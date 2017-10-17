Серьезные пассионарии в Ростове и тайные тюрьмы в Чечне

Доброе утро!

В Ростове-на-Дону прошел III съезд "Союза добровольцев Донбасса". Глава этой организации Александр Бородай сожалел, что “серьезные пассионарные люди” расходуют себя в Сирии в качестве “штурмовой пехоты”, предсказал скорое завершение сирийской войны и выразил надежду, что после этого пассионарии вернутся решать “другие значимые геополитические проблемы”, потому что “распад Украины” неизбежен и “добровольцы” в “Малороссии” еще понадобятся. Потом Бородай в компании помощника Путина Суркова и “главы ДНР” Захарченко открыли памятник “героям Донбасса”.

Министр обороны России Сергей Шойгу придерживается того же мнения о “сирийской операции”, что и Бородай: на встрече с министром обороны Израиля он сказал, что она “идет к завершению”. Расследовательская группа CIT как будто бы подтвердила тезис Бородая о “штурмовой пехоте”: по данным группы, в Сирии за последние месяцы погибли по меньшей мере девять бойцов ЧВК Вагнера. Сайт Ura.ru пишет о гибели в Сирии служащего российской армии, сегодня будут похороны, Минобороны РФ ничего не сообщало.

В Сирии курдско-арабские силы продолжают наступление на Ракку, тогда как иракские войска заняли город Киркук: там уже давно нет джихадистов, но зато есть курды, требующие независимости по итогам референдума. США поддерживают и тех, и других, вот незадача.

Еще о сепаратизме. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон вчера утром уклончиво ответил на вопрос о независимости и региона и призвал Мадрид к диалогу. И диалог начался: лидера каталонской организации Omnium Cultural Жорди Куишара и главу “Каталонской национальной ассамблеи” Жорди Санчеса по решению судьи взяли под стражу без права выхода под залог.

В Китае, где сегодня открывается съезд Компартии, запретили всякие публикации о Северной Корее. ЕС ужесточил санкции против КНДР, и даже Путин ввел санкции против КНДР – в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой почти год назад. Заместитель постоянного представителя КНДР в ООН сказал, что ядерная война может начаться в любой момент, хотя вообще КНДР – миролюбивое государство, но пока есть США, от ядерного оружия избавляться нельзя.

Россию больше волновала судьба геев в Чечне: в редакции “Новой газеты” прошла пресс-конференция Максима Лапунова, который рассказал, как его 12 дней мучали в секретной тюрьме в Чечне и отпустили, заставив оставить отпечатки пальцев на оружии и подписать какие-то бумажки. Это первое неанонимное свидетельство о преследовании геев в республике, и оно согласуется с тем, что рассказывают анонимные источники.

Еще две любопытных публикации “Новой”:

Главный прокурор Нидерландов, руководящий международным расследованием крушения рейса MH17 над Донбассом , рассказывает Павлу Каныгину, как планирует довести дело до суда. Говорит, что хотел бы допросить Хмурого.

, рассказывает Павлу Каныгину, как планирует довести дело до суда. Говорит, что хотел бы допросить Хмурого. Министр культуры РФ Владимир Мединский, возможно, вообще не защищал свою докторскую по истории: люди, указанные в качестве оппонентов, говорят, что не оппонировали, автор положительной рецензии говорит, что ничего не писал.

Другие культурные новости:

Сегодня Басманный суд в Москве будет продлять аресты режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу “Платформы”.

и другим обвиняемым по делу “Платформы”. Прокуратура не нашла ни нарушений в производстве “Матильды” , ни оскорбления чувств верующих в трейлере фильма. В то же время в Петропавловске-Камчатском на местного художника подали заявление об оскорблении чувств верующих за карикатуру на Поклонскую, а в Москве дело об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой полиция возбуждать не стала: угрозы в фейсбуке, мол, были “чисто виртуальные”.

, ни оскорбления чувств верующих в трейлере фильма. В то же время в Петропавловске-Камчатском на местного художника подали заявление об оскорблении чувств верующих за карикатуру на Поклонскую, а в Москве дело об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой полиция возбуждать не стала: угрозы в фейсбуке, мол, были “чисто виртуальные”. Близкие ФСБ источники сообщили РБК, что члены “спящей ячейки ИГ”, задержанные в субботу, планировали устроить стрельбу на концерте Филиппа Киркорова в июле, но что-то им помешало – наверное, римейки в его творчестве.

Художник-акционист Петр Павленский , в мае получивший политическое убежище во Франции, поджег Банк Франции на площади Бастилии – чтобы заново разжечь революционный пожар. Горело красиво. Павленский задержан, Банк Франции целый день не работал и теперь будет подавать иск.

, в мае получивший политическое убежище во Франции, поджег Банк Франции на площади Бастилии – чтобы заново разжечь революционный пожар. Горело красиво. Павленский задержан, Банк Франции целый день не работал и теперь будет подавать иск. Продюсерская компания братьев Вайнштейнов продается – покупать ее будет инвестфонд, принадлежащий Тому Барраку, близкому другу президента США.

продается – покупать ее будет инвестфонд, принадлежащий Тому Барраку, близкому другу президента США. Исландская певица Бьорк, которая с Харви Вайнштейном не работала, поддержала женщин, рассказывающих о домогательствах с его стороны, и заодно рассказала, что ее домогался (безуспешно) “один датский режиссер”. Ларс фон Триер пока не ответил.

Сегодня в Лондоне объявят лауреата Букеровской премии.

Теперь интернет. Telegram оштрафован московским судом на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Дуров обжалует это решение. Песков снова говорит, что о блокировке речи не идет. Может оказаться, что они зря бодаются: специалисты нашли некую страшную уязвимость в самом популярном протоколе Wi-Fi, через которую будто бы можно узнать о нас всех почти все.

Хотя это опасно. На Мальте при взрыве машины погибла журналистка, обвинявшая – на материалах Панамского архива – семью премьера Мальты в коррупции (в частности, в получении денег от правящей семьи Азербайджана). Премьер Мальты назвал это “варварским нападением”, а глава Азербайджана ничего не сказал, потому что он в это время беседовал в Женеве с президентом Армении. По поводу Нагорного Карабаха.

Три ссылки, чтоб отвлечься, начнем с искусства, а потом перейдем к советским реалиям разных лет:

“Человек и искусство не разделены музейным стеклом и картинной рамой, они оба находятся по одну сторону жизни, и тот и другое есть условие и одновременно результат существования общества. Искусство есть жизнь, жизнь есть искусство”. Кирилл Кобрин поет хвалу покойному Джону Берджеру и его знаменитому сериалу “Способы видеть”.

“После Октябрьского переворота чехарда с документами закончилась решением избавиться от паспорта как репрессивного инструмента царского режима”. Краткая история советского паспорта.

“До приезда в Москву я шпиономанией не страдал”. Отрывок из книги “Могила Ленина” главреда “Нью-Йоркера” Дэвида Ремника. В 1994 году он получил за нее Пулитцеровскую премию.

Искренне ваши,

Семь-сорок

P.S. Сегодня рассылке 7:40 исполняется два года. И мы придумали специальный юбилейный материал, посмотрите.