Парламентское телевидение. Конституционный суд посмертно отказал Носику

Доброе утро!

Российская Госдума создает автономную некоммерческую организацию “Парламентское телевидение”, которая будет выпускать программу о работе депутатов. Делать программу будут, чтобы вы чего не подумали, независимые журналисты.

Депутаты (работу которых пока не освещает специальное телевидение) поработали вчера ударно:

В третьем, окончательном чтении принят закон об отзыве у террористов ранее принятого ими российского гражданства (вместе с текстом присяги при его принятии и особым порядком отказа от гражданства Украины).

(вместе с текстом присяги при его принятии и особым порядком отказа от гражданства Украины). В третьем же чтении одобрен закон о введении курортного сбора в аннексированном Крыму и в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В следующем году отдыхать в этих райских местах станет дороже на 50 рублей в сутки. А в последующие годы – на сто. По ссылке объясняется, что это стандартная мировая практика.

в аннексированном Крыму и в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В следующем году отдыхать в этих райских местах станет дороже на 50 рублей в сутки. А в последующие годы – на сто. По ссылке объясняется, что это стандартная мировая практика. Запрет анонимности в мессенджерах и запрет анонимайзеров приняты во втором чтении. Задача мониторинга анонимайзеров переложена с натруженных плеч вызывающего народное недовольство Роскомнадзора на ФСБ и МВД. (В этом Россия не одинока: в Китае частично заблокировали WhatsApp).

и запрет анонимайзеров приняты во втором чтении. Задача мониторинга анонимайзеров переложена с натруженных плеч вызывающего народное недовольство Роскомнадзора на ФСБ и МВД. (В этом Россия не одинока: в Китае частично заблокировали WhatsApp). Списанный с немецкого закона законопроект о принудительной модерации соцсетей отозван. Его перепишут другими словами и снова внесут.

отозван. Его перепишут другими словами и снова внесут. Ужесточено наказание по введенной месяц назад статье за склонение к самоубийству.

Приняты поправки в УК, предусматривающие тюремные сроки для организаторов “каруселей” на выборах.

Тем более что выборы на носу. В связи с чем

Путин продолжает поездки по регионам (сегодня – Йошкар-Ола).

продолжает поездки по регионам (сегодня – Йошкар-Ола). Главу сибирского центра Transparency International Станислава Андрейчука задержали в Барнауле и оштрафовали на 10 тыс. рублей (формально за нарушение порядка проведения митинга, а на деле – за публикации об использовании “Единой Россией” административного ресурса в предвыборной кампании).

в предвыборной кампании). Сегодня вечером на канале Навальный LIVE пройдут дебаты Навального с реконструктором Игорем Гиркиным, в недалеком прошлом – командующим армией так называемой ДНР. Будут обсуждать Крым, Донбасс, коррупцию.





Суды.

АФК “Сиситема” пожаловалась во все возможные инстанции, включая Кремль, на судью, которая рассматривает иск “Роснефти” к “Системе” . Потому что есть сомнения в ее беспристрастности.

. Потому что есть сомнения в ее беспристрастности. Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу покойного Антона Носика на 282 статью УК , потому что она заведомо конституционна.

, потому что она заведомо конституционна. Совет судей Краснодарского краевого суда не нашел ничего противоправного в свадьбе дочери судьи Хахалевой. По подсчетам совета, свадьба вышла совсем даже недорогая.

Российский хакер Марк Вартанян, разработчик вируса Citadel приговорен в США к пяти годам тюрьмы. Он пошел на сделку со следствием.

В США главные слушания идут не в судах, а в Сенате. На следующей неделе показания в связи с возможным вмешательством России в президентские выборы будут давать (англ.) старший сын президента Трампа Дональд Трамп-младший и Пол Манафорт, одно время возглавлявший кампанию Трампа, а до того работавший в Украине на “Партию регионов”.

Дать свои показания готова и российский юрист Наталья Весельницкая, встречавшаяся с младшим Трампом. Свидетельствовать перед Сенатом США будет также основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Речь в его выступлении обязательно пойдет о Весельницкой: она лоббировала отмену “закона Магнитского”, принятия которого в США добился Браудер. Здесь – подробное интервью с ним. Все необходимые пояснения о российском лоббистском маневре можно прочитать здесь.

Печальная новость для участников слушаний состоит в том, что у сенатора Джона Маккейна, последовательно критикующего Россию, диагностирована опухоль мозга. Предстоит сложное лечение.

Отдельно группа демократов в конгрессе США обратилась к ФБР с интересным вопросом: указывала ли дочь Дональда Трампа Иванка, получившая допуск к секретным материалам, сведения о встречах своего мужа с российскими представителями. Если нет, то ее теоретически можно посадить на пять лет.

По данным Washington Post, американский президент решил свернуть программу вооружения сирийских повстанцев, воюющих против режима Башара Асада. “Ведомости” пишут, что, по оценкам “Яблока”, расходы российского бюджета на военную операцию в Сирии составили от 108 до 140,4 млрд рублей за два года.

Французский президент проблемы с военным бюджетом решает быстро и эффективно: начальник Генштаба, протестовавший против сокращения военных расходов, уволен, назначен новый начальник Генштаба.

В Великобритании главная новость – данные о самых высоких зарплатах на “Би-би-си”, обнародованные по требованию правительства. В списке из 96 наиболее высоко оплачиваемых сотрудников вещательной корпорации лишь треть составляют женщины.

Три ссылки как раз с этой темы и начнем:

Социолог Елена Гапова объясняет, почему в неолиберальном контексте феминизм всегда попадает в ловушку. Интересное интервью о специфике развития феминистских идей на постсоветском пространстве.

И еще о неравенстве. Отрывок из книги экономиста Бранко Милановича о механизмах образования имущественного неравенства и способах его регулирования.

В издательстве “Буки Веди” вышел сборник Альфреда Кубина – там есть и автобиографические, и искусствоведческие тексты художника. Здесь слегка жутковатый (но при этом юмористический) рассказ о мертвом младенце и жизнерадостной таксе.

Искренне ваши,

Семь-сорок