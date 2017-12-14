Гоп-стопом до Бундестага

Доброе утро!

А на груди ее светилась медаль за город Бундестаг…

Похоже, бедному Десятниченко Николаю еще многое предстоит узнать о стране изучаемого языка – как, впрочем, и о стране, гражданином которой он является. Директор гимназии Нового Уренгоя, где учится Николай, получила выговор от городской администрации, учителя немецкого языка собираются уволить. Вся ноябрьская история с докладом, если вы вдруг пропустили, тут.

Сегодня Владимир Путин будет давать свою семнадцатую, наверное (мы сбились со счета), ежегодную пресс-конференцию. Накануне пресс-конференции пресс-секретарь Путина предупредил прессу, что “конкурент Путина пока не созрел даже близко”.

Один из несозревших конкурентов, Навальный , обнародовал свою предвыборную программу: минимальная зарплата – 25 тысяч рублей, средняя пенсия – 20, ипотека под 2%, двойное увеличение расходов на здравоохранение и образование. Здесь выполнимость таких обещаний оценивает экономист, хотя мы-то и так знаем, что они незрелые. То ли дело Путин: взял и, не дожидаясь выборов, немножко повысил зарплату чиновникам.

, обнародовал свою предвыборную программу: минимальная зарплата – 25 тысяч рублей, средняя пенсия – 20, ипотека под 2%, двойное увеличение расходов на здравоохранение и образование. Здесь выполнимость таких обещаний оценивает экономист, хотя мы-то и так знаем, что они незрелые. То ли дело Путин: взял и, не дожидаясь выборов, немножко повысил зарплату чиновникам. Вторая недозрелая конкурентка, Ксения Собчак, аккредитовалась на пресс-конференцию в качестве корреспондента “Дождя”. Можно думать, что она задаст Путину вопрос о Навальном. Почему бы и нет: о том, что Крым – это Украина, ей говорить можно, ФСБ экстремизма не обнаруживает.

“Артдокфесту” в этом смысле повезло меньше: Генпрокуратура России будет искать экстремизм в фильме о войне на востоке Украины, который с показа на “Артдокфесте” сняли. Может, и найдет. Троим членам движения SERB, сорвавшим показ другого фильма о войне на востоке Украины, дали по семь суток – но не за то, что они сорвали показ, а потому что не повиновались “законным требованиям полиции”.

Интернет готовится к прекрасному будущему. Роскомнадзор грозится блокировать “сторонние ресурсы” за распространение материалов “нежелательных организаций” – к примеру, Twitter. Госдума приняла закон о штрафах за нарушение принятого в июле “закона о мессенджерах”. Как на практике его выполнять, не очень понятно, но если юридические лица выполнять не будут, с января их смогут оштрафовать на сумму до миллиона рублей.

Это было про возможные убытки. Но есть и новость о возможных доходах: МВД России собирается ввести денежное вознаграждение за доносы (простите, за “инициативные сообщения” о преступлениях) – до нескольких миллионов рублей. Так, глядишь, Игорь Сечин еще получит вознаграждение по делу Алексея Улюкаева. Это не считая всего того, что “Роснефть”, которую он возглавляет, получит от АФК “Система” Владимира Евтушенкова. На активы "Системы", в том числе на акции крупнейшего продавца детских товаров в России торгового дома "Детский мир", наложен арест. Тут знающий человек объясняет, зачем Сечин банкротит Евтушенкова (спойлер: “Это просто такой гоп-стоп”).

Правительство Канады одобрило поставки летального оружия Украине. Российские “Известия” пишут, что обмен пленными между так называемыми “народными республиками” Донбасса и Киевом состоится до 25 декабря. Киев готов передать пророссийским сепаратистам 306 человек в обмен на 74 пленных. Президент Польши побывал с визитом в Украине – фон для встречи был не особенно благожелательным, страны усиленно спорят о могилах.

Британский парламент оставил за собой право принимать окончательное решение по брекзиту – это большое поражение премьер-министра Терезы Мэй, но ей к поражениям не привыкать.

Решение президента США по Иерусалиму продолжает собирать гневные реакции. Саммит Организации исламского сотрудничества провозгласил Восточный Иерусалим “столицей Палестины”, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе этого саммита призвал к выходу из всех соглашений с Израилем, начиная с тех, что были подписаны в Осло в 1993 году.

Сегодня на встрече глав правительств стран Евросоюза в Брюсселе будет обсуждаться продление санкций против России, и арбитражное разбирательство встречных исков Siemens и структур “Ростеха” о законности поставок немецких турбин в Крым (которое тоже сегодня) миролюбию в данном вопросе способствовать не будет.

Три ссылки начнем с известий из транснептунового пространства:

Отрывок из книги астронома Сергея Попова “Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной”.

Художества. Фрагмент из книги Бориса Кирикова об архитектуре петербургского модерна, посвященный истории Дома ленинградской торговли на Большой Конюшенной.

И для ностальгирующих. Большой материал о том, что происходило с российской молодежью в 90-е, и разговор с Сергеем Кузнецовым о сексе в связи с переизданием его и Линор Горалик книги “Нет” (2003). Цитата: “Мы придумывали всякие шутки типа Кодекса AFA, который требует, чтобы минет был равен по продолжительности куннилингусу”. Блаженные были времена.

Искренне ваши,

Семь-сорок