Новые русские экстремисты

Доброе утро!

22 процента россиян, опрошенных “Левада-Центром”, хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства – это рекордный показатель с 2013 года. О причинах легко догадаться:

Суд признал структуры Навального “экстремистскими организациями”.

Bellingcat: в 2019 году писателя Дмитрия Быкова отравили те же люди, что участвовали в покушениях на Навального и Владимира Кара-Мурзу.

Госдума запретила россиянам по всему миру работать в “нежелательных организациях” и обязала банки контролировать любые переводы из стран, список которых не разглашается.

В Швейцарии по запросу США арестован владелец системы мониторинга блогов, которой пользуются в Кремле.

Граждане экстремисты

Мосгорсуд признал ФБК, созданный вместо него Фонд защиты прав граждан и штабы Навального “экстремистскими организациями”, потому что их целью является “изменение основ конституционного строя”, в том числе по сценарию “цветной революции”. Заседание продолжалось 12 часов, все ходатайства защиты (а их был целый чемодан) суд отклонил. Защита будет обжаловать приговор вплоть до ЕСПЧ.

Решение суда означает, что все активные сторонники Навального (отправляющие его командам пожертвования, консультирующие их, участвующие в акциях и оставляющие одобрительные комментарии в интернете) будут считаться “причастными к деятельности экстремистской организации”. Всем им – по закону, недавно принятому Госдумой, – запрещено выдвигать свои кандидатуры на выборах любого уровня в течение трех лет. Публичная демонстрация символики Навального будет караться штрафом или арестом на 15 суток, попытки продолжать жертвовать деньги – наказываться в диапазоне от крупного штрафа до восьми лет заключения, а продолжение работы – заключением сроком до шести лет. Все бывшие сотрудники структур Навального, включая волонтеров, поражаются в пассивном избирательном праве на три года, руководители всех уровней – на пять. Средствам массовой информации теперь запрещено писать о ФБК и штабах Навального (“распространение экстремистских материалов”). Заставят ли всех удалить старые новости с пересказом расследований ФБК, пока не ясно. Вот справка ОВД-Инфо о соответствующей правоприменительной практике.

Алексей Навальный (очевидно, в заранее заготовленном посте) комментирует решение суда так: “Когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты”. Он говорит, что его структуры эволюционируют и приспособятся и призывает всех участвовать в “Умном голосовании”.

США и Великобритания уже осудили решение суда.

Думские думки

Госдума в среду работала в том же стахановском режиме, что и Мосгорсуд. И вот что напринимала в окончательном виде:

Разрешила внесудебную блокировку “клеветы” в интернете (прокуратура разберется).

Запретила россиянам отрицать решающую роль советского народа в победе над нацистской Германией, а также “гуманитарную миссию” при освобождении стран будущего Варшавского блока.

Запретила российским гражданам и юрлицам в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России “нежелательными”.

Обязала российские банки отслеживать любые переводы из стран, входящих в некий список (его сообщат банкам по секрету). Банки были против, потому что для выполнения этих требований им придется увеличить штат сотрудников, занимающихся отслеживанием по меньшей мере на 50%. Услуги банков могут подорожать.

Гражданин поэт

Bellingcat и The Insider выпустили новое расследование о деятельности отравителей из фсбшного НИИ-2 и Второй службы: оно посвящено загадочному отравлению писателя Дмитрия Быкова в 2019 году. Слежка за Быковым была установлена в 2018 году, и за ним стали летать те же люди, что участвовали в отравлениях Навального и Владимира Кара-Мурзы. Яд, скорее всего, нанесли (предположительно, на нижнее белье или футболку Быкова) в новосибирской гостинице Domina. Там же в августе 2020 года планировал жить Навальный, но обстановка в отеле показалась подозрительной Марии Певчих, и она выбрала другое место. Еще одно сходство в отравлениях Навального и Быкова (помимо схожести симптомов и самолетного сценария) – попытка властей не допустить его эвакуации в московскую клинику. Здесь о расследовании рассказывает главред The Insider Роман Доброхотов.

Задержания, приговоры, давление

В Петербурге по делу об оправдании терроризма задержан видеоблогер-миллионник Юрий Хованский – якобы за исполнение песни про “Норд-ост”. Задерживали грубо, потом опубликовали видео, на котором он признает вину и раскаивается. С 2019 года Хованский работает помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова – тот связал задержание Хованского с давлением на партию.

В Благовещенске неизвестные сильно избили журналиста Радио Свобода, обзывая его “американской подстилкой”.

Группа “АлоэВера”, вокалисткой в которой является жена Ильи Яшина, была вынуждена отменить концерты в Казани и Петербурге после того, как владельцам концертных площадок позвонили откуда надо и всё объяснили.

Житель Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять из дома его семью (дом признан самостроем). Потом он сдался полиции.

Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии Антона Бережного, которого присяжные признали виновным в убийстве гея на Курском вокзале два года назад. Это был второй вердикт присяжных – в первый раз они оправдали обвиняемого по делу об убийстве, но Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Мотивы ненависти в деле не фигурировали – просто убийство. Вот подробный рассказ об этом преступлении.

Суд в Чечне приговорил к полутора годам колонии-поселения депортированного из Франции Магомеда Гадаева. Его обвинили в незаконном обороте оружия: схрон “нашли” в день депортации Гадаева. До этого он десять лет не был в России.

Мосгорсуд оставил без изменения шестилетний приговор математику Азату Мифтахову – он признан виновным в "хулиганстве, совершенном по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". Хулиганство выражалось в побитых окнах в офисе “Единой России”, где в тот момент никого не было. Мифтахов говорит, что его у этого офиса тоже не было, но “секретные свидетели”, на показаниях которых строилось обвинение, показали иначе.

Редакторам студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в “вовлечении несовершеннолетних в протесты”, продлили меру пресечения до сентября (это почти домашний арест).

Американца Пола Уилана, отбывающего в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже, признали “склонным к побегу”.

Русская жизнь

В среду с петербургских улиц исчезли электросамокаты шэринговых компаний. К вечеру компании договорились с властями города об ограничениях скорости и маршрутов. В чем проблема с самокатами, объясняется здесь.

О практике “штабелирования” книг в московской “Ленинке” подробно рассказано тут: книги, которые редко заказывают, просто увозят в какие-то сараи в Можайске, после чего уже никому не выдают. Учитывая, что бумажного каталога в “Ленинке” больше нет, а электронный сделан криво и в связи с пандемией не работает, получить книги ученым теперь практически невозможно.

Сила беззакония

Суд в Бресте приговорил активистку Европейской Беларуси Полину Шарендо-Панасюк к двум годам колонии и крупному штрафу за оскорбление милиционеров, Лукашенко и других чиновников. В суде она выступила с пламенной речью, почитайте. Свой приговор она назвала основанным не на силе закона, а на силе беззакония.

65-летнюю жительницу города Речицы уже полгода преследуют по уголовному делу об оскорблении представителя власти за комментарий в соцсетях. После обысков она плохо себя чувствует и поэтому написала предсмертную записку, в которой попросила винить в своей смерти государство.

РПЦ уволила архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия – он публично осуждал насилие по отношению к участникам протестов.

Адвокату удалось побывать в СИЗО у Романа Протасевича. По ее словам, он перенес острый тонзиллит, его лечили антибиотиками. По сути дела адвокат ничего рассказать не может, потому что находится под подпиской о неразглашении. Вот разговор с отцом Романа Протасевича (а тут – с отчимом Софьи Сапеги).

Вокруг света

Отменив указы Трампа об ограничениях для TikTok и WeChat, президент США начал недельное путешествие по Европе – с Великобритании. 16 июня он встретится в Женеве с Путиным. Путин, соответственно, тоже готовится: дал интервью “России – 24”, в котором долго учил украинцев жить.

В Нидерландах в суде по делу о сбитом над Донбассом MH17 заслушали переговоры обвиняемых о транспортировке “Бука”. Разговоры были перехвачены Службой безопасности Украины и потом переданы следствию.

В Швейцарии по запросу США арестован Владислав Клюшин – владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются администрация Путина и Министерство обороны. В США его подозревают в "инсайдерской торговле" на десятки миллионов долларов.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России подскочил до 10 407 (из них в Москве – 4124). Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 156 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 124 895 человек (+399 за сутки).

Московские власти начали расконсервацию ковидных больниц, но карантин вводить не собираются – ограничатся усилением контроля за ношением масок и перчаток.

В рязанской больнице загорелся аппарат ИВЛ, погибли три пациента реанимации, еще восемь пострадали.

Шесть ссылок

История. Жизнь Иона Антонеску – диктатора, который погубил сотни тысяч людей, но для некоторых румын оставался "апостолом нации" и спустя десятки лет после казни. Или рассказ о судьбах финнов, репрессированных в СССР.

Жизнь Иона Антонеску – диктатора, который погубил сотни тысяч людей, но для некоторых румын оставался "апостолом нации" и спустя десятки лет после казни. Или рассказ о судьбах финнов, репрессированных в СССР. Разговоры вокруг искусства. Беседа с Владимиром Тарасовым – гуру литовского джаза и собирателем советского андеграундного искусства. Или интервью Виктора Гоппе – художника книги (в смысле livre d'artiste) и большого друга поэтов.

Беседа с Владимиром Тарасовым – гуру литовского джаза и собирателем советского андеграундного искусства. Или интервью Виктора Гоппе – художника книги (в смысле livre d'artiste) и большого друга поэтов. Сны. Две статьи из сборника “Антропология сновидений” (изд-во РГГУ): Варвара Добровольская пишет о спящих героях в русской волшебной сказке, Анастасия Лазарева – о снах героев готических новелл.

Две статьи из сборника “Антропология сновидений” (изд-во РГГУ): Варвара Добровольская пишет о спящих героях в русской волшебной сказке, Анастасия Лазарева – о снах героев готических новелл. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок