“Волк” под санкциями, “мизантропики” – в тюрьме

Доброе утро!

“Украина – это история успеха”, – президент Украины Петр Порошенко в этом абсолютно уверен. Как минимум встретиться с Дональдом Трампом раньше Путина ему уже удалось.

О чем конкретно говорили два президента, эксперты гадают тут, но сразу по завершении встречи пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер сказал, что американские санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не выведет все свои силы с востока Украины.

Чуть раньше министерство финансов США опубликовало новый, расширенный список компаний и лиц, в отношении которых действуют американские санкции. В него вошли российская частная военная компания "Вагнер" и ее предполагаемый глава Дмитрий Уткин, кейтеринговая компания "Конкорд" Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", байк-центр и охранное предприятие "Волк" лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова по кличке Хирург и другие.

Глава российского МИД Сергей Лавров в ответ опять говорил про “одержимость русофобией” и сравнил американских критиков России с “бабушками на лавочке”. Он, кроме того, обвинил Порошенко в невыполнении минских договоренностей – примерно в тот же момент миссия ОБСЕ, действующая на востоке Украины, обвинила пророссийских сепаратистов в нападении на свой конвой.

У президента Кыргызстана – своя история успеха. Россия списала его стране долг в обмен на “укрепление союзничества и стратегического партнерства”.

Президент России, говорят в Conflict Intelligence Team, показывал режиссеру Оливеру Стоуну “действия российской авиации в Сирии”, тыкая пальцем в старый американский ролик об обстреле афганских талибов с американских вертолетов. Песков сказал, что “это полная ерунда”. Зато реплики про “цирк с конями”, которые появлялись на телеэкранах в ходе пятнадцатой прямой линии Путина 15 июня, – отнюдь не ерунда, а глубоко продуманный ход. Их отдельно согласовывали в пресс-службе Кремля, выяснила русская служба “Би-би-си”.

Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете “гей-пропаганды” среди несовершеннолетних. Автор этого закона депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, что он “свернет решение ЕСПЧ в трубочку и использует его по назначению”. Зачем сворачивать в трубочку, решайте сами, но в декабре 2015 года Путин разрешил не исполнять решения международных судов, если они противоречат конституции РФ. С доводами сторон можно ознакомиться тут.





Переходим к судам, арестам и задержаниям.

В Петербурге уголовное дело об ударе бойца Нацгвардии на акции 12 июня ножом в спину превратилось в уголовное же дело об ударе бойца Нацгвардии кулаком. Боец был в жилете, но он не защитил его от физических страданий. По делу предъявлены обвинения безработному любителю шахмат Владимиру Абросимову, он отправлен под домашний арест.

ножом в спину превратилось в уголовное же дело об ударе бойца Нацгвардии кулаком. Боец был в жилете, но он не защитил его от физических страданий. По делу предъявлены обвинения безработному любителю шахмат Владимиру Абросимову, он отправлен под домашний арест. Реальные сроки за экстремизм (до 3,5 лет) получили участники праворадикальной организации Misanthropic Division . Дело рассматривалось в Москве, процесс активно освещало ТАСС, но кто такие эти “мизантропики”, не объясняло. А история интересная – вот длинный и очень внятный материал о них.

. Дело рассматривалось в Москве, процесс активно освещало ТАСС, но кто такие эти “мизантропики”, не объясняло. А история интересная – вот длинный и очень внятный материал о них. В Брянском СИЗО обнаружился уехавший в Украину гражданский активист из Москвы Денис Бахолдин, который с марта не выходил на связь. Сам он утверждает, что из него выбивают признание, что будто бы он член “Правого сектора”.

Денис Бахолдин, который с марта не выходил на связь. Сам он утверждает, что из него выбивают признание, что будто бы он член “Правого сектора”. В Москве продолжаются пикеты в поддержку математика Дмитрия Богатова , в рамках виртуального флешмоба айтишники из разных стран объясняют, что IP, с которого в сети были якобы размещены экстремистские материалы, не равно ID (удостоверению личности).

, в рамках виртуального флешмоба айтишники из разных стран объясняют, что IP, с которого в сети были якобы размещены экстремистские материалы, не равно ID (удостоверению личности). Ассоциация театральных критиков России обратилась в Пресненский суд Москвы с просьбой не арестовывать бывшего директора “Гоголь-центра” Алексея Малобродского, потому что он не будет "препятствовать производству по уголовному делу". “Дождь” утверждает, что режиссера Серебренникова по этому делу привлекать не будут, потому что руководство СК приказало следователям его не трогать.

Алексея Малобродского, потому что он не будет "препятствовать производству по уголовному делу". “Дождь” утверждает, что режиссера Серебренникова по этому делу привлекать не будут, потому что руководство СК приказало следователям его не трогать. В Германии закончилось дело “изнасилованной мигрантами русской девочки Лизы”, о котором год назад писали все российские медиа. Обвиняемый получил условный срок: сексуальная связь была по обоюдному согласию, но Лиза на тот момент не достигла возраста согласия. Совет да любовь.

В Беларуси налоговые службы добрались до бывших узников нацистских лагерей, получающих гуманитарную помощь от “Джойнта”. Выяснилось, что по белорусским законом, она облагается налогом. Старики перепугались и понесли свои пенсии в налоговую. Израильские дипломаты пытаются понять, что можно сделать, но пока не понимают.

В Брюсселе военнослужащие, охранявшие Центральный вокзал, застрелили человека, пытавшегося устроить там теракт. Никто не пострадал.

Человек, протаранивший во вторник фургон жандармерии на Елисейских полях, оказался сторонником ИГ. Полиция обнаружила у него дома много оружия, его родственники задержаны.

Международная коалиция в Сирии сбила дрон сирийской правительственной авиации. Он оказался иранского производства. В заявлении американского командования говорится, что дрон был сбит после того, как "продемонстрировал намерение атаковать войска коалиции".

Сегодня королева Великобритании выступит в новом парламенте с тронной речью, а во Франции будет объявлен новый состав правительства.

Три ссылки сегодня сплошь про литературу:

“14 июля 1789 года, когда парижская толпа, подстрекаемая ораторами, ворвалась в Бастилию и линчевала коменданта и несчастных инвалидов из гарнизона, Русский Путешественник – alter ego Николая Михайловича Карамзина, полувымышленный автор “Писем русского путешественника” – мирно въезжал в Лейпциг”. Эссе Кирилла Кобрина о “естественном, европейском порядке вещей” в знаменитом травелоге Карамзина.

Теперь про “дедушку Крылова” – вернее, про праздник пятидесятилетия его литературной деятельности, который отмечался 2 февраля 1838 года и стал первым литературным юбилеем в России (потом-то их будет пруд пруди). Интересная статья Екатерины Ляминой и Натальи Самовер.

Интервью с американским поэтом, эссеистом и переводчиком Кристофером Мерриллом – о Бродском, лекции которого он слушал студентом, и о странностях карьеры поэта-дипломата.

Бонус для тех, кто помнит, что сегодня день рождения Цоя: видео-история его песни “Мы ждем перемен”. А здесь можно проголосовать за “Маму-анархию”, чтобы ее официально признали лучшей песней Цоя (можно и за другую, конечно).

Искренне ваши,

Семь-сорок