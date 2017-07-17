Образ будущего не прорисовывается. Кадыров чистит кровь

Доброе утро!

Сегодня третья годовщина катастрофы рейса MH17 малайзийских авиалиний над Донбассом, жертвами которой стали 298 человек. Накануне в Гааге, в парке напротив посольства России прошла молчаливая акция родственников жертв, большинство из которых были голландцами.

Участники установили мемориальную скамейку с табличкой на английском "Ждем ответственности и полной ясности. Светлой памяти пассажиров и экипажа Malaysia Airlines MH17 17 июля 2014". Ниже написано по-русски: "Человечность выше политики". Сегодня у амстердамского аэропорта Скипхол будет открыт мемориал погибшим: памятник и 298 деревьев с именами жертв. Русский Forbes публикует статью о действиях российской стороны в дни перед трагедией: необъяснимой остается закрытие Россией своего воздушного пространства менее чем за сутки до гибели лайнера.

В воскресенье в Турции отметили годовщину попытки государственного переворота: накануне были уволены еще свыше семи тысяч госслужащих (за год после мятежа работы лишились в общей сложности больше 110 тысяч человек, около 50 тысяч человек арестованы), а в день годовщины каждый пользователь мобильной связи в обязательном порядке прослушивал речь президента Турции Эрдогана после набора номера. Здесь фильм Шахиды Якуб о перевороте и интервью с ней о последствиях этого события для турецкого общества.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу HBO попросил вывезти с территории республики геев, если они там есть, чтобы "очистить кровь". Корреспондент "Новой газеты” Елена Милашина сказала в эфире “Эха Москвы”, что уже собраны материалы о более чем 50 жителях Чечни, убитых в январе за одну ночь без приговора суда. Ранее она писала о 27 убитых.

В Грозном в воскресенье прошел первый матч футбольной команды “Ахмат”. На открытие приехали Роналдиньо, Плющенко, Кобзон, Басков – он пел новый гимн команды. У Баскова с Кобзоном ужасно тяжелая жизнь: чуть раньше им пришлось петь на очень дорогой свадьбе дочери краснодарской судьи Хахалевой.





Близ Геленджика жители многоквартирного дома, отправленного властями по снос, перекрыли гробами федеральную трассу “Дон”. Шестерых участников задержали.

В Амурске и в Туле полиция задержала сотрудников и волонтеров местных штабов Навального, а в Москве – участников одиночных пикетов против давления на штабы Навального. Задержание последних полиция объяснила тем, что “вчера в такой одежде было изнасилование”. Их отпустили без составления протоколов.

Путин тоже вступил в предвыборную гонку – то выступит перед работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, то проанонсирует “Недетский разговор” со школьниками в эфире НТВ. Но есть и потери: дочь хорошего друга Путина, ректора Горного университета в СПб Владимира Литвиненко, мало того что уехала из России, но еще и подала заявку на вступление в “Открытую Россию” Ходорковского, чтобы бороться против авторитаризма и коррупции на родине. “Ведомости” пишут, что с созданием предвыборного “образа будущего” у команды Путина тоже наблюдаются сложности: старая гвардия с задачей не справляется, а руководитель процесса Сергей Кириенко имеет только одну идею: “карать показную роскошь”, чтобы удовлетворить общественный запрос на справедливость.

В России за получение крупной взятки арестованы два полковника ФСБ, в Украине за мошенничество с муниципальной землей – бывший мэр Харькова Михаил Добкин (он может внести залог и выйти из СИЗО), а в Иране – брат президента Рухани, за финансовые преступления.

Парламент Польши наделил себя правом назначать судей без консультаций с представителями судебной системы. Закон, который теперь должен подписать президент страны Анджей Дуда, вызвал волну протестов. В субботу на акции протеста в центре Варшавы полиция задержала свыше 30 человек.

Президент США Дональд Трамп за последние три месяца потратил на адвокатов свыше 700 тысяч долларов и назначил специального юрисконсульта Белого дома – он будет заниматься делами, связанными с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы.

Все прочее – кино:

Доктора Кто в британском сериале Doctor Who впервые сыграет женщина;

В Москве умер актер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в “Собачьем сердце”;

В США умер создатель “Ночи живых мертвецов” Джордж Ромеро.

Там же скончался актер Мартин Ландау, которого все помнят по сериалам “Миссия: Невыполнима” и “Космос: 1999”, а некоторые – по главной роли в фильме Вуди Аллена Crimes and Misdemeanors.

Три ссылки сегодня тоже начнем с кино.

Здесь философ Александр Пятигорский сочиняет уморительное письмо Стивену Спилбергу: “Будучи убеждены на основании двух фильмов, виденных нами, что вы, так же как и мы (смеются), не считаете кино чем-то особенным и заслуживающим какого-то особого внимания (смеются)…так же как и вашу роль в кино, не говоря уже – let alone your role in that rather dubious humаn preoccupation, нам было бы интересно узнать…”

“Цена одного концертного “Стейнвея” сейчас порядка 12 миллионов. И за эти деньги можно было бы отремонтировать в областном центре все имеющиеся старые рояли до состояния нового инструмента, просто их ремонтировать, как правило, некому”. Интервью с реставратором и настройщиком роялей Алексеем Ставицким.

Отрывок из новой биографии Зинаиды Серебряковой – парижский период.

Искренне ваши,

Семь-сорок