Николай. И никакой Матильды! Эфир в 18:05

В гостях у Леонида Велехова доктор исторических наук Сергей Мироненко
Новый выпуск программы - о последнем российском императоре, его трагической судьбе и его роли в истории России. Гость передачи - научный руководитель Государственного архива РФ, доктор исторических наук Сергей Мироненко.
Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
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