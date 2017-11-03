Команда Путина хоронит Ленина

Доброе утро!

Хоккеист NHL Александр Овечкин объявил, что создает общественное движение Putin’s Team, “Команда Путина”, потому что в последнее время стал часто встречать это выражение в западной прессе. Сторонники Путина, по мысли Овечкина, должны объединиться и показать всем “сильную и сплоченную Россию”.

В западной прессе под этим выражением понимают немного другое. Cкажем, Минюст США, по данным Wall Street Journal, идентифицировал шестерых российских чиновников, ответственных за взлом серверов Демократической партии. Имена членов команды Путина пока не называют, чтобы не мешать расследованию о вмешательстве России в избирательный процесс, которое ведет спецпрокурор Мюллер. Суд оставил обвиненных в рамках этого расследования Манафорта и Гейтса под домашним арестом. Google News, не дожидаясь дальнейшего, перестал выдавать заметки так называемого Федерального агентства новостей, созданного на базе петербургской “фабрики троллей”. Тут – примеры других произведений фабрики, публиковавшихся в фейсбуке.

Российский политик Алексей Навальный под выражением “команда Путина” тоже понимает свое. Его сторонникам не согласовали митинги в Томске и Красноярске, в Тамбове двух сотрудников штаба посадили на 20 и 25 суток, к главе федерального штаба политика подал иск некий Михаил Костенко: требует вернуть пожертвование на кампанию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, правда, говорит, что это не они: “Не наша прерогатива”.

Что понимает под своей командой сам Путин, легко понять на примере его двоюродного племянника Михаила Шеломова: принадлежащие Шеломову компании, по подсчетам “Дождя”, приносят ему 5,5 млн рублей в день. Кроме того, тоже по данным “Дождя”, Шеломову принадлежит вилла в Сочи (на территории санатория управделами президента) – а он при этом работает в “Совкомфлоте” примерно за 40 тыс. рублей в месяц. Такая команда.

Теперь о похоронной команде. Сразу три тяжеловеса российской политики – Рамзан Кадыров, Ксения Собчак и Наталья Поклонская – призвали похоронить то, что осталось от Ленина. Кадыров при этом добавил, что это только мнение, а решать этот вопрос, конечно, должен Путин. Песков о прерогативах пока не высказывался.

Суд в Мадриде арестовал восемь членов отстраненного от власти правительства Каталонии. Бывший глава этого правительства Карлес Пучдемон и еще четверо министров в столицу Испании не поехали – остались в Брюсселе. Испанская прокуратура просит их задержать, а Пучдемон требует освободить уже задержанных.

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, которому предъявили обвинения в убийстве восьми человек в Нью-Йорке и финансировании терроризма, прекрасно чувствует себя после операции, не раскаивается в содеянном и просит повесить в палате, где он лежит, флаг ИГ. Президент США Дональд Трамп, ранее желавший отправить Саипова в Гуантанамо, теперь требует для него смертной казни.

О культуре.

ЦРУ обнародовало разные документы, найденные в укрытии Усамы бин Ладена в Пакистане после его убийства, в том числе список фильмов, имевшихся в его коллекции. Там в основном мультики и про зверей: “Не бей копытом”, “Муравей Антц”, “Ледниковый период-3”. Но есть и документалки о поисках бин Ладена, все американское.

в Пакистане после его убийства, в том числе список фильмов, имевшихся в его коллекции. Там в основном мультики и про зверей: “Не бей копытом”, “Муравей Антц”, “Ледниковый период-3”. Но есть и документалки о поисках бин Ладена, все американское. Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников получил две номинацию на главную российскую театральную премию “Золотая маска”. Следствие по его делу активно допрашивает сотрудников Минкульта.

получил две номинацию на главную российскую театральную премию “Золотая маска”. Следствие по его делу активно допрашивает сотрудников Минкульта. Квентин Тарантино решил больше не сотрудничать с The Weinstein Company. (Не о культуре, но по теме сексуальных домогательств : на место ушедшего из-за них в отставку министра обороны Великобритании сэра Майкла Фэллона назначен 41-летний Гэвин Уильямсон, очень помогший Терезе Мэй возглавить Консервативную партию. Уильямсон знаменит тем, что ходит в парламент с ручным тарантулом по кличке Кронос).

: на место ушедшего из-за них в отставку министра обороны Великобритании сэра Майкла Фэллона назначен 41-летний Гэвин Уильямсон, очень помогший Терезе Мэй возглавить Консервативную партию. Уильямсон знаменит тем, что ходит в парламент с ручным тарантулом по кличке Кронос). В пирамиде Хеопса обнаружили тайную комнату.

На Суматре нашли новый вид орангутангов (он, правда, уже под угрозой исчезновения).

Словом года по версии словаря Collins стало излюбленное выражение американского президента fake news, фейковые новости – так он называет либеральную прессу.

В своем доме под Ростовом-на-Дону умер писатель Владимир Маканин. Вот тут его давнее хорошее интервью Александру Генису.

В трех ссылках – телевидение, видеоигры и два круглых стола:

Интервью с вдовой актера Сергея Бодрова о российском телевидении 1990-х.

Социолог Алексей Подвальный объясняет на конкретных примерах, как видеоигры навязывают общественные стереотипы.

Сколько в России людей с высшим образованием? Оказывается, очень много. Здесь объясняется, как сложился культ диплома и как произошла его инфляция. А тут – круглый стол в связи с выходом на русском книги Гарольда Блума “Западный канон”. Ее очень любят читатели, но не сильно ценят литературоведы.

Насыщенных вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок