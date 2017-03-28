Пострадавший от Непомнящих

Доброе утро!
А отдуваться, как всегда, Пушкину. Памятник певцу вольности в Москве обнесли забором и закрыли на реставрацию – до сентября 2017 года.
Сотрудников и помощников Фонда борьбы с коррупцией, выступившего с инициативой проведения воскресного митинга, “закрыли” в общей сложности на 118 суток. Навальный получил 20 тыс. руб. штрафа и 15 суток, Николай Ляскин – 25 суток, Леонид Волков – 10. Помещения ФБК остаются недоступными для сотрудников, однако Фонд уже открыл горячую линию, на которую задержанные в воскресенье могут обращаться за юридической помощью. (В регионах так: в Саратове арестован журналист и член ОНК, в Краснодаре – 7 арестованных, в Нижнем Новгороде и Волгограде протоколы составляли в том числе и на родителей участников акций. В Волгограде на студента завели дело о нападении на полицейского).
Союз журналистов Москвы обещал потребовать от властей объяснений по поводу задержания журналистов. Яндекс тоже отреагировал на обвинения в игнорировании воскресных событий: их игнорировал робот.
Песков и Следственный комитет полагают, что митинговавших по всей стране кто-то подкупил. В связи с воскресными акциями заведено уголовное дело по трем статьям: "хулиганство", "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "применение насилия в отношении представителя власти". Здесь хорошо объясняется, чем все это может обернуться.
Полицейского, на жизнь которого якобы покушались в ходе митинга, посетили в больнице представители ЕСПЧ Михаил Федотов и Кирилл Кабанов. Первый пообещал ему квартиру, а второй по результатам дня сказал, что события воскресенья напоминают “репетицию русского Майдана”. В то же время корреспондент The Village обнаружил, что находящийся в больнице пострадавший очень похож на полицейского, проходившего свидетелем по делу Ивана Непомнящих. Непомнящих арестовали через два года после Болотной, он получил 2,5 года – за то, что ударил по руке полицейского Евгения Гаврилова и зонтом по шлему полицейского Виктора Колмакова.
Болотное дело, каким бы далеким оно ни казалось, не закончено: гособвинение просит приговорить Максима Панфилова из Астрахани к принудительному лечению. Как не кончается и дело ЮКОСа: Алексей Пичугин, приговоренный к пожизненному сроку, по словам адвоката, пропал из московского СИЗО “Лефортово”, куда его привезли в июле прошлого года.
Дальнобойщики в разных городах России начали свою акцию протеста.
В Беларуси нашелся бывший кандидат в президенты Николай Статкевич, пропавший непосредственно перед Днем Воли: он провел три дня в изоляторе КГБ.
Но по-настоящему драматические события разворачивались в российском курортном городе Ессентуки: там суд заочно арестовал по обвинению в бандитизме бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. (Вы уже забыли, но в 2015 году глава российского Следственного комитета сказал, что Яценюк сражался за чеченских сепаратистов в ходе Первой Чеченской войны. Кадырову об этом ничего не известно. Яценюк, которому тогда был 21 год, утверждает, что учился в это время в университете в Черновцах).
Закончим деньгами.
Три ссылки сегодня специально для тех, кто устал читать аналитиков, рассуждающих об особых протестных свойствах нынешних школьников:
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.