Вызов принят

Дональд Трамп поручил Пентагону незамедлительно начать испытания ядерного оружия: "В связи с программами испытаний других стран я распорядился, чтобы Министерство войны начало тестирование наших ядерных вооружений на равных условиях".

Трамп подчеркнул, что США обладают большим количеством ядерных вооружений, чем любая другая страна.

Владимир Путин 29 октября заявил об испытании подводного комплекса "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которой, по его словам, значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат".

Ранее Путин говорил об эффективности другого новейшего комплекса - "Буревестник".

Тогда Трамп напомнил Путину, что Соединенные Штаты располагают ядерной подводной лодкой у берегов России: "Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 тысяч миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними".

В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, во время которого погибли семь сотрудников "Росатома " и Минобороны. Этот инцидент тогда связывали с проектом "Буревестник ".

