Переговоры в тишине

Прошедшие в Кремле переговоры представителей России и США не принесли заметных результатов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил: "Компромиссного варианта плана по Украине пока нет". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешил уточнить, что Путин не отвергал мирный план Трампа. При этом он объявил, что Кремль не будет комментировать переговоры. "Имеем понимание, что чем в большей тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивности", – добавил Песков.

После поездки в Москву Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили запланированную встречу с Владимиром Зеленским. А госсекретарь Марко Рубио пропустил встречу министров иностранных дел НАТО, на которой, в частности, обсуждались итоги московских переговоров.

"Пока я не увижу ничего другого, я буду продолжать делать вывод, что Россия не хочет мира. Поэтому мы должны придерживаться плана из двух пунктов –увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию, и мы должны ударить там, где это больнее всего, а это доходы от нефти и газа", – заявила перед началом заседания представитель Швеции Мария Мальмер Стенегард. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также призвал оказывать давление на Россию, если прогресса в достижении мира не будет.

О встречах в Москве и Брюсселе говорим со специальным корреспондентом телеканала "Настоящее Время" Зоряной Степаненко и политологом Дмитрием Орешкиным.