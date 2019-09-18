В ожидании смиренномудрия

Доброе утро!

Верховный суд Великобритании начал выяснять (и будет выяснять еще сегодня и завтра), врал ли Борис Джонсон королеве, когда просил ее о пророгации парламента. Вопрос о вранье поднимают не только в Британии:

Священники РПЦ выступили с открытым письмом в защиту обвиняемых по “московскому делу”, напомнив, что “кто говорит ложь, погибнет”.

Дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу при задержании за три часа до начала акции, оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции.

На организационном заседании Мосгордумы нового созыва прозвучали реплики против репрессий и призывы к отставке главы Мосгоризбиркома.

По данным экзит-поллов, партия Нетаньяху не сможет создать вместе с религиозными партиями коалицию в парламенте Израиля.

“Молчать стало невыносимо”

К инициированному актером Александром Палем флешмобу в поддержку Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за “вывих плеча” росгвардейцу, присоединились десятки известных актеров и медиаперсон – даже такие вроде бы глянцевые, как Максим Галкин или Сергей Лазарев, и такие глубоко пропутинские, как Геннадий Хазанов. Депутат Госдумы и патриотический писатель Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору Чайке с просьбой опротестовать приговор Устинову, а главред RT Маргарита Симонян в Telegram велела гражданам “потерпеть”, отчего во многих душах расцвела надежда на скорое освобождение Устинова. На сегодня запланированы пикеты с требованием его освобождения.

На сайте “Православие и мир” появилось открытое письмо священников РПЦ в защиту заключенных по “московскому делу”. Особое внимание они обращают на четырехлетний приговор Константину Котову, вся “преступная деятельность” которого “заключалась в заступничестве за других заключенных, при этом исключительно мирными средствами” (полный текст). Вот разговор с одним из подписавших письмо, протоиереем Александром Борисовым, настоятелем московского храма Святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана в Шубине – он надеется, что репрессий со стороны патриархии не последует: “Если власть признает свои ошибки, это будет проявлением того, что называется замечательным словом "смиренномудрие"“.

Под своим открытым письмом с требованием прекращения “московского дела” собирают подписи и учителя российских школ.

Требование прекратить уголовные дела против участников московских акций протеста прозвучало даже во время церемонии вступления в должность новоизбранных депутатов Мосгордумы. А Путин – после встречи с Зюгановым – даже “согласился обсудить” изменения в избирательном законодательстве.

Но это слова – а вот дела

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 27 июля дизайнера Константина Коновалова. Полиция скрутила его за три часа до начала акции во время пробежки, при задержании его положили лицом на землю и сломали ему ногу. Коновалов в суде не присутствовал, потому что продолжает лечиться. В Следственном комитете по поводу сломанной ноги ему ответили, что “действия полиции были правомерными”. Вот разговор с Коноваловым.

Активисту Константину Котову дали четыре года колонии за “неоднократные нарушения правил проведения массовых мероприятий”, но это не помешало суду дать ему еще 10 суток административного ареста по составленному в январе протоколу.

Продолжается суд над программистом Айдаром Губайдулиным, который замахнулся пластиковой бутылкой (пустой, как он утверждает) в сторону полицейского. Накануне на суд к нему никого не пускали, журналистов тоже. Юлии Галяминой удалось прорваться на входе как муниципальному депутату, но на этаже ее задержали и составили протокол об административном правонарушении. Вот разговор с братом Айдара Губайдулина Ильдаром.

В Бурятии задержан один из организаторов согласованного митинга против нечестных выборов Петр Дондуков, а блогеру Дмитрию Баирову, который и так отбывает административный арест за нарушение закона о митингах, дали еще 10 суток – за неуплату алиментов. Вот разговор с росгвардейцем Виктором Хоржировым, который призвал коллег не подчиняться “заведомо преступным приказам”. Он говорит, что увольнять его не стали, опасаясь слишком большого резонанса.

Сегодня суд в Москве будет рассматривать иск ресторана “Армения” к организаторам летних протестов с требованием компенсации за “упущенную выгоду”.

И вот еще на что нужно обратить внимание: Госдума приняла во втором чтении законопроект о праве полицейских объявлять предостережения гражданам. Когда его подпишет президент, основанием для дальнейшего преследования станет просто то, что участковый сказал вам не ходить на митинг, а вы его не послушались и пошли.

Не только “московское дело”

После обысков у сотрудников и волонтеров штабов Навального по всей России в Мосгорсуд поступило 140 апелляционных жалоб. Заявители оспаривают постановление Басманного суда, по которому их обыскивали: суд разрешил обыски, несмотря на то, что следователь в ходатайстве не указал, что именно будут искать.

Городской суд Петербурга оправдал Михаила Цакунова, задержанного на акции “Он нам не царь” в мае 2018 года. Цакунова обвиняли в том, что при задержании он выбил зуб полицейскому, хотя видео задержания свидетельствует, что никакой драки не было, а Цакунов просто фотографировался с гигантской желтой уткой. Цакунов провел год в СИЗО и теперь будет требовать компенсации.

Архангельский экоактивист Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный, уехал из России из-за уголовного дела о насилии по отношению к полицейскому. Христофоров поддержал протесты против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес.

Ъ пишет, что дело против американского инвестора Майкла Калви вскоре могут прекратить за отсутствием состава преступления. Но это только гадания.

Все прочее

Официальных результатов парламентских выборов в Израиле пока нет, но есть данные экзит-поллов, согласно которым партия Биньямина Нетаньяху “Ликуд” ослабила свои позиции в Кнессете и не сможет создать коалицию в союзе с религиозными партиями.

Минск и Вашингтон впервые за 11 лет обменяются послами. В Вашингтоне это объяснили “внимательным отношением к угрозам безопасности в регионе” и заботой о суверенитете Беларуси.

Минюст США собрался отсудить у Эдварда Сноудена весь гонорар за его книгу воспоминаний “Личное дело”.

Под Киевом кто-то сжег дом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. До этого ее сбила машина в центре Лондона, а у ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева, кто-то сжег машину. Глава МВД Украины назвал поджог “проявлением криминального давления”.

Россия задержала две северокорейские браконьерские шхуны и около 80 человек, которые на них были. При задержании трое пограничников получили ранения.

В Ашхабаде дорожная полиция ловит женщин-водителей, выезжающих “на Ленина” (ныне проспект Туркменбаши), и потом отбирает у них права. Особо сердобольные полицейские заранее предупреждают водительниц, что теперь за проезд по главной улице полагается “доставка”.

Непонятное количество ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок