: соображения демографов Михаил Денисенко и Юлии Флоринской об интенсивности отъезда и его влиянии на Россию и самих эмигрантов плюс рассказ об инициативе "Паспорт Нансена – 2.0" для военной волны русских эмигрантов.

Советы философа, политолога, психиатра и правозащитника о том, что каждый может сделать сейчас, чтобы остановить войну. И два материала об эмиграции из России: соображения демографов Михаил Денисенко и Юлии Флоринской об интенсивности отъезда и его влиянии на Россию и самих эмигрантов плюс рассказ об инициативе "Паспорт Нансена – 2.0" для военной волны русских эмигрантов. Вторая мировая война. Беседа с историком Елизаветой Хатанзейской об американской программе ленд-лиза и ее влиянии на ситуацию на фронте. Или разговор с 90-летней петербурженкой Гретой Баум о том, как Вторая мировая война разрушила жизнь ее семьи.

Беседа с историком Елизаветой Хатанзейской об американской программе ленд-лиза и ее влиянии на ситуацию на фронте. Или разговор с 90-летней петербурженкой Гретой Баум о том, как Вторая мировая война разрушила жизнь ее семьи. О советской жизни. Записанное в 2014 году интервью с Марией Розановой – портнихой, реставратором, искусствоведом, ювелиром, редактором, издателем и женой Андрея Синявского. Или рассказ о советских детских иллюстраторах и “странных мультипликаторах”, сумевших создать свободное искусство там, где его не предполагалось.

Искренне Ваши,

Семь Сорок