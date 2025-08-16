Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

На Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Что скажет Владимир Зеленский? Трампа и президент Украины встретятся 18 августа.

Перемирие в воздухе будет или нет?

Российский прорыв остановлен. У ВСУ есть несколько недель, чтобы повлиять на переговоры.

Грани времени. Итоги 33-й недели Мумин Шакиров подводит с научным сотрудником университета Джорджтауна (США) Марией Снеговой, аналитиком фонда Фридриха Эберта (Германия) Алексом Юсуповым и украинским военным экспертом Иваном Ступаком.

Трамп и Путин. Кто кого переиграл?

Руководитель Российской программы Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) Алекс Юсупов:

“На данный момент - это очевидно Владимир Путин, его цели были более медийными, он выиграл время, он подчеркнул статус Российской Федерации и себя. Он подчеркнул, что изоляции нет. И я думаю, он усложнил для Трампа разворот в сторону решительной конфронтации, потому что после такой тёплой встречи очень сложно взять и полностью на 180 градусов всё развернуть то, чего ожидают от него европейцы и украинцы, если решение кризиса не сдвинется с мертвой точки”.

Алекс Юсупов подсчитал, что с учетом последовательного перевода беседа между Трампом и Путиным длилась менее двух часов, а также усмотрел неуверенность Трампа и делегации США в том, как менялись форматы переговоров:

А вот чего добился Трамп – не очевидно

“Я думаю, формат три-на-три возник из-за опасения, что более подготовленная российская сторона - Путин - просто большим количеством текста, контекста истории навяжет Трампу тон разговора. Трампу нужна поддержка. Это моё личное подозрение, ни на чём не основывающееся, но думаю, что это американская сторона решила, что три-на-три проще модерировать, чем один на один, учитывая разницу в темпераментах, в интересах, в стиле ведения разговора. Ну и в целом такие переговоры один-на-один могут вестись, только если действительно существует серьёзный фундамент доверия, люди знают друг друга, и при этом их команды понимают, что происходит. Я думаю, что уровень понимания что происходит, несмотря на всё, что мы увидели, довольно низок. Вы помните теорию, что Уиткофф ошибся, неправильно понял Путина? Может быть, что они в какой-то момент поняли, что это реальный риск. Что человек, который специальный представитель Трампа не только по Украине, но и на Ближнем Востоке, не в состоянии читать между строк, понимать формулировки, чувствовать, в какую сторону развивается разговор”.

Старший научный сотрудник Программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снеговая:

“Это изначально была, на мой взгляд, дипломатическая победа Путина: он выведен из изоляции, он встречается с Трампом. Несмотря на то, что есть международный ордер на его арест, тем не менее он спокойненько летает в США, посещает одного из крупнейших геополитических игроков в мире, и ему ничего за это нет, наоборот, все его очень приветствуют, красную дорожку расстилают перед ним, несмотря на то, что он военный преступник. А вот чего добился Трамп – не очевидно. С самого начала, вот это вот настойчивое желание Трампа встретиться с Путиным быстрее, судя по всему, продиктовано тем, что Трамп в принципе работает с такими лидерами, - что китайский лидер Си, что северокорейский лидер. Трамп предпочитает встречаться с ними лично. Но далеко не всегда, как мы видели в его первый срок, Трамп получает те результаты, которых он ожидал”.

Это такая КГБшная ловушечка в конце

Последняя фраза Трампа прозвучала как допущение возможности встречи в Москве. Мария Снеговая считает, что за этой сценой в конце пресс-конференции стоит тот самый “карьерный” (имеются в виду спецслужбы) опыт Путина, который похвалил в своей речи Трамп:

“Это такая КГБшная ловушечка в конце. “Возможно мы скоро увидимся снова”, - сказал Трамп. И Путин говорит: "в Москве". И Трамп был вынужден сказать, что, мол, за это мне достанется, - видимо, от разнообразных гражданских структур. И добавил “посмотрим”. То есть он был вынужден как-то ответить на это, не желая жёстко отказать Путину. Но я сильно сомневаюсь, что ближайшая встреча будет в Москве. При этом надо подчеркнуть, что в разговоре с Лукашенко Трамп вроде бы согласился на встречу в Минске. И вообще обращу внимание, что обработка Трампа ведётся по разным фронтам. Например, с Лукашенко Путин явно тоже координирует эти вопросы. И вообще любопытно, что Путин перед встречей с Трампом обзванивал очень активно всех членов своей как-бы коалиции: центральноазиатских лидеров, и Си, и Моди”.

Что это означает для Украины?

Украинский военный эксперт Иван Ступак:

Вероятно, на нас будут оказывать максимальное политическое давление

“Я ожидаю, что на президента Зеленского будет оказано давление для освобождения или оставления в пользу России определённых территорий Украины, которые контролируются украинской армией, возможно юридическое признание определённых территорий, отказ от претензий на вступление в НАТО в обозримом будущем или навсегда. То есть вот такие вещи могут быть. Почему говорю об этом? Потому что Дональд Трамп неоднозначно переложил всю ответственность на Зеленского, на будущую встречу. Не на президента Путина, не на себя, а непосредственно на сторону, которая пострадала от агрессии. То есть, вероятно, на нас будут оказывать максимальное политическое давление. Украина это не примет. Во-первых, всё то, что предлагается, это огромнейшая бомба. Это даже не бомба замедленного действия, это огромная бомба, которая взорвётся моментально. Сначала взорвутся гражданские, потом взорвутся военные. И, конечно, президент Зеленский получит огромное неудовлетворение от всех слоёв общества, в том числе также от наших западных партнёров. И в конце концов, вишенка на торте будет обвинение в госизмене”.

“Военные делают свою работу, они находятся на фронте, им не до каких-то саммитов, не до каких-то встреч. И еще раз, украинское общество прекрасно отдало себе отчет, что ничего прорывного ожидать не надо, поэтому завышенных ожиданий не было, и это не спровоцировало какое-то разочарование в обществе. А вот что появилось, это огромнейшее количество мемов в соцсетях на тему встречи и просто откровенное издевательство над этой встречей, над обоими участниками”.

Старший научный сотрудник Программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снеговая:

На мой взгляд, для Украины это хорошая новость

“Я усмотрела разочарованность со стороны Трампа, и он подчеркнул, что пока полного понимания нет, сделки нет. На мой взгляд, для Украины это хорошая новость. Было бы гораздо хуже, если бы вдруг была достигнута какая-то сделка, и все бы вышли счастливые. Скорее всего, для Украины она была бы невыгодна, исходя из расстановки сил на фронте и вот из того, что мы понимаем про текущую ситуацию. Мы до конца не понимаем, как эту сделку видит Дональд Трамп. Неочевидно, что он сам понимает, как это может выглядеть. Но то, что мы видим сегодня на фронте, это то, что Украина не в лучшем положении, к сожалению. Россия продолжает наступление, есть опасности окружения и оккупации новых территорий, особенно в Донецкой области. И опасность состояла в том, что в такой ситуации Путин может выторговать какой-то потенциально выгодный для него сценарий. Он пока не готов к уступкам, которые необходимы для переговоров. Всё, на что он готов согласиться, наверное, для Украины не очень выгодно, исходя из ситуации на фронте”.

Что это означает для Европы?

Руководитель Российской программы Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) Алекс Юсупов:

Военного разрешения конфликта не будет

“Мне кажется, что они [европейцы] не напрашивались напрямую к этому столу переговоров. Понятно, что если этот процесс политический, запускается параллельно к боевым действиям, то за стол переговоров обязательно садятся европейцы и украинцы, потому что все стороны понимают, что никакие договорённости, достигнутые только на уровне США и России, не сработают, если затрагиваемые этими договорённостями стороны не готовы их выполнять. То есть вовлечение европейцев и украинцев будет в любом случае. А сейчас это в Европе так: пусть начнут они, если у них получится начать процесс, то на следующем этапе должно быть подсоединение Европы, Украины. По функциональной роли это как хороший полицейский - плохой полицейский. Если уж Трамп пробует риторику и позицию хорошего полицейского, у европейцев есть резон посмотреть, а вдруг это работает. Потому что, несмотря всю единую платформу Европы, которая считает, что изменять баланс сил недопустимо, всё, что мы пробовали до этого момента, не работало. Военного разрешения конфликта не будет ни для одной, ни для другой стороны, поэтому, конечно, есть интерес в переходе к переговорам”.

Старший научный сотрудник Программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снеговая:

“Надо понимать, что никакие договоренности невозможны без согласия Украины и европейцев, которые огромную роль играют в поддержке Украины в продолжающемся конфликте. Сейчас Европа опережает США в совокупной помощи, прежде всего, финансовой, которая оказывается в Украине. А уж без Украины особенно никакого решения о мирной сделке быть не может между Путиным и Трампом. И хорошо, что Трамп в общем этот момент понимает. Другое дело, не очевидно, что у Трампа с Путиным была достигнута достаточно чёткая договорённость по результатам встречи. Выглядело так, что встретились, поговорили, но нет чёткой индикации, что было что-то достигнуто”.

Если мир не приблизился, то что будет с войной?

Чувствительный момент на переговорах Зеленского с Трампом в понедельник – это продолжение поставок оружия Украине как инструмент давления на Украину с целью добиться уступок для Путина. Украинский военный эксперт Иван Ступак:

Мы уже давно не рассчитываем на американскую помощь бесплатно

“40% вооружения, которое сейчас используется на фронтах, украинского производства”.

“Президент Зеленский и европейские друзья наши отказываются от каких-либо российских территориальных притязаний. Дональд Трамп в своей манере эксцентричной психует и говорит что-то вроде: "Я сделал всё, что мог, я искренне хотел закончить эту войну, поэтому вы не хотите, я умываю руки. Хотите продолжать войну вместе с европейцами, покупайте, продолжайте покупать американское вооружение". О, этот вариант нас сейчас устраивает. Мы уже давно не рассчитываем на американскую помощь бесплатно, то бишь даром, мы рассчитываем только за деньги. Конечно, есть негативный сценарий. Негативный сценарий номер один: американцы отказываются даже продавать Украине военную помощь. Это будет больно. Ещё один негативный сценарий, который может быть ещё больше негативным, - это давление на европейских партнёров, на британцев, французов, немцев с целью запретить, продавать, передавать или каким-либо другим образом помогать Украине в военном плане под угрозой, не знаю, тысячепроцентных тарифов”.

Закрытие неба и воздушное перемирие на данном этапе войны для Украины уже тоже не спасение, говорит Иван Ступак:

“Нет никаких данных, которые бы говорили о том, что воздушное перемирие обсуждалось. У нас есть только ссылка на один твит господина Оливера Кэрролла, журналиста, который говорит, что якобы это обсуждалось. Никаких-либо других подтверждений нет. Если взять за основу, что действительно такое обсуждение велось, то в первую очередь это сыграет против Украины. Украинские deep-страйки на расстоянии, ну, глубинные удары на 1700, иногда даже 2000 км глубь территории Российской Федерации - это пока у нас единственный козырь, которым мы можем оказывать давление на Российскую Федерацию, российское общество и на российскую экономику. Если мы этого лишимся, то мы, конечно, очень сильно проиграем”.



