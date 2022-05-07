Доброе утро!

В Омской области сгорели около ста жилых домов. Причиной пожаров называют сильный ветер, из-за которого пламя перебросилось с горящего камыша на деревни. А почему горел камыш, не пишут. В остальном так:

В Мариуполе продолжаются бои на заводе “Азовсталь”. Накануне оттуда удалось вывезти еще 50 мирных жителей.

Украинская армия утверждает, что взяла под контроль еще пять сел в Харьковской области. В Донецкой и Луганской областях линия фронта почти не меняется.

На неподконтрольных Киеву территориях Украины идет скрытая мобилизация. В России ведется полупринудительный сбор пожертвований на украинских беженцев.

В России восемь человек и две организации включены в реестры “иностранных агентов”, а четверо наблюдателей “Голоса” – исключены. “Крымская правозащитная группа” признана “нежелательной”.

Суд в Беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии.

ВОЗ оценивает реальное число жертв пандемии COVID-19 в 15 млн человек.

Военные сводки

Украинский генштаб сообщил о восстановлении контроля над пятью селами в Харьковской области. В Луганской области, по словам украинских военных, идут бои за Рубежное и Воеводовку. Глава Северодонецкой райадминистрации Роман Власенко говорит, что Рубежное уже фактически стерто с лица земли, а большая часть Попасной захвачена российской армией, которая продвигается к Северодонецку. Ожесточенные бои идут также в районе Лисичанска. Более детально положение на фронтах описано тут – из этой картины, основанной на открытых источниках, следует, что России не хватает ресурсов для эффективного наступления, и бои при нынешнем раскладе сил могут затянуться на многие месяцы.

При этом бои продолжаются и на территории завода “Азовсталь” в Мариуполе, причем, по данным британской разведки, они обернулись для российской армии серьезными потерями и нарушили планы наступления на юге Донбасса. Вот рассказ жены украинского пограничника, который продолжает защищать завод вместе с бойцами "Азова" и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Медик, который лечит раненых на “Азовстали”, обратился с мольбой о помощи к Турции – на том основании, что он крымский татарин и мусульманин. Президент Украины сказал в вечернем обращении, что “привлек влиятельных посредников” для поиска дипломатического решения и вывода военных, окруженных на территории завода. В пятницу с “Азовстали” удалось эвакуировать еще 50 мирных жителей (в процессе российские военные подбили машину, предназначавшуюся для эвакуации). Из самого Мариуполя никого вывезти не удалось. Вице-премьер Украины Ирина Верещук говорит, что сегодня “эвакуационная операция” продолжится.

На этом фоне Совбез ООН принял первую с начала войны резолюцию по Украине – в ней говорится о необходимости мира, но не говорится, как его достичь. Ранее МИД России заявил, что переговоры с Украиной находятся в стадии стагнации. Зеленский много раз говорил и повторил в пятницу, что “ликвидация” украинских военных, скрывающихся на “Азовстали”, сделает переговоры невозможными. Вот свежие фотографии из Мариуполя и других прифронтовых зон.

В пятницу состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной – в Украину вернулся 41 человек, а скольких получила Россия, никто не сообщает. ООН обнародовала новый отчет о гибели мирных граждан в ходе войны в Украине – теперь там 3300 убитых, но это далеко не полные данные. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о 22 задокументированных случаях незаконных убийств, совершенных российскими военными в Буче и других районах близ Киева. Большинство из них были явными внесудебными казнями.

Вечером в пятницу ракетному обстрелу подверглась Одесская область, там на все выходные введен комендантский час. Сообщения украинских медиа о пожаре на российском фрегате у острова Змеиный пока ничем не подтверждены. С другой стороны, утопленный украинской ракетой флагман Черноморского флота России “Москва” вообще не участвовал в “спецоперации” и не входил в территориальные воды Украины – такую версию военная прокуратура Черноморского флота РФ выдала отцу пропавшего без вести матроса-срочника Егора Шкребца. Шкребец был призван в армию из аннексированного Крыма.

На оккупированных и аннексированных территориях

По словам советника мариупольского городского главы Петра Андрющенко, находящиеся в "фильтрационной тюрьме" мариупольцы сообщают, что их проведут по городу на "параде пленных" 9 Мая. Город тоже готовят к параду: “Красят, приводят в порядок памятники эпохи Советского Союза – все эти Вечные огни, памятники комсомольцам”.

В оккупированном российскими войсками Херсоне побывал глава “Единой России” Андрей Турчак. Он поздравил жителей города с днем Победы, заверил их, что “Россия здесь навсегда”, что сейчас надо не думать о референдумах, а надо “нормально подготовиться к зиме” (в следующий раз будет требовать надоев). Российский Следственный комитет объявил о задержании в Херсоне “радикала”, который собирался устроить теракт 9 мая. Представитель президента Украины в аннексированном Крыму Тамила Ташева утверждает, что в Херсонской области российские силовики “удерживают и пытают в подвалах” около 500 человек.

В Москве по обвинению в госизмене арестован гражданин России Виталий Кривошлык – он жил в селе Гоптовка Харьковской области, которое сейчас контролируется российскими войсками, вел там бизнес и был депутатом сельсовета.

Вот репортаж из оккупированного Бердянска, который, по слухам, Россия планирует присоединить к так называемой “ДНР”. Главы так называемых “ДНР” и “ЛНР” назначили послов в Москве. На этих территориях – так же как в аннексированном Крыму и в отдельных оккупированных районах – идет скрытая массовая мобилизация.

В России войны нет – есть только погибшие

По слухам, циркулирующим в западных медиа, Путин может объявить о массовой мобилизации в самой России во время парада 9 мая. Пресс-секретарь Путина назвал это “чушью”, на Минобороны России официально объявило, что во время парада Победы над Красной площадью пролетит в том числе и самолет Судного дня – он предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и управления армией в условиях полномасштабного боевого конфликта, в том числе ядерной войны. Видимо, самое время ознакомиться с рекомендациями по выживанию в условиях ядерной войны (спойлер: считается, что некоторые шансы есть).

По подсчетам русской службы “Би-би-си”, которые ведутся по открытым источникам, в Украине погибли по меньшей мере 2120 военнослужащих. “Медиазона” насчитала 2099. Вот история одного из убитых – жителя Иркутской области Валерия Березовского. Компенсацию за его гибель платить не будут, потому что у Валерия нет “близких родственников”, то есть жены, детей и родителей, а есть только брат, сестра, племянницы и бабушка, которых он кормил. Родственники убитого полностью поддерживают “спецоперацию”, но денег им не полагается.

Деньги, наоборот, призывают и заставляют сдавать: бюджетников – на нужды беженцев Донбасса, родителей учеников московской спортивной школы ЦСКА – на зубные щетки и мыло для раненых российских военных.

Чаще всего гибнут военные из Дагестана и Бурятии. По подсчетам фонда "Свободная Бурятия", в Украине за два месяца войны погибли минимум 112 жителей республики. В этом репортаже – разговоры с родственниками нескольких погибших (спойлер: "Наша семья очень поддерживает Владимира Путина. Раз так решил главнокомандующий нашего государства, наверное, это правильно. Ни с чего Владимир Владимирович не стал бы начинать. Он, наверное, знает, что делает. Я своего мнения по этому вопросу не имею. Если так есть, значит, оно так должно быть", – говорит сестра одного из погибших). Еще большее впечатление производит репортаж из бурятского села Селендума, каждый сотый житель которого сейчас воюет в Украине, а оставшиеся дома все как один поддерживают (или говорят, что поддерживают) войну с “украинским нацизмом” (мастрид).

Осознать себя по-новому

Тем не менее, на фоне войны, целью которой была провозглашена “денацификация” Украины, хотя бы часть российских национальных меньшинств осознали себя по-новому. Потому что по уму “денацифицировать” неплохо было бы Россию: здесь президент фонда “Свободная Бурятия” Александра Гармажапова рассказывает, как она собирает личные истории об опыте расизма и ксенофобии (ей пишут все: от бурятов и якутов до евреев и русских немцев).

По-новому начали осознаваться и семейные отношения: вот подборка историй о войнах внутри семей, разгоревшихся с началом “спецоперации”.

Соответственно, в Украине на фоне войны происходит отказ от всего, что связано с Россией. По данным последнего опроса украинской группы “Рейтинг”, “холодно” или “очень холодно” к жителям России сейчас относятся почти 70% украинцев (четыре года назад таких было 23%) – вот интервью с одним из авторов исследования, в котором он говорит, что “денацификация” по факту обернулась “дерусификацией”. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины – он отменяет больше тысячи законодательных актов советского времени и убирает из текстов украинских законов все упоминания советских реалий типа КПСС, комсомола и революции.

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева, Шойгу и еще семерых членов Совбеза России – по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Путина вызывать пока не стали.

“Самоочищение” российского общества

Российская Генпрокуратура объявила “нежелательной организацией” “Крымскую правозащитную группу”, которая занимается мониторингом нарушений прав человека на аннексированном полуострове, в том числе преследованием крымских татар.

В список “СМИ – иностранных агентов” внесли правозащитный проект “Апология”, а также соратников Навального Соболь и Милова, политолога Гозмана, социолога Кагарлицкого, директора “Общества защиты интернета” Михаила Климарева, контент-директора “Теплицы социальных технологий” Наталью Баранову и Дениса Константинова (предположительно, главреда “Орловских новостей”). Рэпер Моргенштерн внесен в список “физлиц – иностранных агентов”, а реестр “НКО – иностранных агентов” пополнился Краснодарским центром современного искусства "Типография". (При этом четырех координаторов движения за права избирателей “Голос” из “иноагентов” исключили – видимо, они больше не опасны из-за отсутствия выборов).

С начала войны в России заблокировано более трех тысяч сайтов (против блокировки Instagram возражает даже лицо Первого канала Екатерина Андреева). Суды в Петербурге продолжают работать по довоенной кинопрограмме – на этот раз запретили российский андеграундный трэш 1999 года “Зеленый слоник” и невинный американский боевик "Ниндзя-убийца" (2009).

Но основные силы брошены на борьбу с “дискредитаторами” армии:

Александр Невзоров, против которого возбуждено уголовное дело по этой статье, заочно арестован.

Административное дело о “дискредитации” возбуждено против журналиста Ильи Азара.

У бывшего журналиста “Новой газеты” Никиты Гирина, который живет сейчас в рязанской деревне и занимается краеведением, провели обыск по этой статье, но обвинений в рамках уголовного дела пока не предъявили. Он вывесил на деревенской доске объявлений фотографии разбомбленного Мариуполя с краеведческими пояснениями (вот интересное интервью с ним).

В Петербурге участницу группы “Мирное сопротивление” Ольгу Смирнову отправили в СИЗО по уголовному делу о “дискредитации”.

Петербурженку Викторию Петрову задержали за видео во “ВКонтакте” про войну в Украине – тоже уголовная “дискредитация”.

Хотя бывают и другие статьи, другие методы:

В Улан-Удэ пенсионерку, которая попросила водителя маршрутки снять букву Z, арестовали на пять суток (мелкое хулиганство и сопротивление полиции).

К петербурженке пришли с обыском из‑за граффити в Оренбурге; постановление на обыск выписано по статье о массовых беспорядках (связь пока не ясна).

В Калуге облили краской машину епископа пятидесятнической церкви, который выступает против войны.

Самые суровые перспективы сейчас у философа Кольцова, который кинул два коктейля Молотова в автозак на площади Революции в Москве (ему могут дать пожизненное).

Параллельная экономика

Российский Минфин отчитался о недополучении более 130 миллиардов рублей нефтегазовых доходов в апреле, а Минпромторг опубликовал перечень групп товаров и брендов, разрешенных в России для “параллельного импорта”, то есть поставок в страну без разрешения правообладателя (там примерно всё – от взрывчатки и косметики до игрушек и бумаги, от машин до айфонов и бытовой техники).

Обнаружился дефицит препаратов от болезни Паркинсона и дефицит самолетов.

Google запретил обновлять и добавлять платные приложения в российский Google Play, а китайские технологические гиганты Lenovo и Xiaomi без публичных объявлений сворачивают бизнес в России из опасения вторичных санкций.

Бывшие издания медиахолдинга Hearst в России вынужденно сменили названия: Esquire стал "Правилами жизни", Cosmopolitan – Cosmagazine, а Men’s Health – Men Today (хотя можно же было назвать “Не служил – не мужик”).

В Италии арестовали гигантскую яхту “Шехерезада”, в команде которой числятся почти исключительно сотрудники ФСО и которая, соответственно, как-то связана с Путиным.

Страны ЕС не смогли договориться о нефтяном эмбарго против России до вечера пятницы, но в принципе вопрос решен: спор идет только о месяцах отсрочки для Венгрии, Словакии и Чехии. В Еврокомиссии рассчитывают официально объявить о введении шестого пакета санкций до конца выходных.

Все остальное

Суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии россиянку Софью Сапегу, арестованную в прошлом году вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Песков не стал комментировать приговор (цитата: “Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда. Мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии”).

В той же дружественной Беларуси издание KYKY и телеграм-канал “Чай з малинавым варэннем” признаны “экстремистскими формированиями”, а также задержаны руководители местной дочки “Газпрома” – за то, что не смогли построить небоскреб в центре Минска.

В Швейцарии на фабрике Nespresso нашли 500 кг кокаина.

В центре Гаваны взорвалась старинная гостиница, есть погибшие и раненые.

И новость, которая была бы главной еще в середине февраля: по оценкам ВОЗ, число жертв пандемии COVID-19 во всем мире составляет 15 млн человек, а наибольшее несоответствие реальных и официальных цифр продемонстрировали Индия и Россия.

Ссылки для чтения

Российская история. Матвей Долинский рассказывает о невыученных уроках битвы за Берлин весной 1945 года: российская армия в Украине испытывает сейчас те же проблемы со связью, разведкой и техникой, которая стоит в пробках. “Холод” воссоздает новейшую историю российского сепаратизма: как в 1990-е годы возникали Уральская, Поморская и Донская республики, а Калининград и Петербург пытались стать частью Европы.

Матвей Долинский рассказывает о невыученных уроках битвы за Берлин весной 1945 года: российская армия в Украине испытывает сейчас те же проблемы со связью, разведкой и техникой, которая стоит в пробках. “Холод” воссоздает новейшую историю российского сепаратизма: как в 1990-е годы возникали Уральская, Поморская и Донская республики, а Калининград и Петербург пытались стать частью Европы. К десятилетию митинга на Болотной. Фото и видео событий. Плюс интервью с двумя осужденными по “болотному делу” – антифашистом Алексеем Гаскаровым и лидером “Левого фронта” Сергеем Удальцовым.

Фото и видео событий. Плюс интервью с двумя осужденными по “болотному делу” – антифашистом Алексеем Гаскаровым и лидером “Левого фронта” Сергеем Удальцовым. Античное, но актуальное. Виноват ли Эдип – путеводитель по античным представлениям о моральной ответственности. Легенда о любовниках-тираноубийцах – почему Перикл призывал граждан Афин стать любовниками своего полиса.

Виноват ли Эдип – путеводитель по античным представлениям о моральной ответственности. Легенда о любовниках-тираноубийцах – почему Перикл призывал граждан Афин стать любовниками своего полиса. Неустаревающий Маркс. Беседа с Борисом Кагарлицким (теперь “иноагентом”) о Марксе и марксизме в двух частях: первая, вторая.

Беседа с Борисом Кагарлицким (теперь “иноагентом”) о Марксе и марксизме в двух частях: первая, вторая. Художества. Путеводитель Дмитрия Волчека по Венецианской биеннале. Или беседа со швейцарским художником Томасом Хиршхорном о его новом проекте "Искусство=убежище" (ART=SHELTER), посвященном войне в Украине и вообще всем войнам.

Путеводитель Дмитрия Волчека по Венецианской биеннале. Или беседа со швейцарским художником Томасом Хиршхорном о его новом проекте "Искусство=убежище" (ART=SHELTER), посвященном войне в Украине и вообще всем войнам. Микропротест и микроэкология. Микро-интервью с женщинами, которые придумывают сейчас в России самые необычные формы антивоенных акций. Или разговор с художницей Марией Алигожиной, которая делает украшения из мусора – не ради красоты, а ради блага.

Искренне Ваши,

Семь Сорок