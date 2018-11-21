Мир опасен, Кант оскорбителен

Доброе утро!

В Помпеях нашли хорошо сохранившуюся фреску, на которой Леда совокупляется с лебедем. Дальше следовало бы красиво рассказать миф, но мы расскажем вот о чем:

Сегодня состоятся выборы президента Интерпола. Один из претендентов – генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук. Многие обеспокоены.

Ширится влияние “повара Путина” Евгения Пригожина в Африке – согласно расследованию Bloomberg, его наемники работают в десяти африканских странах.

Президент США выпустил официальное заявление, в котором объясняет, почему не будет вводить санкции против Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогги: “Мир – очень опасное место!”

Депутат российской Госдумы Марат Бариев сказал, что имя Иммануила Канта оскорбляет российских ветеранов; власти Италии оштрафовали “Врачей без границ” из-за “одежды мигрантов, зараженной ВИЧ, менингитом и туберкулезом”.

Лиса в курятнике

Сегодня пройдут выборы главы Интерпола (предыдущий арестован в Китае). Кандидатов два: нынеший и.о. организации южнокореец Ким Йонг Ян и нынешний замглавы генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук. Возможное избрание последнего вызывает опасения, потому что позволит Кремлю преследовать средствами международного уголовного розыска своих политических оппонентов. Например, Билла Браудера.

На пресс-конференции в Центре Ходорковского в Лондоне Браудер сказал, что в случае избрания Прокопчука Западу придется создавать новое международное ведомство по надзору за соблюдением законности. Американские сенаторы в специальном обращении пишут, что назначить российского генерала главой Интерпола – все равно, что поставить лису охранять курятник. Госсекретарь США объявил, что его страна поддерживает кандидатуру Ким Йонг Яна. Литва и Украина обещают выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука.

В другой международной организации, ОЗХО, разработанный Россией альтернативный механизм по установлению виновных в применении химоружия, понимания не вызвал. Он отвергнут.

Россия – родина слонов

Согласно расследованию Bloomberg, “повар Путина” Евгений Пригожин планомерно расширяет свое присутствие в Африке – его наемники работают в десяти странах континента, обеспечивая успешные предвыборные кампании своим заказчикам, а также предоставляя военные услуги в обмен на право добычи полезных ископаемых и преференции при ведении бизнеса.

Особые отношения у Пригожина с Ливией – он лично участвовал в переговорах между российскими и ливийскими военными. Вот здесь рассказывается о ливийском фельдмаршале Халифе Хафтаре, через которого идут постоянные контакты с Москвой.

В 2019 году в России должен пройти первый саммит Россия–Африка с участием лидеров около 50 африканских стран.

Мир – очень опасное место!

Такими словами начинается официальное заявление Дональда Трампа (англ.) о том, что он поддерживает Саудовскую Аравию и не будет “разрушать мировую экономику” и вводить санкции в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. В документе президент США ссылается на заявление саудовских властей о том, что Хашогги был “врагом народа”, но настаивает, что его решение не ссориться с Эр-Риядом никак с этим обвинением не связано. А связано оно с тем, что Саудовская Аравия – верный союзник США в борьбе с главным врагом Америки – Ираном.

Поэтому США ввели санкции в отношении двух российских компаний, которые якобы помогали Ирану осуществлять поставки нефти в Сирию.

7+5=12. Или уже нет?

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев призвал российское общество "принять меры" против присвоения аэропорту в Калининграде имени Канта , потому что это оскорбляет ветеранов. Как тут не оскорбиться: Кёнигсберг взяли, а как возможны синтетические суждения априори, так и не узнали.

, потому что это оскорбляет ветеранов. Как тут не оскорбиться: Кёнигсберг взяли, а как возможны синтетические суждения априори, так и не узнали. Власти Италии (право-популистские) заочно арестовали судно и счета "Врачей без границ" из-за того, что они выкидывают старую одежду мигрантов как “специальные отходы”, а надо как “ядовитые”, ибо одежда эта заражена ВИЧ , менингитом и туберкулезом". Порядка ради напомним, что до сих пор истиной считалось, что эти три заболевания не передаются через одежду.

, менингитом и туберкулезом". Порядка ради напомним, что до сих пор истиной считалось, что эти три заболевания не передаются через одежду. Дочь президента США Иванка Трамп, как выяснилось, использовала личную почту для служебной переписки. Нет, про Хиллари Клинтон, которую за это надо было посадить в тюрьму, как многократно повторял в ходе предвыборной кампании отец Иванки, она не слышала.

Будущее – это история

Петербургская таможня упорно не пропускает купленную на Амазоне книжку Маши Гессен "Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию”, потому что эта книжка может содержать “признаки пропаганды определенных взглядов”.

"Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию”, потому что эта книжка может содержать “признаки пропаганды определенных взглядов”. Сейм Литвы признал партизанского командира Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса главой боровшегося с советской властью Литовского государства. Раманаускас-Ванагас скрывался от советских властей до 1956 года, в 1957-м его казнили.

признал партизанского командира Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса главой боровшегося с советской властью Литовского государства. Раманаускас-Ванагас скрывался от советских властей до 1956 года, в 1957-м его казнили. Верховная Рада Украины поддержала переименование Кировоградской области в Кропивницкую (Марк Лукич Кропивницкий, если кто не знал, – украинский театральный деятель второй половины XIX века, выразитель народного духа). Далее планируется переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.

в Кропивницкую (Марк Лукич Кропивницкий, если кто не знал, – украинский театральный деятель второй половины XIX века, выразитель народного духа). Далее планируется переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую. Сервис Airbnb под давлением правозащитников решил удалить из своих предложений квартиры, расположенные в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан (в самом сервисе робко сказали, что не разбираются в “исторических спорах в этом регионе”). Израильский министр туризма назвал решение “позорной капитуляцией”.

(в самом сервисе робко сказали, что не разбираются в “исторических спорах в этом регионе”). Израильский министр туризма назвал решение “позорной капитуляцией”. Вчера исполнилось 20 лет со дня убийства российского политика Галины Старовойтовой . Вот тут рассказ об этом нераскрытом деле, здесь – интервью с сестрой Старовойтовой Ольгой.

. Вот тут рассказ об этом нераскрытом деле, здесь – интервью с сестрой Старовойтовой Ольгой. Сегодня исполняется пять лет Евромайдану в Киеве.

Орел и Приморье

Олег Навальный отсудил у орловской колонии 50 тысяч рублей морального ущерба (за содержание в более строгих условиях, чем полагалось).

Андрею Ищенко, самовыдвинувшемуся в губернаторы Приморья после того, как его отказалась выдвигать КПРФ, намерены отказать в регистрации. Зато и.о. губернатора Олега Кожемяко, назначенного после того, как ушел в отставку губернатор, проигравший Ищенко признанные недействительными выборы, зарегистрировали.

Утраты

В Вильнюсе, не дожив одного дня до 66-летия, умер режиссер Эймунтас Някрошюс. Вот здесь его вспоминают российские театроведы.

Шесть ссылок

Советское. Историк Наталия Лебина недавно выпустила книжку “Пассажиры колбасного поезда”, и вот обстоятельный разговор с ней. А вот разговор с дизайнером нового плацкартного вагона, интересный тем, что сам дизайнер никогда в плацкарте не ездил (но просит общественность не вытирать руки о шторы после поедания колбасы).

Переосмысления. Отрывок из книги Ирины Паперно о том, как Толстой переосмыслял себя, переходя от писания дневника к литературе и обратно. Или статья итальянского анархиста Амедео Бертоло из сборника “Оставим пессимизм до лучших времен. Переосмысляя анархизм” (“Черный квадрат”, 2018).

Городское. Разговор с ночным мэром Манхайма Хендриком Майером о том, как убеждать чиновников и объяснять благонамеренным бюргерам, что рейвы – это хорошо. Или промежуточного жанра текст Андрея Левкина о Лиепае.

Искренне Ваши,

Семь Сорок