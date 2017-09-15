Посадить Учителя на кол и потопить Японию

Доброе утро!

“Оживились все темные силы, все кликуши, сумасшедшие, вандалы, антисемиты, мракобесы”, – констатировал на заседании комитета Госдумы по культуре его глава, режиссер Станислав Говорухин. Другие члены комитета сетовали на образование мини-ИГИЛа и обвиняли борца с “Матильдой” Наталью Поклонскую в нежелании вести диалог. Ну почему же? Вот она, ведет диалог с Алексеем Учителем. Представитель режиссера сказала, что эту фотографию, опубликованную ТАСС, сделал сам министр Мединский.

Здесь Учитель рассказывает, что жаловался на депутата Поклонскую спикеру Госдумы Володину, но тот сказал, что унять ее невозможно. Глава внешних связей РПЦ митрополит Иларион тоже не взялся унимать паству, а сказал, что церковью “пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь "Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры", и он такой выбор делать не намерен. Зато лидер организации “Христианское государство – Святая Русь” полон решимости: он не против параллелей между ХГ и ИГ, жаждет прихода Ивана Грозного, обещает жечь кинотеатры и говорит, что есть люди, готовые посадить Учителя на кол, потому что это по-православному. Полиция, правда, обещала защиту прокатчикам фильма.

Активисты SERB на этом фоне просто гуманисты: один, по имени Гоша Тарасевич, подрался с адвокатом Ильей Новиковым у дома, где жил Борис Немцов. Тарасевич пришел туда, чтобы выбросить цветы, оставленные в память об убитом политике и порвать плакат с его портретом. Двое других деятелей объединения обратились в суд с требованием запретить Навальному вести агитацию.

Министр культуры Мединский объяснил в интервью французской “Фигаро”, почему не надо сравнивать дело Кирилла Серебренникова с делом Мейерхольда: Мейерхольда расстреляли по политическим причинам, а Серебренникова посадили под домашний арест по экономическим. Надо понимать разницу.

По каким причинам в Крыму ФСБ задержала Рената Параламова, чтобы избить его “до неподвижности”, а потом бросить на автовокзале Симферополя, нам, видимо, еще объяснят.

Как и то, кто все-таки сообщает по телефону о заложенных бомбах. По вчерашней версии, во всем виноваты боевики ИГ, до этого винили Украину. В четверг волна эвакуаций докатилась до Петербурга, проверки продолжались и в Москве. Ъ пишет, что по делу задержаны несколько подростков, но 90% процентов звонков делали не они.

Разное:

Задержанного в среду замглавы ФСИН арестовали;

Сайт “Компромат.ру” заблокировали;

У фонда “Дар”, входящего, по версии ФБК, в “тайную империю Медведева”, “Центр управления расследованиями” Михаила Ходорковского нашел участок на балтийском побережье в Калининградской области. Будут строить усадьбу – в прусском стиле, с башенками. Предусмотрен лифт на пляж. И вертолетная площадка.

С вертолетами, особенно с теми, на которых летают первые лица, надо быть осторожным: начальник аэропорта в Таджикистане решил лично проводить вертолет с Эмомали Рахмона, но ветер сбил его с ног, он упал, ударился головой о камни и умер.

Вейшнория, Весбария и Лубения, как и предполагает план учений “Запад-2017”, напали на Беларусь и Россию, те успешно защищаются. Одновременно с Россией крупнейшие за последние двадцать с лишним лет военные учения начала Швеция.

Евросоюз продлил санкции против России за нарушение суверенитета Украины, в Нидерландах проверяют предполагаемое участие двух местных компаний в строительстве Керченского моста (большой скандал). Но вот скандал еще больше: Минфину РФ поручено прекратить оказание “гуманитарной помощи” “народным республикам” Донбасса, но только с 2019 года. Идея отправить туда миротворцев ООН обрастает плотью: США согласны, теперь будет согласовываться проект резолюции. Сегодня, как ожидается, в Одессе будет вынесен приговор по поводу событий 2 мая 2014 года. Вот старая объяснялка для тех, кто уже забыл, что там произошло.

Евгений Касперский согласился дать показания в Конгрессе США, чтобы доказать непричастность своей компании к российским спецслужбам. Осталось только получить американскую визу, сейчас с этим сложно.

Национальные антидопинговые организации 17 стран потребовали, чтобы Россию отстранили от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году.

Может, так оно и спокойнее будет: Северная Корея обещает “потопить Японию” и превратить США в “тьму и пепел”. В подтверждение этих угроз КНДР опять выпустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в море в двух тысячах километров от острова Хоккайдо. Сегодня Совбез ООН снова соберется, чтобы обсуждать новое ужесточение санкций. КНДР, правда, называет Совбез ООН “орудием зла” и предлагает его распустить.

Три ссылки начнем со спасительного:

Почитайте про колбасу альейра, которая помогала португальским евреям спастись от инквизиции.

Сегодня в Петербурге открывается кинофестиваль “Послание к человеку”, в программе которого в том числе и фильм Томаса Харлана (1929–2010) “Торре Бела”. Здесь о Харлане рассказывает Михаил Трофименков. Тем, кому статичные картинки нравятся больше движущихся, – ликбез о творчестве фотографа Джоэла-Питера Уиткина. Страшное дело: “Через какое-то время уборщики нашли в студии Уиткина эмбрионы. “У него там куча мертвых младенцев!” – сообщили они полиции”.

И третья ссылка тоже про эмбрионы. Глава из книги врача Пола Оффита о вакцине против вируса папилломы человека, использовании абортированного плода и отношении Ватикана к прививкам.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок