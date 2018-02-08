Тополя в сугробах

Все, что нужно знать рано утром 8 февраля
Доброе утро!
Директор по коммуникациям Роскосмоса Игорь Буренков в эфире “Эха Москвы” назвал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX “промоакцией”, которая поможет другой компании Илона Маска, Tesla, "поправить дела". Потому что “дела-то плохи у Теслы, это все знают”, – добавил Буренков.
Пока красная Tesla летит к своим покупателям в поясе астероидов, простые российские заключенные строят “Тополи-М” из снега. “Масштабные снежные фигуры не первый год становится украшением плаца исправительной колонии №6. Например, в прошлом году силами осужденных к столетию революции была построена снежная «Аврора»” – говорится на официальном сайте УФСИН России по Омской области.
Зато российские кибервойска – в полной боевой готовности. По данным агентства AP, российским хакерам удалось получить доступ к данным крупных компаний, работающих с министерством обороны США. Но у американского руководства есть на это ассиметричный ответ: президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить и провести масштабный военный парад в Вашингтоне. Последний раз крупный парад прошел в США в 1991 году после успешного окончания войны в Персидском заливе.
Но вернемся в Россию. В Дагестане, где, как и планировалось, взамен арестованного старого утверждено новое правительство во главе с бывшим министром экономики Татарстана Артемом Здуновым, идут тотальные обыски и проверки в госорганах. Местным чиновникам запрещен выезд за границу. Сообщалось даже, что даже на посты ДПС привезли сотрудников из соседних регионов, но МВД и Росгвардия утверждают, что это не так. Меж тем в Россию, по разрешению французских властей, подозревающих его в отмывании денег, снова едет сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Связано ли это с происходящим в республике, мы не знаем. По данным французских властей, у него “личные причины”.
Традиционная рубрика “штрафы, аресты, угрозы”:
Сегодня Путин проведет в Новосибирске выездное заседание Совета по науке и образованию – по этому поводу в Академгородке спешно убирают сугробы (пишут, что порой вместе с урнами и скамейками). Накануне президент России побывал в Красноярске. Из-за этого полностью закрывали аэропорт, пассажирам одного самолета пришлось два часа сидеть в салоне с открытыми дверями, потому что убрать трап было некому – работников аэропорта тоже никуда не выпускали. На предвыборном фронте у Путина все хорошо: сдал отчет о доходах. Он не богат, но богаче, чем шесть лет назад.
В Таджикистане тоже готовятся к выборам: парламент одобрил снижение возрастного ценза для президента с 35 до 30 лет. Это значит, что сын Эмомали Рахмона, находящегося у власти в республике с 1992 года, может избираться уже сейчас. 30-летний Рустам Эмомали генерал и мэр Душанбе.
В Киеве на заседании суда по делу экс-президента Украины Виктора Януковича Игорь Тенюх, занимавший пост министра обороны в течение месяца между бегством Януковича в Россию и российской аннексией Крыма, рассказал, что он был готов начать войну за полуостров, но другие политики его не поддержали – во имя мира.
Война, тем не менее, все равно началась, в том числе и в форме арестов и судов над гражданами Украины в России. Адвокат украинца Станислава Клыха, осужденного на 20 лет за участие в Первой чеченской войне на стороне сепаратистов (Клых отрицает, что вообще был в Чечне), посетил подзащитного в тюрьме в Челябинской области и сказал, что тот совершенно не в себе. Признаки тяжелого психического расстройства были видны у Клыха еще во время суда (считается, что он сошел с ума от пыток). Адвокат утверждает, что с тех пор Клыху стало еще хуже.
В Германии сформирована гранд-коалиция между Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель и социал-демократами, второй по величине партией в парламенте. Это означает, что крайне правая “Альтернатива для Германии” становится главной оппозиционной силой в Бундестаге. Выборы прошли еще в сентябре, эти переговоры о создании коалиции оказались самыми долгими в истории ФРГ.
Россия начала высылать северокорейских рабочих – этого требуют санкции ООН. Посол России в КНДР Алексей Мацегора посетовал, что это негативно скажется на российской экономике. Китайскими рабочими корейцев, мол, не заменить: в Китае зарплата сейчас выше, чем в России.
Три ссылки начнем с обратной истории – о том, как русский нашел работу в Корее:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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