Vielen Tank!

Здравствуйте, дорогие читатели!

Ядро Земли, как утверждают китайские геофизики, замедлило свое вращение и практически остановилось – возможно, чтобы начать раскручиваться в обратную сторону. На поверхности Земли при этом никакого замедления не наблюдается:

В ночь на четверг Россия предприняла новую воздушную атаку на украинские города. Сообщалось о взрывах в Киевской, Черкасской, Запорожской областях, в Херсоне и Днепре.

Российская армия усиливает давление на Бахмут и Угледар; ВСУ признали отход от Соледара.

Германия одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и согласовала их реэкспорт другими странами. США отправят в Украину 31 танк Abrams.

Суд в Москве ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу – старейшую в стране правозащитную организацию.

Навального отправили в ШИЗО в 11-й раз за полгода. Он “неправильно представился”.

Матч за Суперкубок УЕФА перенесен из Казани в Афины.

Военные сводки

В ночь на четверг Россия предприняла новую воздушную атаку на украинские города – использовались дроны иранского производства. Сообщалось о взрывах в Днепре, Херсоне и Запорожской области, чуть позже – в Киевской и Черкасской областях. Командование Воздушных сил Украины объявило, что ПВО сбило все 24 запущенных россиянами дронов-камикадзе, хотя глава администрации Днепропетровской области сообщал о попадании в некое промышленное предприятие. Киевская горадминистрация утверждает, что над городом сбили 15 “мопедов”.

Атака, вероятно, является российским ответом на объявление о поставках в Украину немецких и американских танков. Первым заявление об отправке Киеву танков Leopard 2 сделал канцлер Германии Олаф Шольц: в ближайшее время Берлин организует обучение украинских военных и отправит Киеву 14 “Леопардов”. Кроме того, Германия разрешила другим странам передавать такие танки Киеву (настойчивее всего об этом просила Польша). Президент США Джо Байден объявил, что Украина в течение нескольких месяцев получит 31 танк Abrams. Вот список стран, готовых поделиться танками с Киевом.

После заявления Шольца сочувствующие Украине блогеры заполонили соцсети картинки с фразами “Tanke Schön” и “Vielen Tank”, а президент Украины в вечернем обращении сказал, что теперь важно сформировать “танковый кулак свободы, после которого тирания уже не поднимется”. Здесь долгожданное решение комментирует глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады Егор Чернев. По его словам, следующей задачей делегации станут переговоры о передаче Украине истребителей F-16 – об этом писал в фейсбуке и глава МИД Украины. Пока же турецкая компания Bayraktar бесплатно передала Украине еще два своих беспилотника.

На этом фоне британская военная разведка сообщает, что новейшие российские танки “Армата”, которые собираются отправлять в Украину, восторгов на передовой не вызывают, потому что у них проблемы с двигателем и тепловизорными системами. Украинские военные, напротив, очень ждут западных танков – вот разговоры с танкистами, записанные прямо на передовой в Донбассе, где сейчас идут основные бои.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, российская армия усиливает давление на Бахмут и Угледар. В Бахмуте ситуация для украинской армии продолжает ухудшаться, часть линий снабжения города перерезана; решительного перелома в боях под Кременной Луганской области, где у украинцев наметились успехи, пока не произошло – Россия направляет туда подкрепления. В ВСУ официально признали отвод войск от Соледара ради сохранения жизни личного состава: представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что Украина не может позволить себе “такую роскошь, какую может позволить враг” – отправлять солдат на верную смерть. Масштабы этой “роскоши” оценили с помощью спутниковых снимков журналисты New York Times: по их подсчетам, количество могил на кладбище ЧВК Вагнера в Краснодарском крае увеличилось в семь раз за два месяца – а там хоронят только тех, у кого вообще нет родственников.

Нынешние бои на Донбассе, при всей их интенсивности, в общем ходе войны считаются затишьем: от обеих сторон ждут масштабного наступления. Каким это наступления может быть и кто его начнет, рассказывается тут.

Война, вид из Украины

Решение США и Германии о поставках танков совпало по времени с перестановками в руководстве Украины. Есть ли тут связь и что сам факт этих перестановок может сказать о том, как чувствует себя Украина в этой войне, разбирается тут (спойлер: команда Зеленского успешно прошла первый этап войны, и теперь важно показать украинцам и Западу готовность работать на светлое будущее, искоренять коррупцию).

Интервью с министром иностранных дел Эстонии – страны, которая в пересчете на проценты ВВП, оказывает наибольшую военную помощь Украине – читайте здесь. Причина столь мощной поддержки проста: Эстонии в силу исторических причин крайне важно, чтобы Россия проиграла эту войну.

ЮНЕСКО внесло в список всемирного наследия исторический центр Одессы, причем в особый его раздел, где перечислены объекты, находящиеся под угрозой уничтожения. Защитить Одессу от российских обстрелов это не поможет, но если они разрушат какой-то памятник, шума теперь будет больше.

Генпрокуратура Украины рассказала о расстрелянных эвакуационных микроавтобусах, найденных в Изюмском районе Харьковской области. Как установили следователи, российские военные расстреляли их из крупнокалиберного пулемета и автоматов. Это произошло 14 апреля, на второй день после оккупации региона российской армией. Погибли по меньшей мере девять человек – их тела похоронил местный житель, сейчас они эксгумированы. Еще 13 мирным жителям удалось спастись, их доставили в местную больницу.

Война, вид из России

Мобилизованные из Новосибирской области записали видеообращение с требованием вывести их из зоны боевых действий. Жалуются, что их используют как штурмовую группу, хотя они не штурмовики, и что питаться приходится за свой счет, потому что на довольствие их не поставили.

Пермский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Ивана Блинова к двум годам колонии по делу об оставлении места службы в период мобилизации – в сентябре он просто уехал из части домой в Соликамск, где через две недели его задержала полиция.

В Белгородской области, Краснодарском крае и аннексированном Крыму внезапно показали по телевизору видеообращение президента Украины. Как это было сделано, пока не ясно, но высокопоставленный крымский чиновник уже обвинил в случившемся США. Вот репортаж из приграничных районов Белгородской области и самого Белгорода – обсуждать войну с журналистами местные жители явно боятся.

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий не обнародовать данные о доходах и имуществе депутатов и сенаторов – ликвидацию этого инструмента контроля за коррупцией объяснили войной.

Хроники искоренения антивоенщины выглядят сегодня так:

Председатель Госдумы Володин откликнулся на просьбу Пригожина и поручил “в срочном порядке” разработать законопроект об уголовной ответственности за “дискредитацию” добровольцев и бойцов ЧВК Вагнера.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии бывшего журналиста Znak.com Игоря Пушкарева, сейчас возглавляющего музей истории города. Поводом для штрафа послужила картинка “Нет войне”, появившаяся в фейсбуке Пушкарева в день российского вторжения в Украину и сейчас уже недоступная. Ранее Пригожин требовал от екатеринбургских властей уволить Пушкарева, потому что тот в бытность свою журналистом писал о ЧВК Вагнера.

Мосгорсуд признал законным попытку изнасилования гантелей поэта Артема Камардина. Сейчас он сидит в СИЗО по уголовной статье о возбуждении ненависти к “ополченцам ЛНР и ДНР и членам их семей”. Обыск у Камардина, во время которого его избили и пытались изнасиловать гантелей, а у его девушки вырвали волосы, прошел на следующий день после поэтических чтений у памятника Маяковскому – там Камардин читал свое старое стихотворение о донбасских “ополченцах”.

Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы России Илью Пономарева в перечень террористов и экстремистов. Ранее он был заочно арестован.

Что касается уехавших, то Верховный совет Хакасии лишил мандата бывшего главу фракции КПРФ Александра Семенова, который после российского вторжения в Украину уехал в Таиланд. Вот рассказ о двух жителях Чукотки, которые после объявления мобилизации уплыли на лодке на Аляску и попросили убежища в США, а беседу с социологом Любовью Борусяк, которая с начала войны изучает настроения противников войны (как уехавших, так и оставшихся), читайте тут.

Международное эхо войны

Журналисты “Важных историй” установили, что госкорпорация “Ростех” закупала западные комплектующие для производства средств радиоэлектронной борьбы как минимум до декабря 2022 года – это делалась в обход санкций через недлинную цепочку подставных компаний (расследование полностью).

Сомнений в том, что у России достаточно денег, чтобы интенсивно вести войну еще как минимум год, никто не испытывает – напротив, появляются сомнения, что деньги у России вообще могут кончиться: здесь аналитик нефтегазовых рынков Сергей Вакуленко объясняет, почему российская нефть на самом деле стоит сейчас значительно больше, чем сообщает агентство Argus, а здесь экономист Александра Прокопенко рассказывает, как российское правительство может переформатировать расходы бюджета, чтобы еще долго финансировать войну.

Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров Decathlon решил продать свой российский бизнес. Почему из России пока ушли лишь 10% западных компаний, здесь объясняет президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов (спойлер: потому что нормально продать активы просто невозможно).

Матч за Суперкубок УЕФА, который состоится в августе, перенесен из Казани в Афины.

В Испании задержан гражданин Великобритании, помогавший Вексельбергу вывести из-под санкций его яхту, и арестован бывший госслужащий, подозреваемый в рассылке бомб по почте (его описывают как одинокого человека с пророссийскими взглядами).

Европейский суд по правам человека признал, что часть украинского Донбасса находится под российским контролем с мая 2014 года. Это означает, что против России могут быть рассмотрены тысячи исков, касающихся преступлений, совершенных в этих районах, в том числе иск Украины и Нидерландов о катастрофе МН-17 над Донбассом в июле 2014 года.

Российское

Суд в Москве на формальных основаниях ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу. Решение будет оспорено, но вряд ли это спасет МХГ. История этой старейшей в России правозащитной организации изложена тут.

Петербургский горсуд оставил в силе решение о признании “бездействия” совета депутатов муниципального образования “Смольнинское”, члены которого после войны выступали за отставку Путина. Теперь губернатор Беглов может начать роспуск совета.

Навального в 11-й раз за полгода поместили в ШИЗО. На этот раз на восемь дней за то, что он “неправильно представился”.

В Симферополе арестовали шестерых крымских татар, обыски у которых прошли днем ранее. У здания суда задержали более 30 человек – чтобы не протестовали.

Все прочие новости – исключительно про культуру:

Путин внес изменения в основы государственной культурной политики. Теперь к ее принципам относится “защита традиционных семейных ценностей”, а в ее задачи входит “защита общества от внешней идейно-ценностной экспансии”. Определение России как страны, объединяющей Восток и Запад, из преамбулы документа исчезло.

С 1 сентября 2023 года в обязательную школьную программу по литературе вернут романы "Как закалялась сталь" и "Молодая гвардия". И еще “Горячий снег” и что-то про героических защитников Брестской крепости.

В Сызрани прокуратура начала проверку в отношении депутата гордумы от "Единой России" Сергея Иванова. В прошлом году он получил президентский грант в 2,2 миллиона рублей на военно-патриотическую реконструкцию Курской битвы. "Реконструкция" прошла в спортзале местного вуза и заключалась в том, что студенты в самодельной форме двигали четыре бутафорских танка. Чтобы изобразить выстрелы, участники стучали кулаками по этим танкам (по ссылке есть видео).

По данным “Коммерсанта”, бывшего директора новосибирского театра “Красный факел” Александра Кулябина подозревают в выплатах надбавок сыну, режиссеру Тимофею Кулябину. Спектакли последнего сняли с репертуаров всех театров, потому что он выступает против войны и уехал за границу.

В Москве отменили концерт Ивана Урганта.

Шесть ссылок

Выживающие. Беседа Дмитрия Волчека с поэтом Германом Лукомниковым о подборке его рассерженных стихов в “Волге” и надежде пережить морок. Или разговор с художником Митей Шагиным о запрете лозунга “Митьки никого не хотят победить”.

Беседа Дмитрия Волчека с поэтом Германом Лукомниковым о подборке его рассерженных стихов в “Волге” и надежде пережить морок. Или разговор с художником Митей Шагиным о запрете лозунга “Митьки никого не хотят победить”. Философия. Краткая история понятия подлинности (аутентичности) – от Аристотеля до Хайдеггера и Гадамера. Или перевод статьи Славоя Жижека, опубликованной в Jacobin, о необходимости нового понятия времени для предотвращения катастроф будущего.

Краткая история понятия подлинности (аутентичности) – от Аристотеля до Хайдеггера и Гадамера. Или перевод статьи Славоя Жижека, опубликованной в Jacobin, о необходимости нового понятия времени для предотвращения катастроф будущего. Разговоры с режиссерами. Беседа с якутским документалистом Максимом Арбугаевым о его документальной короткометражке “Выход” – единственном российском фильме, номинированном на “Оскар” в этом году (сам фильм – о моржах). Или интервью с актрисой Динарой Друкаровой (известной всем по фильму “Про уродов и людей”) о ее режиссерском дебюте “Лили и море”, героине которой хочется бросить всё и уехать на край света.

Искренне Ваши,

Семь Сорок