Нажать кнопку Delete и обнулить наши мозги

Доброе утро!

Около ста человек собрались вчера у Басманного суда Москвы поддержать обвиняемых по делу проекта “Платформа” – сто, если не считать Заболоцкого, Мандельштама, отца и сына Гумилевых, Солженицына и прочих репрессированных классиков.

Не помогло. Как не помогли и поручительства нынешних деятелей культуры, от БГ до Кобзона. Все оставлены под домашним арестом до 19 января, кроме Алексея Малобродского, который останется до этой же даты в СИЗО. Кирилл Серебренников просил дать ему доснять фильм “Лето” хоть под охраной “автоматчиков”. К делу приобщили показания свидетельницы об уничтожении бухгалтерской отчетности студии.

Раз уж мы о культуре. Министр Мединский объяснился по поводу оппонентов, которые не оппонировали у него на защите, но как-то неубедительно: в автореферате, хранящемся в Ленинке, указаны неоппонировавшие, а это недопустимо. Министерство, которое Мединский возглавляет, выступило с предложением пускать в кино и в театры по паспорту (ну когда там 18+). Скоро Госдума займется этим неотложным делом.

У МВД – другое предложение, но тоже о детях: есть идея наказывать родителей и учителей за участие школьников в митингах. Это уже отчасти делается: директор лицея в Хабаровске пригрозила родителям, что “сдаст их сына ФСБ”, если тот не прекратит работать в штабе Навального.

В Кремле, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на источник в администрации Путина, окончательно решили не допускать Навального до президентских выборов (хотя рассматривали такую возможность). Отсюда – столь уверенное утреннее заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что Навальный сможет баллотироваться только после 2028 года. ЕСПЧ меж тем присудил братьям Навальным 80 тысяч евро за несправедливое разбирательство по делу “Ив Роше”.

Представлять интересы Telegram в суде будет международная правозащитная группа “Агора”. Ее руководитель Павел Чиков считает, что дело о предоставлении ключей дешифровки сообщений касается не столько самого сервиса, сколько сотен миллионов пользователей, рассчитывающих на тайну переписки.

В цифровом мире с этим сложно – это признал даже российский премьер Медведев. "Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку Delеte для того, чтобы обнулить наши мозги", – посетовал он. Вопросом промывки российских мозгов озабочены в Совете Федерации: там вроде бы составлен список “нежелательных СМИ”, куда вошли CNN, Радио Свобода и Голос Америки. Сенаторы говорят, что он еще не составлен, но Минюст уже его изучает. Такой вот суперинтеллект.

Наталья Поклонская в отчаянии видеообратилась к генпрокурору Чайке с просьбой признать “Матильду” экстремистской. И ведь наверняка не знала, что управление “Э” по борьбе с экстремизмом как раз собрались сокращать.

В Киеве у здания Верховной Рады прошел митинг оппозиции в шесть тысяч человек. Участники, призывавшие бороться с коррупцией, вступили в драку с полицией, есть пострадавшие. Михаил Саакашвили в своем выступлении потребовал отставки Петра Порошенко. Вопрос об отмене депутатской неприкосновенности Верховная Рада будет обсуждать завтра, рядом образовался палаточный городок. Тем временем в Нью-Йорке Украину избрали в Совет ООН по правам человека.

Европа. В Каталонии прошли акции в поддержку арестованных лидеров сепаратистского движения, Верховный суд Испании признал неконституционным закон о референдуме. В Португалии оппозиция требует отставки правительства из-за лесных пожаров, жертвами которых стали уже 60 человек. Суд в Париже отпустил Петра Павленского и его подругу Оксану Шалыгину из-под стражи. Дело о поджоге Банка Франции будет рассматривать районная полиция.

Силы сирийской оппозиции, поддерживаемые США, освободили Ракку от боевиков ИГ, теперь ищут мины и “затаившихся джихадистов”. Ракка считалась столицей “Исламского государства” – именно там боевики проводили свои парады после побед 2014 года.

Кинопродюсерский бизнес продолжает нести потери: после обвинений в домогательствах в отставку ушел глава Amazon Studios Рой Прайс. О Харви Вайнштейне появляются все новые и новые истории, а вот Ларс фон Триер и его продюсер сказали, что это не они приставали к Бьорк, а она ими манипулировала, потому что “эта женщина гораздо сильнее”.

Джордж Сорос передал $18 миллиардов из собственного состояния фонду “Открытое общество”, сделав его тем самым втором по величине благотворительным фондом в США – после фонда Билла Гейтса.

Суд на Гавайях заблокировал действие третьего антииммиграционного указа Дональда Трампа за несколько часов до того, как он вступил в силу.

Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман “Линкольн в бардо”, в котором президент США горюет о смерти своего 11-летнего сына и оказывается в бардо – промежуточном состоянии между смертью и перерождением.

Ужасно грустно, но умер художник Борис Бергер, создатель Коти – большого пушистого кота в бабочке, который появлялся в разных официальных фотографиях и классических картинах, чтобы прояснить своим присутствием их истинный смысл.

Три ссылки тоже начнем с художников.

Когда в августе Клуб друзей Маяковского опубликовал открытое письмо о проблемах с наследием петербургских художников Тимура Новикова и Георгия Гурьянова, московский искусствовед и критик Валентин Дьяконов заметил: “Дорогие петербуржцы! Никто, кроме вас, не имеет ни малейшего представления о том, кто такие: наследницы, один весьма компетентный специалист, ведущий сотрудник одного из российских национальных музеев, автор-составитель, некоторые очевидцы” и т.д. И вот наконец объяснялка для непетербуржцев. Язвительная.

Разговор с писателем Дмитрием Даниловым по случаю премьеры его пьесы “Человек из Подольска” об ОсумБезе, травелогах, РПЦ, “золотом миллиарде”, футболе и самоубийстве.

Очень интересное эссе-исследование Алены Бабкиной и Анастасии Фелькер о Приднестровье, памяти о конфликте, общей травме и том, что никто никого не простил.

Искренне ваши,

Семь-сорок