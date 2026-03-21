Укол ядерным зонтиком. Защитят ли Украину французские ракеты

В Украине эксперты с интересом обсуждают идею возможного расширения ядерного зонтика Франции на ряд европейских стран. Президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна увеличит свой ядерный потенциал, который в настоящее время занимает четвертое место в мире. Ядерный арсенал Франции автономен от НАТО и поэтому теоретически может подойти Украине, для которой членство в ЕС является на данный момент более реальной перспективой, чем вступление в Североатлантический Союз.

Некоторые видят в возможном развертывании франко-британского контингента в Украине даже шаг к тому, чтобы Украина, которая ранее, после распада СССР, добровольно лишилась третьего по величине ядерного потенциала в мире, смогла когда-нибудь попасть под европейский "ядерный зонтик".

Когда в 1995–1996 годах Франция провела шесть ядерных испытаний на атоллах в Океании – это были ее последние испытания, – во многих европейских странах и США активисты-пацифисты в знак протеста выливали французское вино из бутылок прямо на улицах. Спустя три десятилетия ситуация изменилась на противоположную: сейчас и Европа, и, как ни странно, США заинтересованы в увеличении ядерного арсенала Франции и расширении его охвата на большую часть старого континента.

Что предлагает Макрон?

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон посетил базу атомных подводных лодок в Иль-Лонге на атлантическом побережье Франции. Там он сделал ряд заявлений, которые не остались незамеченными.

Во-первых, Макрон заявил, что Франция увеличит свой ядерный арсенал. Сейчас Париж тратит примерно 6 миллиардов долларов ежегодно на содержание ядерного арсенала, состоящего из 290 боеголовок, которые размещены на подводных лодках, а также в случае необходимости имеют воздушную базу. Великобритания имеет 225 ядерных боеголовок, а США и Россия – более 5 000 каждая. В распоряжении Китая примерно 600 боеголовок, то есть Франция сейчас идет на 4-м месте.

Президент не сказал, насколько Франция увеличит свой арсенал – то есть остается "стратегическая неопределенность" для тех, кого это может касаться – той же России, например.

Далее Макрон заявил, что некоторые европейские партнеры Франции могли бы разместить на своей территории носители ядерных боезарядов. Все сразу заговорили о том, что Франция готова предоставить гарантии ядерного сдерживания и расширить свой ядерный зонтик на ряд европейских стран. Кроме того, по словам Макрона, европейские партнеры будут приглашаться на ядерные учения Франции. Прежде всего это Германия, а также Польша, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция и Греция.

Уже поступили реакции из Берлина и Варшавы. В совместном заявлении Парижа и Берлина говорилось о том, что Франция и Германия договорились "наладить более тесное сотрудничество в области сдерживания". Германии запрещено иметь ядерное оружие по договору, заключенному после Второй мировой войны, но на немецкой территории находится американское ядерное оружие – так же как в Нидерландах, Бельгии, Италии и Турции.

Интерес к французскому "ядерному зонтику" проявила Польша, премьер которой Дональд Туск написал, что его страна "вооружается вместе с нашими друзьями, чтобы враги никогда не решились напасть на нас". Дания также заинтересовалась инициативой по расширению французского ядерного сдерживания. Макрон отметил, что окончательное решение о применении ядерного оружия полностью останется за президентом Франции.

Этот "французский поворот" произошёл на фоне дискуссий о необходимости стратегической автономии Европы, в частности, в оборонной сфере. Но есть неопределенные моменты. Во Франции в 2027 году состоятся президентские выборы, и Макрон сейчас заканчивает свой второй и последний срок. "Остается только надеяться, что преемник Макрона в Елисейском дворце будет продолжать движение по намеченному им пути", – сказал Центру Карнеги Франк Сауэр из Университета Бундесвера в Мюнхене.

"Более глубокая интеграция с европейскими партнерами, особенно с Германией в сочетании с серьезными инвестициями в европейские возможности в области обычных вооружений означали бы значительный шаг к стратегической автономной европейской оборонной архитектуре", – говорит в том же экспертном опросе Карнеги профессор Оксфордского университета Лорен Сукин.

Французский и британский арсеналы

Великобритания и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН именно благодаря тому, что официально и легально обладают ядерным оружием, создав его как победители-союзники во Второй мировой войне.

Британский ядерный арсенал немного меньше французского, но это не имеет большого значения. Однако между ними есть разница более принципиального характера. Дело в том, что ракеты Trident, развернутые на британских подводных лодках, производятся в США. Следовательно, британская ядерная программа и потенциал сдерживания привязаны к США, и американцы оказывают помощь в техническом обслуживании этого оружия. Французский же ядерный арсенал в этом плане автономен.

Обе страны располагают независимым контролем над своим ядерным оружием. Но, в отличие от Франции, Великобритания участвует в группе совместного ядерного планирования НАТО, где ведущую роль играют США. Франция же со времен Шарля де Голля (с 1966 года) и до президентства Николя Саркози (в 2009 году) вообще находилась вне военных структур НАТО, участвуя лишь в политической деятельности альянса.

Фактор "новой" Америки

До настоящего времени вся европейская система безопасности базировалась на американских ядерных гарантиях. Собственно, это и есть основа НАТО в Европе – американский ядерный щит. Но сейчас многие обозреватели указывают на то, как пошатнулось доверие к США как гаранту европейской безопасности. Как отметило агентство Reuters, "инициатива [Макрона] отражает попытку Европы уменьшить ставку на ядерный зонтик США…, после того как вторжение России в Украину выявило бреши в обороне Европы".

"Администрация Дональда Трампа четко заявляет о необходимости создания новой модели европейской безопасности с минимальным участием США. Европейцы, по крайней мере на уровне политического руководства, уже поняли, что им нужна совершенно иная стратегия безопасности, которая в минимальной степени может основываться на прежней роли Америки для Европы", – говорит в интервью Радио Свобода Юрий Костенко, который в 1990-х годах возглавлял рабочую группу по вопросам ядерного разоружения в Верховной Раде Украины.

"Те времена никто никогда не вернет в силу различных обстоятельств. В первую очередь в силу того, что Китай стал для США проблемой номер один. Раньше это был СССР, ну потом Россия немного, но сейчас это Китай. Поэтому все свои силы по сдерживанию внешних угроз США будут бросать на Тихоокеанский регион. Европа уже не является приоритетом, тем более приоритетом номер один", – добавляет он.

Интересно ли это Украине?

В Украине за время развязанной Россией полномасштабной войны усилились дискуссии о том, не был ли стратегической ошибкой отказ от ядерного арсенала, который Киев унаследовал после распада СССР в 1991 году. Логика проста – мол, если бы у Украины оставалось ядерное оружие, Россия не напала бы на нее.

Многие эксперты говорят, однако, что шанса сохранить третий по величине ядерный арсенал в мире, который к тому же фактически управлялся из Москвы, у Украины тогда не было. Она оказалась бы в серьезной международной изоляции и столкнулась с санкциями. Возможности отказаться от ратификации Договора о нераспространении ядерного оружия у Украины на самом деле не было.

Но сейчас инициатива президента Макрона может иметь неожиданные последствия и для безопасности Украины. Ведь французский ядерный арсенал не интегрирован в НАТО, а является автономным. То есть, если Киеву пока "не светит" членство в НАТО, почему бы французский ядерный зонтик не мог защитить Украину? А если дело дойдет до его расширения на несколько стран Европы – то почему бы Украине не стать одной из них?

Для Киева теоретически могла бы подойти либо более прямая модель, то есть в перспективе размещение "чужих" ядерных боеголовок на украинской территории (что маловероятно), либо так называемая "греческая модель" – без размещения боеголовок, но при активном участии в ядерном планировании с европейскими партнерами, если действительно дойдет до перехода какого-то количества стран Европы под французский – или британо-французский – ядерный зонтик.

"Сейчас сложно прогнозировать, будет ли в случае продвижения Украины к членству в ЕС французское ядерное сдерживание распространяться на нашу страну", – сказала Марьяна Буджерин, украинская исследовательница ядерной политики из Гарвардского университета в США.

Юрий Костенко настаивает на необходимости для Франции и Великобритании все же выйти на ядерный паритет с Россией – в частности, создав ядерную триаду, то есть добавив к подводным и воздушным средствам еще и баллистические ракеты дальнего радиуса действия, размещенные в пусковых шахтах.

"Простое увеличение количества ядерных боеголовок, о чем говорит и Макрон, и частично британцы, не позволит сбалансировать амбиции России в отношении Европы. Потому что Кремль уже не раз заявлял, что, мол, наше ядерное превосходство настолько велико, что мы не боимся ваших ядерных возможностей. Я думаю, что французский ядерный зонтик не способен обеспечить паритет с Россией. Поэтому ни французский, ни даже объединенный британско-французский зонтик не защитит от ядерных угроз России ЕС и НАТО", – считает Костенко.

Сама Россия критически отреагировала на заявления Макрона. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что это "крайне дестабилизирующий поворот событий". По ее словам, "это значительное усиление и расширение ядерного потенциала НАТО, который в случае прямого военного конфликта с Россией может быть использован скоординированным образом против нашей страны".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ядерное вооружение Франции и Великобритании должно стать частью будущих переговоров о мировом ядерном балансе, наряду с арсеналами США, России и, возможно, Китая.

"Коалиция желающих" и ядерное оружие

Есть и еще один интересный момент. Франция и Великобритания являются лидерами "коалиции желающих", которая намерена развернуть в Украине контингент в случае достижения мира для обеспечения безопасности этой страны.

"Если действительно будет прекращение огня и какое-то перемирие, и если страны "коалиции желающих" действительно выполнят свои обещания развернуть военный контингент на территории Украины, и там будут присутствовать французы и британцы – представители ядерных держав, то это станет дополнительным фактором сдерживания. Это будет определенным фактором, который заставит Россию задуматься, не приведет ли следующая агрессия против Украины к втягиванию в войну этих стран с риском ядерной эскалации", – считает Буджерин.

Но переговоры в рамках "коалиции желающих" длятся уже давно, а результатов пока нет. Нет и уверенности в развертывании франко-британского контингента, против чего, кстати, категорически выступает Россия, но эту идею поддерживают США.

"С одной стороны, я не отрицаю, что нужно готовиться и что Европа должна наконец продемонстрировать свою субъектность. Но кто заплатит за их новую ядерную доктрину? – спрашивает эксперт по международным отношениям Анна Гопко. – Макрон много говорит. К тому же было очень много обещаний со стороны Франции, но пока не были продемонстрированы реальные шаги".