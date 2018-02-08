Тополя в сугробах

Доброе утро!

Директор по коммуникациям Роскосмоса Игорь Буренков в эфире “Эха Москвы” назвал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX “промоакцией”, которая поможет другой компании Илона Маска, Tesla, "поправить дела". Потому что “дела-то плохи у Теслы, это все знают”, – добавил Буренков.

Пока красная Tesla летит к своим покупателям в поясе астероидов, простые российские заключенные строят “Тополи-М” из снега. “Масштабные снежные фигуры не первый год становится украшением плаца исправительной колонии №6. Например, в прошлом году силами осужденных к столетию революции была построена снежная «Аврора»” – говорится на официальном сайте УФСИН России по Омской области.

Зато российские кибервойска – в полной боевой готовности. По данным агентства AP, российским хакерам удалось получить доступ к данным крупных компаний, работающих с министерством обороны США. Но у американского руководства есть на это ассиметричный ответ: президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить и провести масштабный военный парад в Вашингтоне. Последний раз крупный парад прошел в США в 1991 году после успешного окончания войны в Персидском заливе.

Но вернемся в Россию. В Дагестане, где, как и планировалось, взамен арестованного старого утверждено новое правительство во главе с бывшим министром экономики Татарстана Артемом Здуновым, идут тотальные обыски и проверки в госорганах. Местным чиновникам запрещен выезд за границу. Сообщалось даже, что даже на посты ДПС привезли сотрудников из соседних регионов, но МВД и Росгвардия утверждают, что это не так. Меж тем в Россию, по разрешению французских властей, подозревающих его в отмывании денег, снова едет сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Связано ли это с происходящим в республике, мы не знаем. По данным французских властей, у него “личные причины”.

Традиционная рубрика “штрафы, аресты, угрозы”:

Сирот без жилья , задержанных в Туве из-за того, что они в знак протеста решили ночевать прямо в госучреждении, не дающем им жилья, оштрафовали на 500 рублей каждого. Их было 13 человек. Тоже деньги.

, задержанных в Туве из-за того, что они в знак протеста решили ночевать прямо в госучреждении, не дающем им жилья, оштрафовали на 500 рублей каждого. Их было 13 человек. Тоже деньги. Дело главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева , которого обвиняют в хранении марихуаны, передано чеченскому управлению Следственного комитета. Омбудсмен Москалькова просила направить дело в федеральный центр. Но Кадыров был против.

, которого обвиняют в хранении марихуаны, передано чеченскому управлению Следственного комитета. Омбудсмен Москалькова просила направить дело в федеральный центр. Но Кадыров был против. В Петербурге полиция ставит на учет участников митингов Навального, в Тюмени волонтер Навального арестован на семь суток за плакат “Верните выборы, …” с нецензурным словом, в Кемерове сотруднику штаба Навального поступают угрозы убийства, в московский штаб Навального приходили SERBобвцы в сопровождении полицейского.

Сегодня Путин проведет в Новосибирске выездное заседание Совета по науке и образованию – по этому поводу в Академгородке спешно убирают сугробы (пишут, что порой вместе с урнами и скамейками). Накануне президент России побывал в Красноярске. Из-за этого полностью закрывали аэропорт, пассажирам одного самолета пришлось два часа сидеть в салоне с открытыми дверями, потому что убрать трап было некому – работников аэропорта тоже никуда не выпускали. На предвыборном фронте у Путина все хорошо: сдал отчет о доходах. Он не богат, но богаче, чем шесть лет назад.

В Таджикистане тоже готовятся к выборам: парламент одобрил снижение возрастного ценза для президента с 35 до 30 лет. Это значит, что сын Эмомали Рахмона, находящегося у власти в республике с 1992 года, может избираться уже сейчас. 30-летний Рустам Эмомали генерал и мэр Душанбе.

В Киеве на заседании суда по делу экс-президента Украины Виктора Януковича Игорь Тенюх, занимавший пост министра обороны в течение месяца между бегством Януковича в Россию и российской аннексией Крыма, рассказал, что он был готов начать войну за полуостров, но другие политики его не поддержали – во имя мира.

Война, тем не менее, все равно началась, в том числе и в форме арестов и судов над гражданами Украины в России. Адвокат украинца Станислава Клыха, осужденного на 20 лет за участие в Первой чеченской войне на стороне сепаратистов (Клых отрицает, что вообще был в Чечне), посетил подзащитного в тюрьме в Челябинской области и сказал, что тот совершенно не в себе. Признаки тяжелого психического расстройства были видны у Клыха еще во время суда (считается, что он сошел с ума от пыток). Адвокат утверждает, что с тех пор Клыху стало еще хуже.

В Германии сформирована гранд-коалиция между Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель и социал-демократами, второй по величине партией в парламенте. Это означает, что крайне правая “Альтернатива для Германии” становится главной оппозиционной силой в Бундестаге. Выборы прошли еще в сентябре, эти переговоры о создании коалиции оказались самыми долгими в истории ФРГ.

Россия начала высылать северокорейских рабочих – этого требуют санкции ООН. Посол России в КНДР Алексей Мацегора посетовал, что это негативно скажется на российской экономике. Китайскими рабочими корейцев, мол, не заменить: в Китае зарплата сейчас выше, чем в России.

Три ссылки начнем с обратной истории – о том, как русский нашел работу в Корее:

Об Афанасии Середине-Сабатине – первом россиянине на корейской службе, давшем жителям Кореи представление о европейской архитектуре, личном знакомом императора Коджона, свидетеле японского вторжения в Корею – рассказывает историк-кореевед Татьяна Симбирцева.

Урбанистика. Об устройстве петербургских доходных домов в XIX веке, когда наличие водопровода сочеталось с отсутствием канализации, а черная лестница была самым оживленным местом в доме, читайте здесь. Нужны ли сейчас трамваи российским городам, объясняется тут.

Архивы. Здесь – выдержки из дневников российских преподавателей разного ранга, сетующих на дурное устройство образовательной системы XIX-XX вв. (ужасно занимательно), а здесь – детективная история о негативах, которые внук советского кинооператора Леонида Бурлаки нашел в гараже у деда.

Искренне ваши,

Семь-сорок