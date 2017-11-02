Северная Корея отрицает гибель людей при ядерном испытании

Государственные СМИ Северной Кореи в четверг назвали "дезинформацией" недавние сообщения в СМИ о том, что при шестом ядерном испытании в КНДР погибло много людей. Японский телеканал TV Asahi сообщил во вторник, сославшись на неназванные источники, знакомые с проблемой, что при обвале в подземных помещениях возле полигона в Северной Кореи, произошедшего во время шестого ядерного испытания, погибли более 200 человек. Телевидение КНДР заявило, что это "ложное сообщение", призванное "оклеветать страну и ее достижения в области ядерного развития".

Как сообщает агентство Рейтер, Северная Корея планирует новое ракетное испытание. Как сообщило в четверг законодателям Южной Кореи разведывательная служба, в районе исследовательских центров КНДР была замечена активная деятельность. В Пхеньяне было обнаружено усиление активности, включая движение транспортных средств. Северная Корея не скрывала своих планов по совершенствованию ракеты с ядерным оружием, способной достичь материковой части Соединенных Штатов.

"Существует возможность запуска новой ракеты, когда вокруг научно-исследовательского института ракет в Пхеньяне усилилось передвижение транспорта. Север будет и дальше проводить ядерные испытания, чтобы добиваться миниатюризации и диверсификации боеголовок", – заявили представители спецслужб на брифинге в Сеуле.

Члены парламентской комиссии по разведке Южной Кореи считают, что северо-западный город Пунгери мог быть поврежден в ходе шестого и крупнейшего ядерного испытания, проведенного 3 сентября. Взрыв привел к афтершоку в течение восьми минут и еще трем ударам.

Японский телеканал TV Asahi, ссылаясь на неназванные источники, сказал во вторник, что подземный туннель на испытательном полигоне обрушился после этого взрыва, убив более 200 человек. Рейтер не смог проверить сообщения, которые КНДР в четверг объявила ложными.