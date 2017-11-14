Между Лабытнанги и Аккую

Доброе утро!

Самым трудным моментом на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле было перекрестное рукопожатие. Российский премьер с задачей не справился, но и у американского президента получилось далеко не сразу.

Впрочем, для Дональда Трампа на этом трудности закончились. Он прекрасно поладил с филиппинским президентом Родриго Дутерте, ведущим в своей стране широкие внесудебные расправы над подозреваемыми в наркоторговле. Права человека в ходе встречи не обсуждались, зато президенты поговорили о Бараке Обаме и сошлись на том, что у них по отношению к нему “схожие чувства” (в прошлом году филиппинский президент публично назвал Обаму “сукиным сыном”). Еще до встречи Дутерте спел “по приказу главнокомандующего войск США” песню “Ты свет в моем мире”.

Сегодня Дональд Трамп возвращается домой после 12-дневного тура по странам Азии. Там его ждут не такие приятные вещи:

Wikileaks, как выяснил журнал The Atlantic, вели переписку с Дональдом Трампом-мл. в твиттере. Делались разные интересные предложения – типа попросить Австралию назначить Ассанжа послом Австралии в США;

ФБР выпустило ежегодный доклад, в котором отмечается рост преступлений на почве ненависти в США;

Агентство национальной безопасности уже довольно долго не может понять, кто сливает разработанное им кибероружие хакерам из The Shadow Brokers;

400 американских богачей требуют не снижать налоги на богатых.

И есть еще проблема российской государственной телекомпании RT. Она подала документы для регистрации в качестве иностранного агента в США, но они странные: регистрируется американская компания T&R Productions LLC с годовым бюджетом в $670 тысяч, причем это зарплата единственного сотрудника Михаила Солодовникова. Эта T&R Productions, в свою очередь, подчиняется российской некоммерческой организации АНО “ТВ-Новости”, получившей в этом году почти 19 млрд рублей из бюджета. Но это нам известно из самого российского бюджета – американским властям заявитель сказал, что не знает, кто регулирует, владеет, управляет, контролирует или спонсирует АНО “ТВ-Новости”. Как на это неведение будут реагировать американские власти, мы еще увидим, а российские – в лице депутата-единоросса Андрея Исаева – сами составляют списки СМИ – иностранных агентов. Конкретно Исаев насчитал четыре: CNN, Deutsche Welle, “Голос Америки” и “Радио Свобода”.

“Би-би-си” в числе вражеских агентов названа не была, но, может, это только пока: британский премьер Тереза Мэй выступила с резкой критикой в адрес России, а чуть раньше Financial Times написала, что британские спецслужбы подозревают “Лабораторию Касперского” в шпионаже.

В довершение всего 23 страны Евросоюза подписали соглашение о расширении постоянного сотрудничества в военной и оборонной сферах. Предполагается, что его окончательно одобрят на саммите ЕС в декабре.

Россия продолжает миротворческие усилия. В ходе “незабюрокраченной” встречи с президентом Турции в Сочи Путин договорился о политическом урегулировании в Сирии и заодно о строительстве АЭС “Аккую”. Но, видимо, не только об этом: во встрече, как сказал позже Песков, участвовал глава “Роснефти” Игорь Сечин. Именно поэтому он не явился свидетелем на суд по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Миссия была такая важная, что сотрудники “Роснефти” отказались брать повестку в суд у судебных приставов. Придется вручать новую.

Все прочее – суды, приговоры, споры с опекой, колонии за Полярным кругом:

Замначальника ИК-2 в Екатеринбурге, снимавший пытки заключенных на видео, получил 6,5 лет.

Там же женщина, у которой органы опеки отобрали детей после того, как она удалила грудь, объявила голодовку, но потом отказалась от нее после разговора с заместителем министра социальной политики Свердловской области. Он сказал ей, что над органами опеки не властен. Кто над ними вообще властен, объясняет Елена Альшанская.

В Петербурге из кафе без объяснения причин выдворили инвалида-колясочника, а когда он заговорил о правах, ему ответили, что про права – это к Навальному.

В Перми закрывается магазин Германа Стерлигова: полиция не нашла ничего криминального в табличке “Пидарасам вход воспрещен”, но прокуратура с полицией не согласилась.

В Твери блогер получил условный срок за пост трехлетней давности, в котором высказывались сомнения в целесообразности помощи беженцам из Донбасса.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в терроризме две недели провел в ШИЗО в колонии “Белый медведь” в Лабытнанги, теперь живет в бараке на 60 человек, работать организатором самодеятельности отказался.

В Крыму, где Сенцов, по фабуле российского следствия, взрывал Ленина и поджигал офисы “Единой России”, начали пересматривать решения о выдаче российского гражданства – через два с лишним года после аннексии вдруг выяснилось, что паспорта полагались не всем.

В Грузии началась масштабная правительственная реформа: упразднены сразу четыре министерства и сделаны многочисленные кадровые перестановки.

Глава московского театра “Сатирикон” Константин Райкин мог бы позавидовать: он страдает от действий одного конкретного российского министра. Райкин обратился ко всем сразу с призывом “урезонить” Мединского. Даже отставки не требует.

Три ссылки начнем сегодня с поэзии.

Статья Яна Пробштейна к 130-летию американского поэта Марианны Мур (1887–1972). Что ценно – с переводами ее стихов.

Отрывок из книжки “История картин”, в которой собраны диалоги художника Дэвида Хокни и критика Мартина Гейфорда. Этот конкретный – о том, является ли фотография искусством.

Две ссылки про восточных людей: монологи остарбайтеров времен Второй мировой войны (из книги “Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах”) и фотоистория об осси – немцах, ностальгирующих по старой-доброй ГДР.

Искренне ваши,

Семь-сорок