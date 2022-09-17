Город Изюм. Земля раскрывает свои секреты. В освобожденном от российских войск городке проводят массовую эксгумацию безымянных могил. Как мир реагирует на новых жертв войны, обнаруженных в Харьковской области?

Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры Харьковской области и по дамбе в Кривом Роге. Удастся ли армии Шойгу помешать контрнаступлению ВСУ на южном направлении?

Владимир Путин в Самарканде. Как встретили президента России лидеры азиатских государств и с чем он покинул Узбекистан?

Российская пропаганда войны: как и почему люди верят телевизору? Можно ли привлечь к уголовной ответственности кремлевских публицистов и экспертов, призывающих к насилию и угрожающих миру ядерным оружием?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Леонидом Волковым, политологом Андреем Пионтковским, профессором-исследователем университета имени Коменского в Братиславе Андреем Рихтером и экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым.

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