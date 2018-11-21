Мир опасен, Кант оскорбителен

Доброе утро!
В Помпеях нашли хорошо сохранившуюся фреску, на которой Леда совокупляется с лебедем. Дальше следовало бы красиво рассказать миф, но мы расскажем вот о чем:
- Сегодня состоятся выборы президента Интерпола. Один из претендентов – генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук. Многие обеспокоены.
- Ширится влияние “повара Путина” Евгения Пригожина в Африке – согласно расследованию Bloomberg, его наемники работают в десяти африканских странах.
- Президент США выпустил официальное заявление, в котором объясняет, почему не будет вводить санкции против Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогги: “Мир – очень опасное место!”
- Депутат российской Госдумы Марат Бариев сказал, что имя Иммануила Канта оскорбляет российских ветеранов; власти Италии оштрафовали “Врачей без границ” из-за “одежды мигрантов, зараженной ВИЧ, менингитом и туберкулезом”.
Лиса в курятнике
Сегодня пройдут выборы главы Интерпола (предыдущий арестован в Китае). Кандидатов два: нынеший и.о. организации южнокореец Ким Йонг Ян и нынешний замглавы генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук. Возможное избрание последнего вызывает опасения, потому что позволит Кремлю преследовать средствами международного уголовного розыска своих политических оппонентов. Например, Билла Браудера.
На пресс-конференции в Центре Ходорковского в Лондоне Браудер сказал, что в случае избрания Прокопчука Западу придется создавать новое международное ведомство по надзору за соблюдением законности. Американские сенаторы в специальном обращении пишут, что назначить российского генерала главой Интерпола – все равно, что поставить лису охранять курятник. Госсекретарь США объявил, что его страна поддерживает кандидатуру Ким Йонг Яна. Литва и Украина обещают выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука.
В другой международной организации, ОЗХО, разработанный Россией альтернативный механизм по установлению виновных в применении химоружия, понимания не вызвал. Он отвергнут.
Россия – родина слонов
Согласно расследованию Bloomberg, “повар Путина” Евгений Пригожин планомерно расширяет свое присутствие в Африке – его наемники работают в десяти странах континента, обеспечивая успешные предвыборные кампании своим заказчикам, а также предоставляя военные услуги в обмен на право добычи полезных ископаемых и преференции при ведении бизнеса.
Особые отношения у Пригожина с Ливией – он лично участвовал в переговорах между российскими и ливийскими военными. Вот здесь рассказывается о ливийском фельдмаршале Халифе Хафтаре, через которого идут постоянные контакты с Москвой.
В 2019 году в России должен пройти первый саммит Россия–Африка с участием лидеров около 50 африканских стран.
Мир – очень опасное место!
Такими словами начинается официальное заявление Дональда Трампа (англ.) о том, что он поддерживает Саудовскую Аравию и не будет “разрушать мировую экономику” и вводить санкции в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. В документе президент США ссылается на заявление саудовских властей о том, что Хашогги был “врагом народа”, но настаивает, что его решение не ссориться с Эр-Риядом никак с этим обвинением не связано. А связано оно с тем, что Саудовская Аравия – верный союзник США в борьбе с главным врагом Америки – Ираном.
Поэтому США ввели санкции в отношении двух российских компаний, которые якобы помогали Ирану осуществлять поставки нефти в Сирию.
7+5=12. Или уже нет?
- Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев призвал российское общество "принять меры" против присвоения аэропорту в Калининграде имени Канта, потому что это оскорбляет ветеранов. Как тут не оскорбиться: Кёнигсберг взяли, а как возможны синтетические суждения априори, так и не узнали.
- Власти Италии (право-популистские) заочно арестовали судно и счета "Врачей без границ" из-за того, что они выкидывают старую одежду мигрантов как “специальные отходы”, а надо как “ядовитые”, ибо одежда эта заражена ВИЧ, менингитом и туберкулезом". Порядка ради напомним, что до сих пор истиной считалось, что эти три заболевания не передаются через одежду.
- Дочь президента США Иванка Трамп, как выяснилось, использовала личную почту для служебной переписки. Нет, про Хиллари Клинтон, которую за это надо было посадить в тюрьму, как многократно повторял в ходе предвыборной кампании отец Иванки, она не слышала.
Будущее – это история
- Петербургская таможня упорно не пропускает купленную на Амазоне книжку Маши Гессен "Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию”, потому что эта книжка может содержать “признаки пропаганды определенных взглядов”.
- Сейм Литвы признал партизанского командира Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса главой боровшегося с советской властью Литовского государства. Раманаускас-Ванагас скрывался от советских властей до 1956 года, в 1957-м его казнили.
- Верховная Рада Украины поддержала переименование Кировоградской области в Кропивницкую (Марк Лукич Кропивницкий, если кто не знал, – украинский театральный деятель второй половины XIX века, выразитель народного духа). Далее планируется переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.
- Сервис Airbnb под давлением правозащитников решил удалить из своих предложений квартиры, расположенные в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан (в самом сервисе робко сказали, что не разбираются в “исторических спорах в этом регионе”). Израильский министр туризма назвал решение “позорной капитуляцией”.
- Вчера исполнилось 20 лет со дня убийства российского политика Галины Старовойтовой. Вот тут рассказ об этом нераскрытом деле, здесь – интервью с сестрой Старовойтовой Ольгой.
- Сегодня исполняется пять лет Евромайдану в Киеве.
Орел и Приморье
Олег Навальный отсудил у орловской колонии 50 тысяч рублей морального ущерба (за содержание в более строгих условиях, чем полагалось).
Андрею Ищенко, самовыдвинувшемуся в губернаторы Приморья после того, как его отказалась выдвигать КПРФ, намерены отказать в регистрации. Зато и.о. губернатора Олега Кожемяко, назначенного после того, как ушел в отставку губернатор, проигравший Ищенко признанные недействительными выборы, зарегистрировали.
Утраты
В Вильнюсе, не дожив одного дня до 66-летия, умер режиссер Эймунтас Някрошюс. Вот здесь его вспоминают российские театроведы.
Шесть ссылок
- Советское. Историк Наталия Лебина недавно выпустила книжку “Пассажиры колбасного поезда”, и вот обстоятельный разговор с ней. А вот разговор с дизайнером нового плацкартного вагона, интересный тем, что сам дизайнер никогда в плацкарте не ездил (но просит общественность не вытирать руки о шторы после поедания колбасы).
- Переосмысления. Отрывок из книги Ирины Паперно о том, как Толстой переосмыслял себя, переходя от писания дневника к литературе и обратно. Или статья итальянского анархиста Амедео Бертоло из сборника “Оставим пессимизм до лучших времен. Переосмысляя анархизм” (“Черный квадрат”, 2018).
- Городское. Разговор с ночным мэром Манхайма Хендриком Майером о том, как убеждать чиновников и объяснять благонамеренным бюргерам, что рейвы – это хорошо. Или промежуточного жанра текст Андрея Левкина о Лиепае.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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