Налет на Москву и "Тот-Кого-Нельзя-Называть"

Путин говорит, что украинцы атакой беспилотников на Москву отомстили Кремлю за недавний "удар по центрам принятия решений". Эксперты федеральных каналов полагают, что атака готовилась давно. Обсуждать эту атаку в целом разрешается. Не разрешается: упоминать имя главы "ЧВК Вагнер" Пригожина, который по этому поводу в самой грубой форме опять обрушился на Минобороны. Что это было на самом деле? В эфире военные эксперты Сергей Грабский и Алексей Мельник и политик Борис Надеждин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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