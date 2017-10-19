Собчак против всех. 36-е начало новой эры

Доброе утро!

“Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике”, – сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь одного бывшего подчиненного Анатолия Собчака, в связи с выдвижением в президенты России дочери Анатолия Собчака. Загадочные слова.

Ксения Собчак, слухи о выдвижении которой начали циркулировать 1 сентября, позиционирует себя как графу “против всех”. Да, только раньше, когда побеждала графа “против всех”, выборы приходилось проводить заново, а теперь не придется. Здесь описаны приключения этой графы в современной России.

Комментаторы в целом согласны, что Собчак исполнит на этих выборах ту же роль, что Михаил Прохоров в 2012 году. Михаил Ходорковский тогда еще сидел и, видимо, не помнит, поэтому одобрил в твиттере выдвижение Собчак. Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков сидят в спецприемниках и пока не комментируют. Собчак, правда, обещала снять свою кандидатуру, если зарегистрируют Навального, но мы уже знаем, что этого не случится. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил решение президентской администрации, назвав Навального кандидатом, который “навязывается Советом Европы как вид санкций”. Некое “важное заявление” сегодня в Сочи сделает Путин – на Валдайском дискуссионном клубе. А пока освежите в памяти длинный, как президентство Путина, боевой путь Ксении Анатольевны: тут он представлен в коубах.

Дело Навального меж тем совсем не побеждает.

Верховный суд России решил, что Росреестр имеет право заменять имена сыновей генпрокурора Чайки на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, то есть не раскрывать личность владельцев недвижимости. Юрист ФБК говорит, что это ставит под угрозу гражданский оборот недвижимости.

Сторонников Навального по всей стране приговаривают к исправительным работам и крупным штрафам.

Алексей Политиков, участник созванной Навальным акции 26 марта, получил два года колонии. Это пятый реальный срок по 26 марту.

Теперь всякие другие дела:

В Краснодаре завели уголовное дело о возбуждении ненависти к социальной группе “атеисты” . Если вспомнить историю судов о возбуждении ненависти, то ничего нового в сообщении Google о том, что они научили искусственный интеллект создавать искусственный интеллект, как бы и не будет.

. Если вспомнить историю судов о возбуждении ненависти, то ничего нового в сообщении Google о том, что они научили искусственный интеллект создавать искусственный интеллект, как бы и не будет. Новое задержание в руководстве ФСИН: заместитель начальника финансового экономического управления ведомства Светлана Алексеева подозревается в пособничестве растрате.

“Матильда”. Дело об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой все-таки завели (ей была обещана “отвертка в бок”). Параллельно выяснилось, что в процессе беззаветной борьбы с “Матильдой” Наталья Поклонская написала 43 жалобы в Генпрокуратуру.

Дело об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой все-таки завели (ей была обещана “отвертка в бок”). Параллельно выяснилось, что в процессе беззаветной борьбы с “Матильдой” Наталья Поклонская написала 43 жалобы в Генпрокуратуру. Акционисту Петру Павленскому и его соратнице Оксане Шалыгиной в связи с поджогом Банка Франции предъявили обвинения в уничтожении чужого имущества опасными для окружающих средствами. Павленского из психиатрического учреждения снова перевели под стражу. Под стражей они оба и останутся до суда.

и его соратнице Оксане Шалыгиной в связи с поджогом Банка Франции предъявили обвинения в уничтожении чужого имущества опасными для окружающих средствами. Павленского из психиатрического учреждения снова перевели под стражу. Под стражей они оба и останутся до суда. Гражданину Украины Павлу Грибу , похищенному ФСБ в Беларуси, суд в Краснодаре продлил арест до 4 января. Его обвиняют по статье “терроризм”.

, похищенному ФСБ в Беларуси, суд в Краснодаре продлил арест до 4 января. Его обвиняют по статье “терроризм”. Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону потребовало от России объяснить задержание украинского гражданина Романа Терновского и допустить к нему консула. По версии СК, Терновский повинен в пропаганде “Правого сектора” .

. В Таджикистане милиция начала ставить на учет ЛГБТ-людей. Один из уже поставленных сказал, что неформально это объясняют необходимостью бороться с ВИЧ: ЛГБТ, мол, в группе риска.

Старушка-Европа:

Сенат Франции одобрил закон, расширяющий полномочия властей до уровня, предусмотренного чрезвычайным положением, действующим во Франции после терактов в Париже в ноябре 2015 года. Теперь его подпишет президент Макрон. Личные свободы, которые этот закон ограничивает, готова защищать только Human Rights Watch.

одобрил закон, расширяющий полномочия властей до уровня, предусмотренного чрезвычайным положением, действующим во Франции после терактов в Париже в ноябре 2015 года. Теперь его подпишет президент Макрон. Личные свободы, которые этот закон ограничивает, готова защищать только Human Rights Watch. В Португалии в связи с лесными пожарами ушел в отставку премьер-министр.

в связи с лесными пожарами ушел в отставку премьер-министр. Вице-премьер Испании пригрозила Каталонии лишением статуса автономии, если она не оставит попыток добиться независимости. Глава Каталонии Карлес Пучдемон в ответ сказал, что как только автономия будет ограничена, Каталония объявит независимость. Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого премьером Марианом Рахоем Пучдемону. Такой вот “диалог” с Мадридом.

В Китае официально началась “новая эра”: председатель Си в трехчасовом докладе на XIX съезде Коммунистической партии употребил это словосочетание 36 раз. Политических реформ Си Цзиньпин не обещал и, как ожидается, со своего поста не уйдет. Здесь продвинутые синологи объясняют, в чем новизна новой эры.

Закончим новостями российской исторической науки. Российскую государственную библиотеку, в просторечии Ленинку, эвакуировали при попытке получить автореферат докторской министра культуры Мединского. Из сети автореферат уже пропал. В то же время из комиссии ВАК, которая в пятницу будет рассматривать вопрос о научной ценности диссертации Мединского, уволили его главного покровителя Николая Аристера. Будущее России – это ее прошлое.

Первая из трех ссылок это подтверждает:

Историк искусства и костюма Ольга Хорошилова рассказывает, как революция 1917 года подарила геям Петрограда 15 лет свободы.

Не вернуться ли в связи с этим и к марксизму? Переводчик и исследователь Дёрдя Лукача Сергей Поцелуев рассказывает об актуальности идей философа и трагической судьбе его архива в нынешней правоконсервативной Венгрии.

Фрагмент из новой книги историка Роберта Дарнтона “Цензоры за работой. Как государство формирует литературу” – цензурные отзывы на Лейбница бесценны!

Искренне ваши,

Семь-сорок