"Не стоит отвергать с порога". Эксперты в США – о мирном плане Трампа

Серьезный мирный план или еще одна неработоспособная кулуарная идея, рожденная "ради галочки"? Этим вопросом задается немало американских комментаторов после появления информации о деталях нового мирного плана администрации Трампа, который, по общему мнению, отражает интересы Кремля. "Украинский мирный план Трампа дает России почти все, что она хочет", пишет CNN. Так ли это на самом деле?

Согласно источникам Politico, в окружении президента США считают, что президент Украины Владимир Зеленский, чьи позиции ослабли в результате коррупционного скандала, будет вынужден согласиться с американскими предложениями. По словам одного из собеседников издания, украинцам "настоятельно дали понять", что от них ожидают согласия с условиями этого соглашения, причем решения об изменении условий будут приниматься Дональдом Трампом. Сам Трамп сообщил, что он ждет ответа от президента Зеленского к 27 ноября, сделав, впрочем, оговорку, что крайний срок может быть сдвинут, если появятся признаки возможности достижения договоренности.

Некоторые американские наблюдатели сомневаются в жизнеспособности этого плана. На взгляд обозревателя газеты Wall Street Journal Холмана Дженкинса, информация о мирном плане представляет собой раскрученную утечку с целью воспользоваться слабостью президента Украины. Президент Трамп, с его точки зрения, действует импульсивно, но рядом с ним есть люди, которые осознают, что интересы США заключаются в поддержке Украины. При этом авторы редакционной статьи в Wall Street Journal с откровенной тревогой пишут о мирном плане, как об "ультиматуме Трампа Украине", за которым, в случае ее отказа, может прекратиться обмен развединформацией и поставок американских вооружений Киеву. Они выражают надежду на то, что европейцы и американские законодатели смогут убедить президента Трампа отвергнуть этот мирный план.

Как предполагают собеседники Радио Свобода, эта мирная инициатива, скорее всего, выдохнется, как закончились ничем и предыдущие миротворческие попытки президента Трампа, строившиеся на шаткой основе.

– У этого документа, как соглашаются многие, нет реального будущего, – говорит политолог из университета имени Джорджа Мэйсона Эрик Ширяев. – Это заведомо неработоспособный план, поскольку он предусматривает и фактическую и юридическую капитуляцию Украины. Его осуществление будет означать вознаграждение агрессии, признание оккупации, ограничение суверенитета Украины и предоставление России стратегических результатов, которых она не смогла добиться на поле боя. В силу этих причин он неприемлем ни для Украины, ни для ее европейских соседей.

Это заведомо неработоспособный план

На мой взгляд, этот план интересен тем, что он нам говорит о стратегических намерениях его авторов. Поскольку его основные положения отражают давно известные требования Кремля, можно предположить, что Путин, понимая, что эти требования неприемлемы для Киева, воспользуется им, чтобы продолжить войну, виня Украину за отказ пойти на мирное соглашение. Для президента Трампа, как я подозреваю, не очень важно, что заложено в этом плане, его задача продемонстрировать американцам и миру, что он пытается достичь прогресса в мирном процессе, что только он способен принудить обе стороны пойти на сделку, пусть эта сделка и недостижима.

Результаты этой инициативы предсказуемы, уверен Эрик Ширяев:

– Россия воспользуется этим планом как инструментом своей риторики. Украина и Европа теснее сомкнут ряды. Эта инициатива усугубит разногласия в американском политическом истеблишменте относительно роли Соединенных Штатов в системе международной безопасности.

План Трампа нереалистичен, поскольку от Украины требуются принципиальные уступки, но при этом она не получает главного: гарантий безопасности, говорит научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Марк Катц:

– Этим планом предусматриваются некие гарантии безопасности Украине со стороны Соединенных Штатов. При этом им исключается размещение сил НАТО на территории страны. Но совершенно понятно, что единственной надежной гарантией от вторжения России в Украину в будущем будет присутствие натовских и американских войск в Украине. В противном случае не может идти никакого серьезного разговора о ее безопасности. Это совершенно понятно. Я совсем не исключаю, что если в ближайшие дни мы увидим резко негативную публичную реакцию на этот план, в том числе со стороны американских законодателей, в том числе республиканцев, которые в последнее время активно продвигали в Конгрессе законопроект о вторичных санкциях против стран, закупающих российские энергоресурсы, то президент Трамп всегда сможет дистанцироваться от этой инициативы.

Трамп всегда сможет дистанцироваться от этой инициативы

Впрочем, даже в такой непростой ситуации у президента Украины Владимира Зеленского остается возможность ответить на этот план контрпредложением, говорит Марк Катц:

– Было бы неправильным отвергнуть этот план с порога. Украинцы могут предложить продолжить дискуссии на его основе и, я думаю, найти возможность убедить президента Трампа продолжить оказывать поддержку Киеву. Я подозреваю, что в реальности Дональду Трампу будет очень нелегко принять решение о прекращении помощи Украине, учитывая негативные по отношению к Владимиру Путину настроения подавляющего большинства американцев.