“Волк” под санкциями, “мизантропики” – в тюрьме

Все, что нужно знать рано утром 21 июня
Доброе утро!
“Украина – это история успеха”, – президент Украины Петр Порошенко в этом абсолютно уверен. Как минимум встретиться с Дональдом Трампом раньше Путина ему уже удалось.
О чем конкретно говорили два президента, эксперты гадают тут, но сразу по завершении встречи пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер сказал, что американские санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не выведет все свои силы с востока Украины.
Чуть раньше министерство финансов США опубликовало новый, расширенный список компаний и лиц, в отношении которых действуют американские санкции. В него вошли российская частная военная компания "Вагнер" и ее предполагаемый глава Дмитрий Уткин, кейтеринговая компания "Конкорд" Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", байк-центр и охранное предприятие "Волк" лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова по кличке Хирург и другие.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ответ опять говорил про “одержимость русофобией” и сравнил американских критиков России с “бабушками на лавочке”. Он, кроме того, обвинил Порошенко в невыполнении минских договоренностей – примерно в тот же момент миссия ОБСЕ, действующая на востоке Украины, обвинила пророссийских сепаратистов в нападении на свой конвой.
У президента Кыргызстана – своя история успеха. Россия списала его стране долг в обмен на “укрепление союзничества и стратегического партнерства”.
Президент России, говорят в Conflict Intelligence Team, показывал режиссеру Оливеру Стоуну “действия российской авиации в Сирии”, тыкая пальцем в старый американский ролик об обстреле афганских талибов с американских вертолетов. Песков сказал, что “это полная ерунда”. Зато реплики про “цирк с конями”, которые появлялись на телеэкранах в ходе пятнадцатой прямой линии Путина 15 июня, – отнюдь не ерунда, а глубоко продуманный ход. Их отдельно согласовывали в пресс-службе Кремля, выяснила русская служба “Би-би-си”.
Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете “гей-пропаганды” среди несовершеннолетних. Автор этого закона депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, что он “свернет решение ЕСПЧ в трубочку и использует его по назначению”. Зачем сворачивать в трубочку, решайте сами, но в декабре 2015 года Путин разрешил не исполнять решения международных судов, если они противоречат конституции РФ. С доводами сторон можно ознакомиться тут.
Переходим к судам, арестам и задержаниям.
В Беларуси налоговые службы добрались до бывших узников нацистских лагерей, получающих гуманитарную помощь от “Джойнта”. Выяснилось, что по белорусским законом, она облагается налогом. Старики перепугались и понесли свои пенсии в налоговую. Израильские дипломаты пытаются понять, что можно сделать, но пока не понимают.
В Брюсселе военнослужащие, охранявшие Центральный вокзал, застрелили человека, пытавшегося устроить там теракт. Никто не пострадал.
Человек, протаранивший во вторник фургон жандармерии на Елисейских полях, оказался сторонником ИГ. Полиция обнаружила у него дома много оружия, его родственники задержаны.
Международная коалиция в Сирии сбила дрон сирийской правительственной авиации. Он оказался иранского производства. В заявлении американского командования говорится, что дрон был сбит после того, как "продемонстрировал намерение атаковать войска коалиции".
Сегодня королева Великобритании выступит в новом парламенте с тронной речью, а во Франции будет объявлен новый состав правительства.
Три ссылки сегодня сплошь про литературу:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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