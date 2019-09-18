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В ожидании смиренномудрия

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Все, что нужно знать рано утром 18 сентября

Доброе утро!

Верховный суд Великобритании начал выяснять (и будет выяснять еще сегодня и завтра), врал ли Борис Джонсон королеве, когда просил ее о пророгации парламента. Вопрос о вранье поднимают не только в Британии:

  • Священники РПЦ выступили с открытым письмом в защиту обвиняемых по “московскому делу”, напомнив, что “кто говорит ложь, погибнет”.
  • Дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу при задержании за три часа до начала акции, оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции.
  • На организационном заседании Мосгордумы нового созыва прозвучали реплики против репрессий и призывы к отставке главы Мосгоризбиркома.
  • По данным экзит-поллов, партия Нетаньяху не сможет создать вместе с религиозными партиями коалицию в парламенте Израиля.

“Молчать стало невыносимо”

К инициированному актером Александром Палем флешмобу в поддержку Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за “вывих плеча” росгвардейцу, присоединились десятки известных актеров и медиаперсон – даже такие вроде бы глянцевые, как Максим Галкин или Сергей Лазарев, и такие глубоко пропутинские, как Геннадий Хазанов. Депутат Госдумы и патриотический писатель Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору Чайке с просьбой опротестовать приговор Устинову, а главред RT Маргарита Симонян в Telegram велела гражданам “потерпеть”, отчего во многих душах расцвела надежда на скорое освобождение Устинова. На сегодня запланированы пикеты с требованием его освобождения.

На сайте “Православие и мир” появилось открытое письмо священников РПЦ в защиту заключенных по “московскому делу”. Особое внимание они обращают на четырехлетний приговор Константину Котову, вся “преступная деятельность” которого “заключалась в заступничестве за других заключенных, при этом исключительно мирными средствами” (полный текст). Вот разговор с одним из подписавших письмо, протоиереем Александром Борисовым, настоятелем московского храма Святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана в Шубине – он надеется, что репрессий со стороны патриархии не последует: “Если власть признает свои ошибки, это будет проявлением того, что называется замечательным словом "смиренномудрие"“.

Под своим открытым письмом с требованием прекращения “московского дела” собирают подписи и учителя российских школ.

Требование прекратить уголовные дела против участников московских акций протеста прозвучало даже во время церемонии вступления в должность новоизбранных депутатов Мосгордумы. А Путин – после встречи с Зюгановым – даже “согласился обсудить” изменения в избирательном законодательстве.

Но это слова – а вот дела

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 27 июля дизайнера Константина Коновалова. Полиция скрутила его за три часа до начала акции во время пробежки, при задержании его положили лицом на землю и сломали ему ногу. Коновалов в суде не присутствовал, потому что продолжает лечиться. В Следственном комитете по поводу сломанной ноги ему ответили, что “действия полиции были правомерными”. Вот разговор с Коноваловым.

Активисту Константину Котову дали четыре года колонии за “неоднократные нарушения правил проведения массовых мероприятий”, но это не помешало суду дать ему еще 10 суток административного ареста по составленному в январе протоколу.

Продолжается суд над программистом Айдаром Губайдулиным, который замахнулся пластиковой бутылкой (пустой, как он утверждает) в сторону полицейского. Накануне на суд к нему никого не пускали, журналистов тоже. Юлии Галяминой удалось прорваться на входе как муниципальному депутату, но на этаже ее задержали и составили протокол об административном правонарушении. Вот разговор с братом Айдара Губайдулина Ильдаром.

В Бурятии задержан один из организаторов согласованного митинга против нечестных выборов Петр Дондуков, а блогеру Дмитрию Баирову, который и так отбывает административный арест за нарушение закона о митингах, дали еще 10 суток – за неуплату алиментов. Вот разговор с росгвардейцем Виктором Хоржировым, который призвал коллег не подчиняться “заведомо преступным приказам”. Он говорит, что увольнять его не стали, опасаясь слишком большого резонанса.

Сегодня суд в Москве будет рассматривать иск ресторана “Армения” к организаторам летних протестов с требованием компенсации за “упущенную выгоду”.

И вот еще на что нужно обратить внимание: Госдума приняла во втором чтении законопроект о праве полицейских объявлять предостережения гражданам. Когда его подпишет президент, основанием для дальнейшего преследования станет просто то, что участковый сказал вам не ходить на митинг, а вы его не послушались и пошли.

Не только “московское дело”

  • После обысков у сотрудников и волонтеров штабов Навального по всей России в Мосгорсуд поступило 140 апелляционных жалоб. Заявители оспаривают постановление Басманного суда, по которому их обыскивали: суд разрешил обыски, несмотря на то, что следователь в ходатайстве не указал, что именно будут искать.
  • Городской суд Петербурга оправдал Михаила Цакунова, задержанного на акции “Он нам не царь” в мае 2018 года. Цакунова обвиняли в том, что при задержании он выбил зуб полицейскому, хотя видео задержания свидетельствует, что никакой драки не было, а Цакунов просто фотографировался с гигантской желтой уткой. Цакунов провел год в СИЗО и теперь будет требовать компенсации.
  • Архангельский экоактивист Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный, уехал из России из-за уголовного дела о насилии по отношению к полицейскому. Христофоров поддержал протесты против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес.
  • Ъ пишет, что дело против американского инвестора Майкла Калви вскоре могут прекратить за отсутствием состава преступления. Но это только гадания.

Все прочее

  • Официальных результатов парламентских выборов в Израиле пока нет, но есть данные экзит-поллов, согласно которым партия Биньямина Нетаньяху “Ликуд” ослабила свои позиции в Кнессете и не сможет создать коалицию в союзе с религиозными партиями.
  • Минск и Вашингтон впервые за 11 лет обменяются послами. В Вашингтоне это объяснили “внимательным отношением к угрозам безопасности в регионе” и заботой о суверенитете Беларуси.
  • Минюст США собрался отсудить у Эдварда Сноудена весь гонорар за его книгу воспоминаний “Личное дело”.
  • Под Киевом кто-то сжег дом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. До этого ее сбила машина в центре Лондона, а у ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева, кто-то сжег машину. Глава МВД Украины назвал поджог “проявлением криминального давления”.
  • Россия задержала две северокорейские браконьерские шхуны и около 80 человек, которые на них были. При задержании трое пограничников получили ранения.
  • В Ашхабаде дорожная полиция ловит женщин-водителей, выезжающих “на Ленина” (ныне проспект Туркменбаши), и потом отбирает у них права. Особо сердобольные полицейские заранее предупреждают водительниц, что теперь за проезд по главной улице полагается “доставка”.

Непонятное количество ссылок

  • К 80-летию советского вторжения в Польшу. Разговор с историком Олегом Будницким о намерениях Москвы, ходе операции и ее последствиях для региона. В материале Александра Гогуна вторжение в Польшу рассматривается как первый из “освободительных походов” Красной Армии перед Великой Отечественной войной – потом бросились “освобождать” Финляндию, Румынию и балтийские страны.
  • Чуть более давняя история. Фрагмент из книги историка Александра Давыдова “Третий фронт Гражданской войны в России: мешочничество” (изд-во “Евразия”). Или отрывок из исследования оксфордского профессора Юджина Рогана “Арабы. История. XVI–XXI вв.” (“Альпина-нонфикшн”), посвященный колонизации арабского мира европейскими державами.
  • “История жены”. Так называется книжка Мэрилин Ялом, вышедшая в НЛО. Вот два отрывка: о борьбе за право на развод в XIX веке и о переосмыслении брака американками в начале XX века.
  • Чтобы вырваться из плена историиинтервью с Мингьюром Ринпоче, любимым тибетским монахом нейробиологов, о попсовизации буддизма и жизни в присутствии смерти.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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