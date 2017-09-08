Бойтесь колбайцев и продавайте манускрипты

Доброе утро!

Сегодня Путин, закончив дела на Дальнем Востоке, приедет в Пермь. Город готовится к визиту дорогого гостя, заваривает канализационные люки и стелет газоны:

Обшарпанный двор, который мог увидеть Путин, закрыли баннером с фотографией китайской улицы из Shutterstock. Народ стал издеваться, и через сутки баннер ответил пермякам: поверх фотографии на нем появилась надпись “Ну, а что не так?”.

Да многое:

В ходе военных учений в Ленинградской области погиб военнослужащий, еще пятеро получили ранения – одному из них взрывом оторвало обе руки.

В Томске уволили директора кадетского корпуса – после того, как кадеты отказались есть кашу с опарышами.

В Ростове сторонника ПАРНАСа посадили на 8 месяцев за “экстремизм” в соцсетях.

На центр по изучению экстремизма "Сова" завели административные дела за то, что у них на сайте были ссылки на американский "Национальный фонд в поддержку демократии" и фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса. В России это “нежелательные” организации.

Переходим к делам уголовным.

В суде над экс-министром экономического развития России давал показания водитель Улюкаева . Он подтвердил, что министр принес после встречи с Сечиным тяжелую сумку, причем она была закрыта на ключ. Зачем закрывать на ключ колбасу (Улюкаев, по его словам, считал, что в сумке колбаса), не очень понятно. С другой стороны, а вдруг она была сделана из каких-то особо ценных кабанов, повстречавшихся Сечину на охоте? Экс-министр напомнил журналистам, что надо бояться данайцев, которые приносят “колбайцы” (поэт Улюкаев неважный), и сказал, что сейчас читает “Постороннего” Камю. Защита просила вызвать в суд Аркадия Дворковича, но пока не понятно, вызовут ли. Узнаем в понедельник.

. Он подтвердил, что министр принес после встречи с Сечиным тяжелую сумку, причем она была закрыта на ключ. Зачем закрывать на ключ колбасу (Улюкаев, по его словам, считал, что в сумке колбаса), не очень понятно. С другой стороны, а вдруг она была сделана из каких-то особо ценных кабанов, повстречавшихся Сечину на охоте? Экс-министр напомнил журналистам, что надо бояться данайцев, которые приносят “колбайцы” (поэт Улюкаев неважный), и сказал, что сейчас читает “Постороннего” Камю. Защита просила вызвать в суд Аркадия Дворковича, но пока не понятно, вызовут ли. Узнаем в понедельник. Суд арестовал школьника, устроившего нападение с топором у себя в классе в подмосковной Ивантеевке. Детский омбудсмен Подмосковья предложила ввести выборочный досмотр учеников в школах, а директор школы назвала произошедшее случайностью. Но на всякий случай полиция осмотрит чердаки и подвалы, а также проверит охрану школ и прочитает все соцсети школьников. Тяжкий труд.

Политика.

Бывший узник Болотной инженер Иван Непомнящих уехал из России, нарушив условия административного надзора, под которым он находился после освобождения из колонии в конце августа. Сейчас Непомнящих в Праге, потом поедет учиться в США.

инженер Иван Непомнящих уехал из России, нарушив условия административного надзора, под которым он находился после освобождения из колонии в конце августа. Сейчас Непомнящих в Праге, потом поедет учиться в США. Бывший идеолог “Наших” Борис Якеменко собрался выдвигаться в президенты России. Финансированием кампании будет заниматься его брат Василий, бывший комиссар “Идущих вместе” и “Наших”. Чтобы запустить кампанию, Борис продал “коллекцию средневековых рукописей”.

Борис Якеменко собрался выдвигаться в президенты России. Финансированием кампании будет заниматься его брат Василий, бывший комиссар “Идущих вместе” и “Наших”. Чтобы запустить кампанию, Борис продал “коллекцию средневековых рукописей”. Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку угнетенного народа рохинджа , полиция проверяет рынки и переписывает личные данные участников воскресного митинга.

, полиция проверяет рынки и переписывает личные данные участников воскресного митинга. В это воскресенье в Москве и еще нескольких регионах РФ пройдут муниципальные выборы. Максим Кац, возглавляющий штаб Дмитрия Гудкова, обвинил московские власти в том, что они посылают специально обученных людей изымать из почтовых ящиков агитационные материалы, которые потом за деньги сдаются в районные префектуры. Получается очень дорогая макулатура, главу ЦИК Эллу Памфилову это тоже возмутило. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сказала, что к выборам отношения не имеет и ничего комментировать не будет. Здесь все подробно расписано.

Жители дома, где жил Борис Немцов, установили мемориальную табличку, московские власти уже объявили установку незаконной. Тут интервью с Сергеем Марковым, который ее организовал.

РЖД запускает в октябре движение поездов в обход Украины. Сын бывшего украинского офицера-пограничника Павел Гриб, пропавший в Беларуси, действительно находится в СИЗО в Краснодарском крае (подтвердил его отец). Девушка, на встречу с которой он ехал, сказала, что пригласить Гриба в Беларусь ее заставили фсбшники. В Украине по этому поводу завели уголовное дело. А в России на всякий случай заочно арестовали пресс-секретаря “Правого сектора”. Президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде: призвал заранее лишить депутатов следующего созыва неприкосновенности и сказал, что Украина будет продолжать сокращать влияние российских соцсетей.

В США тоже сокращают. После того, как “Фейсбук” рассказал о закупках рекламных постов фабрикой троллей из Петербурга, фабрика троллей просила передать через издание The Bell, что 80% групп, открытых этой самой фабрикой, администрация “Фейсбука” уже заблокировала. Европа тоже готовится дать отпор российским хакерам и мастерам гибридных атак: министры обороны стран ЕС провели учения по кибербезопасности. Старший сын президента США Дональд Трамп рассказал в Сенате, что ничего не имел в виду, когда встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой – просто он собирал информацию о “пригодности” Клинтон к исполнению президентских обязанностей.

Дональд Трамп-старший неожиданно объединился с демократическим меньшинством в Сенате, чтобы сначала повысить потолок госдолга, а потом вообще его отменить. Республиканцы сначала опешили, но потом объяснили действия президента необходимостью выделения федеральных средств на борьбу с последствиями урагана “Харви”. На Флориду меж тем надвигается ураган “Ирма”, уже полностью разрушивший лежавший на его пути остров Барбуда.

Парламент Каталонии принял закон о референдуме об отделении от Испании с обязывающей силой. Верховный суд Испании уже заблокировал действие этого закона, но парламент Каталонии, невзирая на это, утвердил порядок выхода из состава Испании.

Израиль разбомбил в Сирии научный центр, предположительно связанный с разработкой химического оружия.

Три ссылки начнем с упражнений в криптографии:

Отрывок из книги Ивана Ефишова “Таинственные страницы. Занимательная криптография”. Действительно головоломно.

Два больших окололитературных интервью. С Линор Горалик и – если многочисленные разговоры с Линор вам наскучили – с редко интервьюируемым в наши дни Эдуардом Лимоновым.

В Риге открылся “Артдокфест”, тут Виталий Манский объясняет, что и как. В Венеции закрывается кинофестиваль, и Станислав Зельвенский рассказывает о новом фильме Кешиша (который “Кускус и барабулька” и “Жизнь Адель”). Цитата: “Вот игра для будущих домашних просмотров картины Абдельлатифа Кешиша “Мектуб, любовь моя”: выпивать по шоту всякий раз, когда камера крупно ловит женский зад, – рискуя, правда, не дожить и до середины трехчасового фильма”.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок