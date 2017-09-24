Русская тема. Эфир в 18.05

Формулы русской жизни от авторов издательства “Барбарис”. Разница в ментальной конструкции русского мира у пропагандистов и интеллигенции. Россия – страна абсурда или место душевности? Разница между страной, народом и государством. Что такое настоящий патриотизм? Что мы хотим от жизни и где мы живем на самом деле? Мы советские или мы русские? Вы из Москвы или из России? Город и глубинка, миграции и вынужденные переселения, украинство в русском мире. Можно ли не отторгать весь объем истории страны? Фестиваль издательства “Барбарис” в галерее “Розе Азора”: 5 новых изданий, в том числе блокадная переписка Владимира Стерлигова с возлюбленной и “Бедные книги” Ирины Затуловской.

Глава издательства Ирина Тарханова; режиссер Феликс Якубсон, автор фильма и книги “Дневники счастливого человека”; переводчик, писатель, художник, путешественник Валерий Сировский (книга “По России с Сировским”); художник и культуролог Константин Победин (собрание анекдотов из русской жизни “Досужие домыслы”).

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

"А в чем отличие русского пейзажа от итальянского? Разумеется, это не о траве и деревьях... Когда в Италии, скажем, крестьянин, который пашет, вдруг на секунду остановится, вытрет пот со лба, он увидит на горе – Ассизи. Повернется в другую сторону – там стоит какой-нибудь еще городок, к примеру Сан-Джакомо. То есть по этой причине у него нет чувства бесконечности. Есть граница освоения и граница осмысления. А когда русский крестьянин вот так же остановится и вытрет пот со лба, думаю, он ощутит беспредельность пространства. Ничему нет предела, а значит, и определенности. И тут недалеко до душевной болезни. Это плохо".

Из первого тома "По Италии с Сировским"