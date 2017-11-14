Между Лабытнанги и Аккую

Все, что нужно знать рано утром 14 ноября
Доброе утро!
Самым трудным моментом на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле было перекрестное рукопожатие. Российский премьер с задачей не справился, но и у американского президента получилось далеко не сразу.
Впрочем, для Дональда Трампа на этом трудности закончились. Он прекрасно поладил с филиппинским президентом Родриго Дутерте, ведущим в своей стране широкие внесудебные расправы над подозреваемыми в наркоторговле. Права человека в ходе встречи не обсуждались, зато президенты поговорили о Бараке Обаме и сошлись на том, что у них по отношению к нему “схожие чувства” (в прошлом году филиппинский президент публично назвал Обаму “сукиным сыном”). Еще до встречи Дутерте спел “по приказу главнокомандующего войск США” песню “Ты свет в моем мире”.
Сегодня Дональд Трамп возвращается домой после 12-дневного тура по странам Азии. Там его ждут не такие приятные вещи:
И есть еще проблема российской государственной телекомпании RT. Она подала документы для регистрации в качестве иностранного агента в США, но они странные: регистрируется американская компания T&R Productions LLC с годовым бюджетом в $670 тысяч, причем это зарплата единственного сотрудника Михаила Солодовникова. Эта T&R Productions, в свою очередь, подчиняется российской некоммерческой организации АНО “ТВ-Новости”, получившей в этом году почти 19 млрд рублей из бюджета. Но это нам известно из самого российского бюджета – американским властям заявитель сказал, что не знает, кто регулирует, владеет, управляет, контролирует или спонсирует АНО “ТВ-Новости”. Как на это неведение будут реагировать американские власти, мы еще увидим, а российские – в лице депутата-единоросса Андрея Исаева – сами составляют списки СМИ – иностранных агентов. Конкретно Исаев насчитал четыре: CNN, Deutsche Welle, “Голос Америки” и “Радио Свобода”.
“Би-би-си” в числе вражеских агентов названа не была, но, может, это только пока: британский премьер Тереза Мэй выступила с резкой критикой в адрес России, а чуть раньше Financial Times написала, что британские спецслужбы подозревают “Лабораторию Касперского” в шпионаже.
В довершение всего 23 страны Евросоюза подписали соглашение о расширении постоянного сотрудничества в военной и оборонной сферах. Предполагается, что его окончательно одобрят на саммите ЕС в декабре.
Россия продолжает миротворческие усилия. В ходе “незабюрокраченной” встречи с президентом Турции в Сочи Путин договорился о политическом урегулировании в Сирии и заодно о строительстве АЭС “Аккую”. Но, видимо, не только об этом: во встрече, как сказал позже Песков, участвовал глава “Роснефти” Игорь Сечин. Именно поэтому он не явился свидетелем на суд по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Миссия была такая важная, что сотрудники “Роснефти” отказались брать повестку в суд у судебных приставов. Придется вручать новую.
Все прочее – суды, приговоры, споры с опекой, колонии за Полярным кругом:
В Грузии началась масштабная правительственная реформа: упразднены сразу четыре министерства и сделаны многочисленные кадровые перестановки.
Глава московского театра “Сатирикон” Константин Райкин мог бы позавидовать: он страдает от действий одного конкретного российского министра. Райкин обратился ко всем сразу с призывом “урезонить” Мединского. Даже отставки не требует.
Три ссылки начнем сегодня с поэзии.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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