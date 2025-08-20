"Фактов мало, эмоций много". Споры об итогах встречи в Вашингтоне

Переговоры президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и большой группой европейских лидеров, которые завершились в ночь на вторник 19 августа по европейскому и московскому времени, приковали к себе внимание всех интересующихся политикой и переживающих об исходе войны России против Украины – вне зависимости от взглядов на причины и ход этого кровавого столкновения. Неудивительно, что в социальных сетях, во всяком случае в их русско- и украиноязычном сегментах, эта тема в минувшие сутки заслонила собой все остальные.

Сами переговоры не принесли однозначного конкретного результата, но дали определенную надежду на то, что такой результат, ведущий к прекращению кровопролития, стал после вашингтонской встречи ближе. Подробнее о ее итогах можно прочесть, например, здесь:

Сюрпризом для многих наблюдателей стала и подчеркнуто дружелюбная атмосфера, в которой протекала по крайней мере открытая, доступная представителям СМИ и широкой публике часть переговоров. Ведь у всех в памяти была предыдущая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля, завершившаяся грандиозной перепалкой.

@SBrainstein

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон. Лучше не смотрите будет повторение первой встречи, а может и еще хуже... Лучше просто игнорируйте все новости из США до и неделю после визита.

Недоброжелатели Зеленского не преминули вспомнить адресованные ему Трампом во время скандальной февральской встречи упреки в том, что украинский президент явился на переговоры не в костюме:

Некоторые российские "патриотические" блогеры откровенно бряцали оружием:

Сергей Михеев

Уловки переговоров в Вашингтоне. Если процесс провалится, то надо мочить не глядя, рушить всё подряд.

Опасения – или предвкушения – по поводу возможного провала переговоров не оправдались. Многие перевели дух:

В качестве тревожного фактора многие наблюдатели называли недавнюю встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, после которой, по их мнению, президент США стал склоняться к аргументам Кремля – прежде всего в вопросе о перемирии. Однако и тут всё оказалось неоднозначно.

Yakovina Ivan

После Аляски некоторые люди переживали, что Трамп встал на сторону Путина. На самом деле, так и было - Путин его действительно охмурил там.

Но большой плюс (и минус) Трампа в том, что он быстро меняет свое мнение по любому вопросу и начинает говорить словами того человека, с которым встретился только что. Я в прошлой передаче сказал, что сейчас в Вашингтон придут лидеры ЕС и Зеленский, и вместе они Трампу снова мозги вкрутят на место. Так и получилось: опять хороший разговор, опять вернувшийся к норме Трамп и никаких требований сдать России Донбасс. Теперь уже у него требование к РФ –провести переговоры в формате "Путин-Зеленский", на чем уже давно настаивает Киев и чего категорически не желает Москва.

И сейчас уже в Кремле хватаются за голову: европейцы охмурили Трампа, клиент ушёл! У них там пошли мозговые штурмы: как бы отбрехаться от прямых переговоров на высшем уровне, не обижая и не расстраивая Трампа?

Вадим Ольшевский

Интересно следующее. Первые признаки того, что пошла движуха были сразу после Аляски. Не нужно было быть семи пяди во лбу, чтобы почувствовать это. Но реакция медиа и людей была такой, как будто это был провал. Удивительно, даже информация о том, что Путин согласился на гарантии безопасности никому ничего не сказала. Потом все лидеры Европы поехали в Вашингтон. И опять, никто не усмотрел в этом важности.

Сейчас, а все эти вчерашние скептики, они признают свои вчерашние ошибки? Да ни в жисть. Не признают. Будут считать, что были правы.

ТГ-канал Хмурое утро

Резюмируя – прогресс все же был. И в том, что Дональд Трамп не вывернулся из миротворческого процесса и из поддержки Киева, и в том, что не случилось скандалов, и в том, что главные европейские страны сумели консолидированно выразить свою позицию.

Но дьявол находится в деталях, а их достаточно, чтобы тянуть со встречами и переговорами, как минимум, до середины осени.

То есть до ситуации, когда распутица парализует возможность активных наступательных действий на передовой.

Тогда и можно будет попытаться говорить.

С непредсказуемым, впрочем, результатом.



Однако же сам Трамп, как сообщается, планирует провести встречу российского и украинского лидеров до конца августа.

Что сказать, посмотрим.

Мария Снеговая

Хорошие новости:

- Хотя остаётся неясным, пошёл ли Путин всерьез на уступки в своих требованиях, США, похоже, сдвинулись и теперь не исключают возможности предоставления Украине гарантий безопасности, включая размещение миротворцев на линии соприкосновения (хотя чёткой ясности здесь нет).

- США по-прежнему готовы поставлять Украине оружие при условии финансирования со стороны Европы.

- Вопрос об отмене российских санкций пока не стоит на повестке.

Плохие новости:

- Трамп выглядит крайне податливым: после встречи с Путиным на Аляске он перешёл от требования немедленного прекращения огня к поддержке всеобъемлющего мирного соглашения (что совпадает с кремлёвской риторикой). Сегодня он вернулся на европейско-украинские позиции. Так и будет продолжаться?

- В условиях отсутствия ясности по гарантиям безопасности складывается впечатление, что Кремль снова пытается «продать» старые стамбульские соглашения 2022 года, где также фигурировали некие «гарантии безопасности» для Украины.

- Так называемая территориальная уступка Кремля должна анализироваться в контексте того, что контролируемые Украиной части Донецкой области имеют стратегическое значение для возможного дальнейшего наступления Кремля в Днепропетровскую и Харьковскую области.

- Складывается впечатление, что Кремль снова тянет время, чтобы продолжать наступление. Например, в ответ на конкретное предложение встречи между Путиным и Зеленским, от Трампа, от Кремля прозвучала расплывчатая формулировка о том, что «следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, участвующих в прямых переговорах».

Аббас Галлямов

Трамп берёт аргументы Путина и идёт с ними к Зеленскому, потом берёт аргументы Зеленского и идёт с ними к Путину. Все воспринимают это как свидетельство какой-то неадекватности, а по мне так это вполне рациональные действия человека, пытающегося решить проблему с минимумом энергозатрат. Да, с морально-этической точки зрения к происходящему есть вопросы, в вот с точки зрения функциональности…

Когда вы выступаете посредником в сложном конфликте, где у каждой из сторон есть масса доказательств её правоты, то без противопоставления их друг другу вам не обойтись. Вы организуете их столкновение, а потом смотрите, какие из них одержат верх. Именно так действует судья – он ведь не сразу выносит вердикт, а сначала слушает, что скажет обвинение, и что на это ответит защита.

Проблема войны в том, что Путин напрочь отказывается рационально анализировать аргументы Зеленского, именно потому что они выдвинуты Зеленским, а Зеленский делает то же самое с аргументами Путина. Поэтому Трамп озвучивает их по очереди от своего имени, надеясь услышать конструктивную содержательную критику, а не проклятия.

Альфред Кох

Одно можно сказать определенно: Зеленский превзошел сам себя и не поругался с Трампом. Журналисты посчитали, что в своем выступлениии от десять раз поблагодарил Трампа и Трамп остался доволен таким результатом. Будет ли этого достаточно для достижения мира – мы скоро узнаем. А гадать на кофейной гуще я не умею. Поэтому и не стану. Для этого есть профессиональные политологи. У них язык без костей, они вам все и объяснят.

Осторожных и даже скептических оценок встреча в Вашингтоне вызвала немало.

Сергей Жаворонков

Визит Зеленского и европейцев в Вашингтон окончился ничем с практической точки зрения, впрочем дедушка Трамп по прежнему занимался пиаром Путина, рассказывая как он хочет мира. Как я и предполагал, Трамп соврал в том, что европейцы согласились с ним, что прекращения огня больше не требуется – европейцы публично повторили тезис, что требуется. Трамп говорил о том, что Путин согласен на некие гарантии Украине, но что это такое, остается неясным (новый будапештский меморандум?).

Трамп заявил, что начал готовить сначала встречу Путина и Зеленского, а затем трехстороннюю, с его участием. Зеленский сделал несколько важных заявлений. 1. Вопрос территорий он готов обсуждать только с Путиным лично. 2. Вопрос проведения выборов на Украине, в принципе, обсуждаем. 3. О гарантиях Украине станет понятно в течение 10 дней. Помощник Путина Ушаков утром отказался подтвердить согласие Путина на встречу, туманно сказав о "возможности повышения уровня делегаций на переговорах".

Я остаюсь при своем мнении – никакого мира сейчас не будет, Путину он не нужен. Все эти "переговоры" нужны исключительно как пиар-инструмент, где Путин и Трамп с одной стороны, и Зеленский и европейцы с другой, будут пытаться представить виновниками отсутствия мира друг друга.

Остап Кармоди

Вчерашнюю встречу в Белом Доме многие комментаторы справа называют "большой дипломатической победой Трампа", потому что вся Европа к нему съехалась. Я не вижу тут никакой дипломатической победы: вся Европа съехалась защищать одного из своих от его буллинга. Это знак огромного недоверия: при любом из предыдущих президентов США подобный европейских десант был просто не нужен. […]

Я фактически уверен, что "Гарантии безопасности типа 5-й статьи [НАТО]" в понимании Трампа не подразумевают вообще никакого участия в этих гарантиях США и будут полностью переложены на Европу, которая в своём нынешнем состоянии [пока] не готова реально такие гарантии предоставить.

Я также фактически уверен, что о встрече Путина с Зеленским будет много разговоров и переговоров, к ней будут активно готовиться, но в конце концов всё сведётся к тому, что вместо Путина на встречу приедет кто-то типа Мединского. Путин приедет на встречу с Зеленским только чтобы принять от него капитуляцию Украины. Но такой встречи не будет.

На Z-стороне – свои тревоги, опасения и надежды.

ТГ-канал Военный осведомитель

Нет совершенно никаких гарантий, что личные переговоры двух Владимиров сдвинут позиции сторон с мертвой точки. Ни одна из стран сейчас не находится в ситуации, близкой к разгрому или триумфу, соответственно, и нет никаких стимулов идти на радикальные уступки по своим заявленным требованиям.



Можно констатировать, что и Зеленскому и Путину по-прежнему удается вполне успешно подсовывать Трампу свои идеи о мире, которые американский лидер воспринимает за чистую монету и искреннее желание договориться.

Многие украинские наблюдатели недовольны – но по другим причинам.

Янина Соколовская

К сожалению, встреча Трамп – Зеленский и Трамп – лидеры ЕС стали путем сдачи украинских территорий. О встрече мы знаем мало, но:

ее итоги – это показуха Трампа: велась прямая трансляция встречи, между лидерами, обсуждающими вопрос жизни и смерти Украины сновали фотографы, сами лидеры весело улыбались, благодарили друг друга и были так милы, вроде в центре Европы и не идет бойня.

Как по мне, первичный вывод напрашивается такой: вся мощь европейской консолидации превратилась в облизывание Трампа. А человеком и бойцом прояаил себя только Макрон, заявивший, что Украину нужно вооружать и даже после войны содержать ее армию в сотни тысяч человек.

Виталий Портников

Удивительно, что после вчерашнего многочасового общения с Дональдом Трампом европейские лидеры сегодня снова хотят с ним поговорить, потому что не услышали ни одной конкретики от американского президента и его команды. И действительно - можно обсуждать гарантии безопасности для Украины, участие Европы и помощь Америки, но какое это имеет значение, если Россия не ищет прекращения самой войны?

На самом деле главный итог последних дней один – Трамп окончательно отказался от идеи прекращения огня на российско-украинском фронте в пользу путинской идеи «всеобъемлющего мира», о котором можно договариваться и на теле боевых действий. Зеленский был вынужден согласиться с Трампом, Макрон и Мерц продолжают выступать за прекращение огня, но и это не имеет значения, потому что Путин пока не желает ни прекращения огня, ни окончания войны.

Другие блогеры обращают внимание на то, что Россия не прекращает наносить удары по Украине, а говорить о мире, ни на минуту не прерывая военные действия, крайне проблематично – и здесь вашингтонская встреча ничего не изменила.

Николай Митрохин

Встреча в Белом доме, когда вся Европа сидит на стульчиках у президентского стола как подчиненные полновластного хозяина в общем, наглядно отражает соотношение сил в западном мире.

Зато, правда, в ЕС сильно много ветряков и все лишние деньги потрачены на субсидирование электроавтомобилей для премиальных групп населения.

Тем временем, РФ разбомбила нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там сегодня ад.

В общем, разнобой в оценках вполне соответствует итогам переговоров в Вашингтоне, настолько нечетким, что под них можно "подверстать" самые разные интерпретации. Впрочем, есть еще и важный момент, связанный с самим восприятием публикой подобных новостей:

Николай Кульбака

Люди смотрят одни и те же трансляции. Из Анкориджа, из Белого дома. Видят одну и ту же картинку.

Но то, ЧТО они видят, отличается, порой, настолько радикально, что впору думать, будто речь идет о принципиально разных событиях, в которых участвуют другие совершенно люди.

Это очень похоже на Евровидение, где оценки зрителей нередко бывают прямо противоположными.

И самое сложное в такой ситуации оставить эмоции и спокойно оценить только конкретные факты и зафиксированные договоренности. Но фактов так мало, а эмоций так много, что большинство людей достраивает видимую часть айсберга исключительно на основе своих страхов, надежд и пристрастий. И именно эту картину они и воспринимают как истинную.