Vielen Tank!

Здравствуйте, дорогие читатели!
Ядро Земли, как утверждают китайские геофизики, замедлило свое вращение и практически остановилось – возможно, чтобы начать раскручиваться в обратную сторону. На поверхности Земли при этом никакого замедления не наблюдается:
- В ночь на четверг Россия предприняла новую воздушную атаку на украинские города. Сообщалось о взрывах в Киевской, Черкасской, Запорожской областях, в Херсоне и Днепре.
- Российская армия усиливает давление на Бахмут и Угледар; ВСУ признали отход от Соледара.
- Германия одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и согласовала их реэкспорт другими странами. США отправят в Украину 31 танк Abrams.
- Суд в Москве ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу – старейшую в стране правозащитную организацию.
- Навального отправили в ШИЗО в 11-й раз за полгода. Он “неправильно представился”.
- Матч за Суперкубок УЕФА перенесен из Казани в Афины.
Военные сводки
В ночь на четверг Россия предприняла новую воздушную атаку на украинские города – использовались дроны иранского производства. Сообщалось о взрывах в Днепре, Херсоне и Запорожской области, чуть позже – в Киевской и Черкасской областях. Командование Воздушных сил Украины объявило, что ПВО сбило все 24 запущенных россиянами дронов-камикадзе, хотя глава администрации Днепропетровской области сообщал о попадании в некое промышленное предприятие. Киевская горадминистрация утверждает, что над городом сбили 15 “мопедов”.
Атака, вероятно, является российским ответом на объявление о поставках в Украину немецких и американских танков. Первым заявление об отправке Киеву танков Leopard 2 сделал канцлер Германии Олаф Шольц: в ближайшее время Берлин организует обучение украинских военных и отправит Киеву 14 “Леопардов”. Кроме того, Германия разрешила другим странам передавать такие танки Киеву (настойчивее всего об этом просила Польша). Президент США Джо Байден объявил, что Украина в течение нескольких месяцев получит 31 танк Abrams. Вот список стран, готовых поделиться танками с Киевом.
После заявления Шольца сочувствующие Украине блогеры заполонили соцсети картинки с фразами “Tanke Schön” и “Vielen Tank”, а президент Украины в вечернем обращении сказал, что теперь важно сформировать “танковый кулак свободы, после которого тирания уже не поднимется”. Здесь долгожданное решение комментирует глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады Егор Чернев. По его словам, следующей задачей делегации станут переговоры о передаче Украине истребителей F-16 – об этом писал в фейсбуке и глава МИД Украины. Пока же турецкая компания Bayraktar бесплатно передала Украине еще два своих беспилотника.
На этом фоне британская военная разведка сообщает, что новейшие российские танки “Армата”, которые собираются отправлять в Украину, восторгов на передовой не вызывают, потому что у них проблемы с двигателем и тепловизорными системами. Украинские военные, напротив, очень ждут западных танков – вот разговоры с танкистами, записанные прямо на передовой в Донбассе, где сейчас идут основные бои.
По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, российская армия усиливает давление на Бахмут и Угледар. В Бахмуте ситуация для украинской армии продолжает ухудшаться, часть линий снабжения города перерезана; решительного перелома в боях под Кременной Луганской области, где у украинцев наметились успехи, пока не произошло – Россия направляет туда подкрепления. В ВСУ официально признали отвод войск от Соледара ради сохранения жизни личного состава: представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что Украина не может позволить себе “такую роскошь, какую может позволить враг” – отправлять солдат на верную смерть. Масштабы этой “роскоши” оценили с помощью спутниковых снимков журналисты New York Times: по их подсчетам, количество могил на кладбище ЧВК Вагнера в Краснодарском крае увеличилось в семь раз за два месяца – а там хоронят только тех, у кого вообще нет родственников.
Нынешние бои на Донбассе, при всей их интенсивности, в общем ходе войны считаются затишьем: от обеих сторон ждут масштабного наступления. Каким это наступления может быть и кто его начнет, рассказывается тут.
Война, вид из Украины
- Решение США и Германии о поставках танков совпало по времени с перестановками в руководстве Украины. Есть ли тут связь и что сам факт этих перестановок может сказать о том, как чувствует себя Украина в этой войне, разбирается тут (спойлер: команда Зеленского успешно прошла первый этап войны, и теперь важно показать украинцам и Западу готовность работать на светлое будущее, искоренять коррупцию).
- Интервью с министром иностранных дел Эстонии – страны, которая в пересчете на проценты ВВП, оказывает наибольшую военную помощь Украине – читайте здесь. Причина столь мощной поддержки проста: Эстонии в силу исторических причин крайне важно, чтобы Россия проиграла эту войну.
- ЮНЕСКО внесло в список всемирного наследия исторический центр Одессы, причем в особый его раздел, где перечислены объекты, находящиеся под угрозой уничтожения. Защитить Одессу от российских обстрелов это не поможет, но если они разрушат какой-то памятник, шума теперь будет больше.
- Генпрокуратура Украины рассказала о расстрелянных эвакуационных микроавтобусах, найденных в Изюмском районе Харьковской области. Как установили следователи, российские военные расстреляли их из крупнокалиберного пулемета и автоматов. Это произошло 14 апреля, на второй день после оккупации региона российской армией. Погибли по меньшей мере девять человек – их тела похоронил местный житель, сейчас они эксгумированы. Еще 13 мирным жителям удалось спастись, их доставили в местную больницу.
Война, вид из России
Мобилизованные из Новосибирской области записали видеообращение с требованием вывести их из зоны боевых действий. Жалуются, что их используют как штурмовую группу, хотя они не штурмовики, и что питаться приходится за свой счет, потому что на довольствие их не поставили.
Пермский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Ивана Блинова к двум годам колонии по делу об оставлении места службы в период мобилизации – в сентябре он просто уехал из части домой в Соликамск, где через две недели его задержала полиция.
В Белгородской области, Краснодарском крае и аннексированном Крыму внезапно показали по телевизору видеообращение президента Украины. Как это было сделано, пока не ясно, но высокопоставленный крымский чиновник уже обвинил в случившемся США. Вот репортаж из приграничных районов Белгородской области и самого Белгорода – обсуждать войну с журналистами местные жители явно боятся.
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий не обнародовать данные о доходах и имуществе депутатов и сенаторов – ликвидацию этого инструмента контроля за коррупцией объяснили войной.
Хроники искоренения антивоенщины выглядят сегодня так:
- Председатель Госдумы Володин откликнулся на просьбу Пригожина и поручил “в срочном порядке” разработать законопроект об уголовной ответственности за “дискредитацию” добровольцев и бойцов ЧВК Вагнера.
- Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии бывшего журналиста Znak.com Игоря Пушкарева, сейчас возглавляющего музей истории города. Поводом для штрафа послужила картинка “Нет войне”, появившаяся в фейсбуке Пушкарева в день российского вторжения в Украину и сейчас уже недоступная. Ранее Пригожин требовал от екатеринбургских властей уволить Пушкарева, потому что тот в бытность свою журналистом писал о ЧВК Вагнера.
- Мосгорсуд признал законным попытку изнасилования гантелей поэта Артема Камардина. Сейчас он сидит в СИЗО по уголовной статье о возбуждении ненависти к “ополченцам ЛНР и ДНР и членам их семей”. Обыск у Камардина, во время которого его избили и пытались изнасиловать гантелей, а у его девушки вырвали волосы, прошел на следующий день после поэтических чтений у памятника Маяковскому – там Камардин читал свое старое стихотворение о донбасских “ополченцах”.
- Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы России Илью Пономарева в перечень террористов и экстремистов. Ранее он был заочно арестован.
Что касается уехавших, то Верховный совет Хакасии лишил мандата бывшего главу фракции КПРФ Александра Семенова, который после российского вторжения в Украину уехал в Таиланд. Вот рассказ о двух жителях Чукотки, которые после объявления мобилизации уплыли на лодке на Аляску и попросили убежища в США, а беседу с социологом Любовью Борусяк, которая с начала войны изучает настроения противников войны (как уехавших, так и оставшихся), читайте тут.
Международное эхо войны
- Журналисты “Важных историй” установили, что госкорпорация “Ростех” закупала западные комплектующие для производства средств радиоэлектронной борьбы как минимум до декабря 2022 года – это делалась в обход санкций через недлинную цепочку подставных компаний (расследование полностью).
- Сомнений в том, что у России достаточно денег, чтобы интенсивно вести войну еще как минимум год, никто не испытывает – напротив, появляются сомнения, что деньги у России вообще могут кончиться: здесь аналитик нефтегазовых рынков Сергей Вакуленко объясняет, почему российская нефть на самом деле стоит сейчас значительно больше, чем сообщает агентство Argus, а здесь экономист Александра Прокопенко рассказывает, как российское правительство может переформатировать расходы бюджета, чтобы еще долго финансировать войну.
- Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров Decathlon решил продать свой российский бизнес. Почему из России пока ушли лишь 10% западных компаний, здесь объясняет президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов (спойлер: потому что нормально продать активы просто невозможно).
- Матч за Суперкубок УЕФА, который состоится в августе, перенесен из Казани в Афины.
- В Испании задержан гражданин Великобритании, помогавший Вексельбергу вывести из-под санкций его яхту, и арестован бывший госслужащий, подозреваемый в рассылке бомб по почте (его описывают как одинокого человека с пророссийскими взглядами).
- Европейский суд по правам человека признал, что часть украинского Донбасса находится под российским контролем с мая 2014 года. Это означает, что против России могут быть рассмотрены тысячи исков, касающихся преступлений, совершенных в этих районах, в том числе иск Украины и Нидерландов о катастрофе МН-17 над Донбассом в июле 2014 года.
Российское
Суд в Москве на формальных основаниях ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу. Решение будет оспорено, но вряд ли это спасет МХГ. История этой старейшей в России правозащитной организации изложена тут.
Петербургский горсуд оставил в силе решение о признании “бездействия” совета депутатов муниципального образования “Смольнинское”, члены которого после войны выступали за отставку Путина. Теперь губернатор Беглов может начать роспуск совета.
Навального в 11-й раз за полгода поместили в ШИЗО. На этот раз на восемь дней за то, что он “неправильно представился”.
В Симферополе арестовали шестерых крымских татар, обыски у которых прошли днем ранее. У здания суда задержали более 30 человек – чтобы не протестовали.
Все прочие новости – исключительно про культуру:
- Путин внес изменения в основы государственной культурной политики. Теперь к ее принципам относится “защита традиционных семейных ценностей”, а в ее задачи входит “защита общества от внешней идейно-ценностной экспансии”. Определение России как страны, объединяющей Восток и Запад, из преамбулы документа исчезло.
- С 1 сентября 2023 года в обязательную школьную программу по литературе вернут романы "Как закалялась сталь" и "Молодая гвардия". И еще “Горячий снег” и что-то про героических защитников Брестской крепости.
- В Сызрани прокуратура начала проверку в отношении депутата гордумы от "Единой России" Сергея Иванова. В прошлом году он получил президентский грант в 2,2 миллиона рублей на военно-патриотическую реконструкцию Курской битвы. "Реконструкция" прошла в спортзале местного вуза и заключалась в том, что студенты в самодельной форме двигали четыре бутафорских танка. Чтобы изобразить выстрелы, участники стучали кулаками по этим танкам (по ссылке есть видео).
- По данным “Коммерсанта”, бывшего директора новосибирского театра “Красный факел” Александра Кулябина подозревают в выплатах надбавок сыну, режиссеру Тимофею Кулябину. Спектакли последнего сняли с репертуаров всех театров, потому что он выступает против войны и уехал за границу.
- В Москве отменили концерт Ивана Урганта.
Шесть ссылок
- Выживающие. Беседа Дмитрия Волчека с поэтом Германом Лукомниковым о подборке его рассерженных стихов в “Волге” и надежде пережить морок. Или разговор с художником Митей Шагиным о запрете лозунга “Митьки никого не хотят победить”.
- Философия. Краткая история понятия подлинности (аутентичности) – от Аристотеля до Хайдеггера и Гадамера. Или перевод статьи Славоя Жижека, опубликованной в Jacobin, о необходимости нового понятия времени для предотвращения катастроф будущего.
- Разговоры с режиссерами. Беседа с якутским документалистом Максимом Арбугаевым о его документальной короткометражке “Выход” – единственном российском фильме, номинированном на “Оскар” в этом году (сам фильм – о моржах). Или интервью с актрисой Динарой Друкаровой (известной всем по фильму “Про уродов и людей”) о ее режиссерском дебюте “Лили и море”, героине которой хочется бросить всё и уехать на край света.
Искренне Ваши,
Семь Сорок