Команда Путина хоронит Ленина

Все, что нужно знать рано утром 3 ноября
Доброе утро!
Хоккеист NHL Александр Овечкин объявил, что создает общественное движение Putin’s Team, “Команда Путина”, потому что в последнее время стал часто встречать это выражение в западной прессе. Сторонники Путина, по мысли Овечкина, должны объединиться и показать всем “сильную и сплоченную Россию”.
В западной прессе под этим выражением понимают немного другое. Cкажем, Минюст США, по данным Wall Street Journal, идентифицировал шестерых российских чиновников, ответственных за взлом серверов Демократической партии. Имена членов команды Путина пока не называют, чтобы не мешать расследованию о вмешательстве России в избирательный процесс, которое ведет спецпрокурор Мюллер. Суд оставил обвиненных в рамках этого расследования Манафорта и Гейтса под домашним арестом. Google News, не дожидаясь дальнейшего, перестал выдавать заметки так называемого Федерального агентства новостей, созданного на базе петербургской “фабрики троллей”. Тут – примеры других произведений фабрики, публиковавшихся в фейсбуке.
Российский политик Алексей Навальный под выражением “команда Путина” тоже понимает свое. Его сторонникам не согласовали митинги в Томске и Красноярске, в Тамбове двух сотрудников штаба посадили на 20 и 25 суток, к главе федерального штаба политика подал иск некий Михаил Костенко: требует вернуть пожертвование на кампанию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, правда, говорит, что это не они: “Не наша прерогатива”.
Что понимает под своей командой сам Путин, легко понять на примере его двоюродного племянника Михаила Шеломова: принадлежащие Шеломову компании, по подсчетам “Дождя”, приносят ему 5,5 млн рублей в день. Кроме того, тоже по данным “Дождя”, Шеломову принадлежит вилла в Сочи (на территории санатория управделами президента) – а он при этом работает в “Совкомфлоте” примерно за 40 тыс. рублей в месяц. Такая команда.
Теперь о похоронной команде. Сразу три тяжеловеса российской политики – Рамзан Кадыров, Ксения Собчак и Наталья Поклонская – призвали похоронить то, что осталось от Ленина. Кадыров при этом добавил, что это только мнение, а решать этот вопрос, конечно, должен Путин. Песков о прерогативах пока не высказывался.
Суд в Мадриде арестовал восемь членов отстраненного от власти правительства Каталонии. Бывший глава этого правительства Карлес Пучдемон и еще четверо министров в столицу Испании не поехали – остались в Брюсселе. Испанская прокуратура просит их задержать, а Пучдемон требует освободить уже задержанных.
Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, которому предъявили обвинения в убийстве восьми человек в Нью-Йорке и финансировании терроризма, прекрасно чувствует себя после операции, не раскаивается в содеянном и просит повесить в палате, где он лежит, флаг ИГ. Президент США Дональд Трамп, ранее желавший отправить Саипова в Гуантанамо, теперь требует для него смертной казни.
О культуре.
В своем доме под Ростовом-на-Дону умер писатель Владимир Маканин. Вот тут его давнее хорошее интервью Александру Генису.
В трех ссылках – телевидение, видеоигры и два круглых стола:
Насыщенных вам выходных!
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.