Трамп призвал Зеленского одобрить план США по мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского принять разработанный Вашингтоном план по завершению войны между Россией и Украиной.

"Ему (Зеленскому – ред.) не нравится [мирный план]? Ему придется. А если ему это не нравится, тогда им просто следует продолжать борьбу. Ну, в какой-то момент ему придется что-то принять", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Он [Зеленский] должен будет это одобрить", – добавил Трамп.

Президент США признал, что рассчитывал на более быстрое окончание войны благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп в очередной раз повторил, что "унаследовал эту войну", и она бы никогда не началась, если бы он был президентом.

Говоря о масштабах боевых действий, президент США сравнил текущие потери сторон с потерями во Второй мировой войне. "В прошлом месяце они потеряли 25 тысяч солдат. Мы ещё не видели ничего подобного. Это Вторая мировая война", – сказал Трамп.

Трамп упомянул, что обсуждал возможность соглашения с Зеленским ещё во время встречи в Овальном кабинете в феврале и отметил, что подобное соглашение можно было заключить раньше.

"Он должен был заключить соглашение год назад, два года назад. Окончательное соглашение было бы таким, если бы война никогда не начиналась. Это было бы выгодное соглашение. Это тоже можно было бы сделать, если бы у вас был правильный президент. Но у вас не было правильного президента", – заявил Трамп.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любое мирное соглашение между Украиной и Россией должно остановить боевые действия, сохранить суверенитет Украины, устраивать обе стороны и минимизировать риск возобновления войны.

"Любая критика мирной формулы, над которой работает администрация, либо демонстрирует неправильное её понимание, либо искажает важные факты. Существует фантазия, что если просто дать больше денег, больше оружия или больше санкций, победа будет обеспечена. Мир не будет заключён провалившимися дипломатами или политиками, живущими в мире иллюзий. Он может быть достигнут умными людьми, живущими в реальности", – написал в соцсети X Вэнс, общавшийся накануне с Зеленским несколько часов.

Вечером в пятницу, 21 ноября, Зеленский обратился к украинцам и заявил, что страна переживает один из самых тяжёлых моментов. "Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнёра. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжёлая, самая тяжёлая зима, и дальнейшие риски", – отметил Зеленский, указав что Киев в ближайшее время столкнётся с сильным давлением.

Согласно опубликованному Axios предварительному тексту, мирный план предполагает, что украинские войска выйдут из контролируемой ими части Донецкой области, и эта зона будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая Российской Федерации, – но российских войск там не будет.

Известно, что против основных идей плана Трампа выступают ключевые европейские союзники Украины. Они планируют предоставить США встречное предложение. Лидеры Германии, Франции и Великобритании считают, что вооружённые силы Украины должны оставаться способными защищать свой суверенитет, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров.

