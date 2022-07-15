“Калибры” прилетели в Винницу

Доброе утро!

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко в интервью “Интерфаксу” призвал Украину признать “сложившиеся территориальные реалии”. Чуть позже дипломатический призыв был подкреплен ракетным ударом по центру Винницы:

Жертвами ракетного удара по Виннице стали по меньшей мере 23 человека, более ста ранены, есть пропавшие без вести. Разрушены Дом офицеров, Дом быта, от взрывной волны пострадали жилые дома.

Президент Украины требует от мирового сообщества признать Россию государством-террористом. Глава европейской дипломаты назвал обстрел Винницы “зверством”.

По данным “Медиазоны”, власти так называемой “ДНР” освободили 32 украинских волонтера, похищенных в конце марта под Мариуполем.

Путин подписал более ста законов. Сегодня Госдума на внеочередном заседании одобрит еще около 60.

В некоторых российских регионах стали задерживать зарплату.

Латвия запрещает поставки российского газа с 2023 года и вводит обязательную службу в армии.

Винница

Днем в четверг под российский ракетный удар впервые попала Винница: ракеты “Калибр”, выпущенные с подводной лодки в Черном море, ударили прямо по центру города, разрушив Дом офицеров и Дом быта (в котором к тому же находился современный медицинский центр) и серьезно повредив жилые дома. Погибли по меньшей мере 23 человека (среди них трое детей, в том числе четырехлетняя Лиза, мать которой активно вела соцсети – мать сейчас в реанимации). Больше ста человек обратились за медицинской помощью, среди госпитализированных есть люди в критическом состоянии, около 40 человек считаются пропавшими без вести. Вот видео, снятые очевидцами сразу после удара, вот фотографии с места, вот видеорепортаж из пострадавшего от взрывной волны жилого дома.

Россия сначала объяснила удар устами главы RT Маргариты Симоньян (она сказала, со ссылкой на Минобороны РФ, что удар был нанесен по Дому офицеров, где находился “временный пункт размещения нациков”), а затем устами старшего советника постпредства России при ООН Евгения Варганова – он сказал то же самое, только без слова “нацики”: в Доме офицеров, мол, готовились Вооруженные силы Украины. Жители города объясняют, что Дом офицеров – это просто ДК с концертными площадками и детскими кружками. Глава МДВ Украины Денис Монастырский сообщил о задержании в городе нескольких десятков человек – вероятно, предполагаемых наводчиков.

Ракетный удар по Виннице осудили Евросоюз, генсек ООН; глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал обстрел “зверством”. В российском телевизоре ракетный обстрел центра Винницы не упоминался.

Президент Украины расценил обстрел как неприкрытый теракт и потребовал от мирового сообщества признать Россию государством-террористом и создать Международный трибунал по военным преступлениям в Украине. В момент нанесения ракетного удара по Виннице в Гааге как раз проходила международная конференция по этому вопросу.

В самой Украине волонтеры и правозащитники давно собирают доказательства российских военных преступлений – вот репортаж об их работе. (На фоне войны в Украине военные преступления российских наемников в странах Африки уже не привлекают к себе внимания – но они все равно совершаются).

Военные сводки

В четверг утром очередному обстрелу подвергся Николаев – по городу было выпущено девять ракет; разрушены гостиница, некий транспортный объект и два учебных заведения. В Харькове целью обстрела стало депо метрополитена.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что удары по оккупированной Новой Каховке в среду вечером были нанесены по двум пунктам управления российской армии и “посадочной площадке”, погибли 13 российских военных. Для ударов такого рода Украина использует американские системы залпового огня HIMARS – здесь еще раз рассказывается об их преимуществах и возможном влиянии на дальнейший ход войны.

На Донбассе, по данным британской разведки, Россия продолжает артиллерийские обстрелы без каких-либо значительных продвижений. Украинская армия говорит об отражении штурмов под Изюмом и Донецком. Вероятно, так выглядит объявленная Россией “оперативная пауза”. Шансы на то, что Россия после этой паузы начнет новую полноценную кампанию, оцениваются здесь.

Все без исключения аналитики отмечают нехватку в живой силе, которую испытывает российская армия (в четверг стало известно о гибели двух полковников – командира волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексея Горобца и его заместителя Алексея Аврамченко). Решить эту проблему можно через объявления мобилизации, но она – в скрытом виде – и так идет. По оценке знатока российской тюремной системы Ольги Романовой, вербовка в тюрьмах может дать по 300–400 наемников от каждого российского региона. Пока такая вербовка проводится только в европейской части России: заключенные вступают в некие отношения с ЧВК Вагнера (самого контракта никто не видел – возможно, его и не существует), а ФСБ следит за процессом. Есть еще “добровольцы”, гибель 277 из которых журналистам удалось подтвердить по открытым источникам. Вот истории семи из них, рассказанные их родными: как минимум эти семеро поехали воевать в Украину не ради денег, а из “идейных” соображений. Сколько еще можно найти идейных и страждущих для восполнения потерь российской армии, оценить трудно.

На оккупированных территориях

Назначенный российскими властями глава оккупированной части Запорожской области Владимир Балицкий анонсировал “референдум” о вхождении в состав России в первой декаде сентября. Совпадет ли он по времени с “референдумом” на Херсонщине, пока не ясно.

По данным “Медиазоны”, власти так называемой "ДНР" освободили 32 украинских волонтера, которых похитили в конце марта в окрестностях Мариуполя. Они больше ста дней провели в колонии в Еленовке на территории “ДНР”. Там и сейчас остаются другие похищенные украинцы – то, что оккупационные власти регулярно похищают украинцев, известно давно, но сейчас Human Rights Watch выпустила доклад, в котором подробно задокументировано исчезновение девяти мужчин из Киевской области.

“Важные истории” сообщают, что телефон жителя Бучи, конфискованный у него российскими военными при эвакуации в начале марта, обнаружился в Пскове, причем в непосредственной близости от Центра “Э”. Включивший его человек должен был прочитать на экране “Русский военный корабль, иди на ***”, утверждает владелец телефона.

Международное эхо войны

Американскому изданию The Wall Street Journal стали известны детали соглашения об экспорте украинского зерна, обсуждавшегося в среду на встрече военных делегаций Турции, России, Украины и представителей ООН в Стамбуле: зерно будет вывозиться из трех портов на украинских судах (для чего потребуется частичное разминирование побережья), во время прохода этих судов будет соблюдаться режим перемирия, по возвращению пустые суда будет контролировать Турция, чтобы не допустить перевозки оружия, а ООН создаст в Стамбуле специальный Центр мониторинга этого процесса. Какие выгоды от этого получает Россия, пока не понятно. Ну разве что Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, семенам, лекарствами и медоборудованию, а в Евросоюзе, по данным Bloomberg, обсуждают отмену санкций в отношении “некоторых россиян”.

Президент Казахстана поручил создать благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранных компаний, объявивших об уходе из России. В Кремле не стали прямо осуждать попытку соседней страны нажиться на “незаконных санкциях”.

Власти Канады, как и было обещано после возвращения турбины “Газпрому”, расширили санкции против российского нефтегазового и промышленного секторов.

Латвия ввела запрет на поставки российского газа с 1 января 2023 года. В стране также вводится обязательная воинская служба. Вот интервью с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом – об опасности, исходящей от России, поставках оружия Украине, и взаимоотношениях между латышами и латвийскими русскими внутри страны.

Придать поставкам оружия Украине некий скандальный характер пытается член Конгресса США, уроженка Украины Виктория Спартц: в письме президенту США она обвинила главу офиса Зеленского Андрея Ермака в связях с Россией, а некие силы в Украине – в продаже оружия, поставляемого западными странами Киеву. Ответ президента США пока не последовал, здесь скандал разъясняет украинский политолог Владимир Фесенко.

Вопросом о поставках оружия Украине вызван и раскол правящей коалиции в Италии. В четверг премьер Марио Драги подал в отставку, но президент республики эту отставку не принял.

Россию слегка лихорадит

В четверг Путин подписал больше ста новых законов, в том числе унифицированный закон об “иностранных агентах”, закон о принуждении бизнеса к выполнению госзаказов в условиях “спецопераций” за рубежом, приравнивание “перехода на сторону противника” к госизмене, о внесудебном закрытии СМИ, образовании новой пионерии и др. Ожидается, что сегодня Госдума на внеочередном заседании одобрит еще штук 60 законов – вот некоторые из них.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила ввести штрафы за книги и фильмы с “нетрадиционными сексуальными отношениями с участием несовершеннолетних” (юрлицам – до миллиона с приостановкой деятельности на три месяца, гражданам – до пяти тысяч рублей). Важность своего предложения она обосновала ссылкой на фанфик, который авторы сначала выкладывали в сети, а потом издали в виде книги. Это, конечно, сущая ерунда, если почитать, что делают с гомосексуалами на Кавказе.

Репрессии:

В розыск объявлена участница Pussy Riot Анна Кузьминых – ее обвиняют в надругательстве над флагом России в ходе антивоенного перформанса в Тбилиси.

Суд в Барнауле оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку издания RusNews Марию Пономаренко по статье о возбуждении ненависти за довоенный комментарий о полицейских в тиктоке. Пономаренко находится в СИЗО по обвинению в распространении “фейков” о российской армии, недавно она сообщала о принудительном лечении в психушке, куда ее отправили на экспертизу.

Подробнее о петербургском активисте Всеволоде Королеве, отправленном в СИЗО по той же статье о “фейках”, читайте здесь.

Выяснилось, кого в среду арестовали в Москве по обвинению в госизмене: Валерий Тимофеев – вице-президент по развитию бизнеса российско-финской компании Helsinki Shipyard Oy, которая занимается строительством ледоколов. По версии следствия, он передал кому-то не тому данные о деятельности судостроительного завода “Янтарь” в Калининградской области.

Жители по меньшей мере десяти регионов России сообщают о задержках зарплаты –экономисты прогнозируют, что коллапс наступит в августе.

Из культурных новостей обратите внимание на разгром градозащитного движения в Петербурге и начало “спецоперации” по сносу исторического центра, отмену выставки “Тонкие граждане” в Московском музее современного искусства (потому что в ней вдруг возник “политический контекст”) и сразу два интервью Олега Куваева по поводу последней “Масяни” с бомбардировками Петербурга: покороче и подлиннее.

Украинское и белорусское

В Украине прокурор запросил пожизненные сроки для пятерых бывших бойцов "Беркута" по делу о расстреле протестующих на Майдане в 2014 году. Троих обвиняемых судят заочно.

Суд в Беларуси приговорил к 2,5 годам колонии журналиста Юрия Гонцаревича: он отправил телеграм-боту белорусской службы Радио Свобода фотографии российской военной техники в Барановичах.

В Смолевичах задержан белорусский военно-политический обозреватель Егор Лебедок. За что – неизвестно.

Суд в Минске приговорил бывшего лидера "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича к 1,5 годам лишения свободы, его жену Насту – к трем годам "домашней химии" за участие в протестном марше в августе 2020 года. Прокурор требовал посадить обоих на полтора года. У пары четверо детей, младший – грудной.

Здесь юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко рассказывает, как изменилась деятельность старейшей в Беларуси правозащитной организации за год с момента ареста ее руководителей Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лобковича.

Вокруг света

США и Израиль подписали Иерусалимскую декларацию, в которой заявлено о совместном противостоянии Ирану и его попыткам создать ядерное оружие. Из Израиля Джо Байден поехал в Саудовскую Аравию – встречаться с теми самыми людьми, которые заказали убийство журналиста Джамаля Хашогги (здесь объясняется зачем).

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прислал емейл о своей отставке из Сингапура. Теперь страной руководит председатель парламента.

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о смерти своей первой жены Иваны, матери троих его детей. Ей было 73 года.

В Польше обнаружены два массовых захоронения времен Второй мировой войны.

Цена на нефть впервые упала ниже довоенного уровня на фоне ожидания мировой экономической рецессии. Глава МВФ подтверждает: в экономическом смысле 2023 год может оказаться гораздо хуже нынешнего.

Шесть ссылок

Конец Российской империи. В конце XIX века в Херсонской губернии произошла серия массовых самоубийств: старообрядцы ждали Апокалипсиса и пытались спастись – рассказ о том, что там на самом деле случилось. Или 10 самых популярных легенд о Распутине с комментариями историка Константина Тарасова.

В конце XIX века в Херсонской губернии произошла серия массовых самоубийств: старообрядцы ждали Апокалипсиса и пытались спастись – рассказ о том, что там на самом деле случилось. Или 10 самых популярных легенд о Распутине с комментариями историка Константина Тарасова. Медицина. История возникновения судебной медицины. Или рассказ о том, как нацистские ученые заставили людей поверить в генетическую природу шизофрении и почему их выводы не заслуживают доверия.

История возникновения судебной медицины. Или рассказ о том, как нацистские ученые заставили людей поверить в генетическую природу шизофрении и почему их выводы не заслуживают доверия. Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам фестиваля документального кино в Марселе. Или рассказ киноведа и архивиста Александра Дерябина о советской региональной кинохронике – забытых сокровищах провинциальных телерадиокомпаний и заброшенных архивов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок