Серьезные пассионарии в Ростове и тайные тюрьмы в Чечне

Все, что нужно знать рано утром 17 октября
Доброе утро!
В Ростове-на-Дону прошел III съезд "Союза добровольцев Донбасса". Глава этой организации Александр Бородай сожалел, что “серьезные пассионарные люди” расходуют себя в Сирии в качестве “штурмовой пехоты”, предсказал скорое завершение сирийской войны и выразил надежду, что после этого пассионарии вернутся решать “другие значимые геополитические проблемы”, потому что “распад Украины” неизбежен и “добровольцы” в “Малороссии” еще понадобятся. Потом Бородай в компании помощника Путина Суркова и “главы ДНР” Захарченко открыли памятник “героям Донбасса”.
Министр обороны России Сергей Шойгу придерживается того же мнения о “сирийской операции”, что и Бородай: на встрече с министром обороны Израиля он сказал, что она “идет к завершению”. Расследовательская группа CIT как будто бы подтвердила тезис Бородая о “штурмовой пехоте”: по данным группы, в Сирии за последние месяцы погибли по меньшей мере девять бойцов ЧВК Вагнера. Сайт Ura.ru пишет о гибели в Сирии служащего российской армии, сегодня будут похороны, Минобороны РФ ничего не сообщало.
В Сирии курдско-арабские силы продолжают наступление на Ракку, тогда как иракские войска заняли город Киркук: там уже давно нет джихадистов, но зато есть курды, требующие независимости по итогам референдума. США поддерживают и тех, и других, вот незадача.
Еще о сепаратизме. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон вчера утром уклончиво ответил на вопрос о независимости и региона и призвал Мадрид к диалогу. И диалог начался: лидера каталонской организации Omnium Cultural Жорди Куишара и главу “Каталонской национальной ассамблеи” Жорди Санчеса по решению судьи взяли под стражу без права выхода под залог.
В Китае, где сегодня открывается съезд Компартии, запретили всякие публикации о Северной Корее. ЕС ужесточил санкции против КНДР, и даже Путин ввел санкции против КНДР – в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой почти год назад. Заместитель постоянного представителя КНДР в ООН сказал, что ядерная война может начаться в любой момент, хотя вообще КНДР – миролюбивое государство, но пока есть США, от ядерного оружия избавляться нельзя.
Россию больше волновала судьба геев в Чечне: в редакции “Новой газеты” прошла пресс-конференция Максима Лапунова, который рассказал, как его 12 дней мучали в секретной тюрьме в Чечне и отпустили, заставив оставить отпечатки пальцев на оружии и подписать какие-то бумажки. Это первое неанонимное свидетельство о преследовании геев в республике, и оно согласуется с тем, что рассказывают анонимные источники.
Еще две любопытных публикации “Новой”:
Другие культурные новости:
Теперь интернет. Telegram оштрафован московским судом на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Дуров обжалует это решение. Песков снова говорит, что о блокировке речи не идет. Может оказаться, что они зря бодаются: специалисты нашли некую страшную уязвимость в самом популярном протоколе Wi-Fi, через которую будто бы можно узнать о нас всех почти все.
Хотя это опасно. На Мальте при взрыве машины погибла журналистка, обвинявшая – на материалах Панамского архива – семью премьера Мальты в коррупции (в частности, в получении денег от правящей семьи Азербайджана). Премьер Мальты назвал это “варварским нападением”, а глава Азербайджана ничего не сказал, потому что он в это время беседовал в Женеве с президентом Армении. По поводу Нагорного Карабаха.
Три ссылки, чтоб отвлечься, начнем с искусства, а потом перейдем к советским реалиям разных лет:
Искренне ваши,
Семь-сорок
P.S. Сегодня рассылке 7:40 исполняется два года. И мы придумали специальный юбилейный материал, посмотрите.
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