Образ будущего не прорисовывается. Кадыров чистит кровь

Все, что нужно знать рано утром 17 июля
Доброе утро!
Сегодня третья годовщина катастрофы рейса MH17 малайзийских авиалиний над Донбассом, жертвами которой стали 298 человек. Накануне в Гааге, в парке напротив посольства России прошла молчаливая акция родственников жертв, большинство из которых были голландцами.
Участники установили мемориальную скамейку с табличкой на английском "Ждем ответственности и полной ясности. Светлой памяти пассажиров и экипажа Malaysia Airlines MH17 17 июля 2014". Ниже написано по-русски: "Человечность выше политики". Сегодня у амстердамского аэропорта Скипхол будет открыт мемориал погибшим: памятник и 298 деревьев с именами жертв. Русский Forbes публикует статью о действиях российской стороны в дни перед трагедией: необъяснимой остается закрытие Россией своего воздушного пространства менее чем за сутки до гибели лайнера.
В воскресенье в Турции отметили годовщину попытки государственного переворота: накануне были уволены еще свыше семи тысяч госслужащих (за год после мятежа работы лишились в общей сложности больше 110 тысяч человек, около 50 тысяч человек арестованы), а в день годовщины каждый пользователь мобильной связи в обязательном порядке прослушивал речь президента Турции Эрдогана после набора номера. Здесь фильм Шахиды Якуб о перевороте и интервью с ней о последствиях этого события для турецкого общества.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу HBO попросил вывезти с территории республики геев, если они там есть, чтобы "очистить кровь". Корреспондент "Новой газеты” Елена Милашина сказала в эфире “Эха Москвы”, что уже собраны материалы о более чем 50 жителях Чечни, убитых в январе за одну ночь без приговора суда. Ранее она писала о 27 убитых.
В Грозном в воскресенье прошел первый матч футбольной команды “Ахмат”. На открытие приехали Роналдиньо, Плющенко, Кобзон, Басков – он пел новый гимн команды. У Баскова с Кобзоном ужасно тяжелая жизнь: чуть раньше им пришлось петь на очень дорогой свадьбе дочери краснодарской судьи Хахалевой.
Близ Геленджика жители многоквартирного дома, отправленного властями по снос, перекрыли гробами федеральную трассу “Дон”. Шестерых участников задержали.
В Амурске и в Туле полиция задержала сотрудников и волонтеров местных штабов Навального, а в Москве – участников одиночных пикетов против давления на штабы Навального. Задержание последних полиция объяснила тем, что “вчера в такой одежде было изнасилование”. Их отпустили без составления протоколов.
Путин тоже вступил в предвыборную гонку – то выступит перед работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, то проанонсирует “Недетский разговор” со школьниками в эфире НТВ. Но есть и потери: дочь хорошего друга Путина, ректора Горного университета в СПб Владимира Литвиненко, мало того что уехала из России, но еще и подала заявку на вступление в “Открытую Россию” Ходорковского, чтобы бороться против авторитаризма и коррупции на родине. “Ведомости” пишут, что с созданием предвыборного “образа будущего” у команды Путина тоже наблюдаются сложности: старая гвардия с задачей не справляется, а руководитель процесса Сергей Кириенко имеет только одну идею: “карать показную роскошь”, чтобы удовлетворить общественный запрос на справедливость.
В России за получение крупной взятки арестованы два полковника ФСБ, в Украине за мошенничество с муниципальной землей – бывший мэр Харькова Михаил Добкин (он может внести залог и выйти из СИЗО), а в Иране – брат президента Рухани, за финансовые преступления.
Парламент Польши наделил себя правом назначать судей без консультаций с представителями судебной системы. Закон, который теперь должен подписать президент страны Анджей Дуда, вызвал волну протестов. В субботу на акции протеста в центре Варшавы полиция задержала свыше 30 человек.
Президент США Дональд Трамп за последние три месяца потратил на адвокатов свыше 700 тысяч долларов и назначил специального юрисконсульта Белого дома – он будет заниматься делами, связанными с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы.
Все прочее – кино:
Три ссылки сегодня тоже начнем с кино.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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