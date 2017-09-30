Николай. И никакой Матильды! Эфир в 18:05

Новый выпуск программы - о последнем российском императоре, его трагической судьбе и его роли в истории России. Гость передачи - научный руководитель Государственного архива РФ, доктор исторических наук Сергей Мироненко.

Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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