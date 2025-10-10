В Баку освобождён под домашний арест исполнительный директор агентства "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых. Его арестовали в конце июня на фоне резкого охлаждения отношений между Москвой и Азербайджаном.

"Спутник" — российское государственное информационное агентство. Картавых другие сотрудники издания были задержаны в конце июня. Агентство утверждало, что Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова азербайджанские силовики назвали сотрудниками ФСБ.

МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретённого преступным путём. Сотрудников с азербайджанским гражданством позднее отпустили под подписку о невыезде.

Как пишет "Коммерсантъ", решение об освобождении Картавых было принято накануне встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. На переговорах Путин признал, что Россия сбила азербайджанский пассажирский самолёт и пообещал выплатить компенсации.

Азербайджанский президент заявил на встрече, что отношения между Москвой и Баку в 2025 году "развивались успешно по всем направлениям".

По данным "Коммерсанта", Москва освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана. Его имя официально не называется. По данным источников газеты это обвиняемый в мошенничестве бывший директор Театра Сатиры Мамедали Гусейн оглы Агаев. Его арестовали в конце августа.

Новость обновлена: изначально сообщалось, что Картавых освобождён из-под ареста. Позднее глава медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв уточнил, что россиянина перевели под домашний арест. Добавлена информация о возможном освобождении из СИЗО Мамедали Агаева.