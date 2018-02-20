Спецназ, который сам по себе

Доброе утро!

Невооруженным глазом это заметить трудно, но в России идет предвыборная кампания. Гениальный в своей лаконичности ролик кандидата Титова выглядит, например, так.

Не дает ответа. Путин тоже отказался сниматься в роликах про себя. Акционист Виктор Пашин за предвыборный перформанс “Надувательство” оштрафован на 10 тысяч рублей. Штаб Навального обвиняет провайдеров в незаконной блокировке сайта его кампании за бойкот выборов, поздно вечером в Шереметьеве за организацию “забастовки избирателей” 28 января задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Здесь можно почитать исторический обзор о способах привлечения россиян на участки за период с 1996 года до наших дней.

В Кизляре сегодня объявлен траур по пяти женщинам, погибшим при нападении на православный храм. Сегодня же погибших похоронят “как мучеников” на территории храма. Накануне Следственный комитет допустил теракт в качестве возможной версии произошедшего. (Боевики ИГ взяли на себя ответственность в воскресенье.)

По погибшим в Сирии траур никто объявлять не собирается. Глава российского МИД Сергей Лавров на вопрос журналистов, откуда в Сирии граждане России, ответил вопросом: “Откуда там граждане Франции, граждане Великобритании? Там наемники воюют со всего мира. Там спецназ, который никуда не был приглашен никем, просто сам по себе". Казачий атаман Евгений Шибаев, навещающий в госпиталях своих знакомых-вагнеровцев, раненных в Сирии, с главой МИД не согласен: он сравнивает положение американских наемников, как он его понимает, с положением российских и характеризует своих товарищей как “бесправное мясо”. Почитайте.

По новым данным “Ведомостей”, 7 февраля в Сирии погибли 50 наемников ЧВК Вагнера. По данным “Русской службы Би-би-си”, потери наемники несут постоянно: изучив документы Евгения Аликова из поселка Североонежск Архангельской области, погибшего в Сирии в сентябре прошлого года, и сопоставив номер его справки о смерти с номером справки, выданной в октябре (ее нашли сотрудники Reuters), журналисты пришли к выводу, что только в сентябре 2017 года в Сирии погибли 50 россиян.

В Испании – после 10 лет расследования – начался суд над деятелями русской мафии: главный обвиняемый по этому делу, Геннадий Петров, который считается главой тамбовско-малышевской ОГП, был задержан в Испании в 2008 году, но потом его отпустили в Россию, откуда он не вернулся. Сейчас обвинение в отмывании денег предъявлены 28 лицам, но только 18 из них находятся на скамье подсудимых. Среди последних – депутат Госдумы России Владислав Резник и его жена. Обвинение просит 5,5 лет и штрафы. Ожидается, что суд завершится к 1 марта.

В Россию широким потоком возвращаются деньги из-за границы. Аналитики связывают это с опасениями лиц, попавших в “кремлевский список” Минфина США.

У режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, умерла мать. Суд не отпустил его навестить ее перед смертью. В Петербурге неизвестные избили активиста “Открытой России” Михаила Ходорковского Олега Максакова – он в больнице с травмами лица.

Украина обратилась в Международный трибунал ООН, обвинив Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В меморандуме приводятся доказательства нарушения Россией прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Главу банка Латвии, которого обвиняют в вымогательстве взяток, суд освободил под залог в 100 тысяч евро. Он виновным себя не считает. В Казахстане в рамках масштабной операции по борьбе с контрабандой задержаны 35 человек, в том числе депутат парламента Кыргызстана.

Во Франции новая партия “Патриоты”, созданная выходцами из “Национального фронта” Марин Ле Пен, провела первый крупный съезд и провозгласила курс на “фрекзит”. В Германии ультраправая “Альтернатива для Германии” впервые в истории обошла по популярности социал-демократов, старейшую партию в стране (на 0,5%).

В Турции за участие в акциях протеста и критику властей в соцсетях задержаны около 800 человек, а в Facebook придумали гениальный способ бороться с российской политической рекламой: теперь покупателям такой рекламы будут отправлять открытку с кодом по почте – чтобы убедиться, что они действительно живут в США. В компании, как минимум на словах, верят, что обойти такое препятствие невозможно.

Американские ученые успешно учатся растить человеческие органы для трансплантации в овцах, а торжество свободной прессы в России дошло до того, что Леонид Парфенов запустил свое еженедельное шоу на YouTube.

Три ссылки начнем с рефлексии над советским:

Поэт Всеволод Емелин рассказывает о своем читательском опыте, в том числе детском, куратор и художественный критик Иосиф Бакштейн рассуждает об идеологемах, определивших сознание постсоветского (художественного) пространства.

Два научпопа: история греческих Салоник в период османского господства (с картинками) или детективная история звезды Табби, поведение которой астрономы все никак не могут объяснить.

И самое сладкое. Перевод замечательного эссе Герты Мюллер о страхе, житейских стратегиях его преодоления и поэтических свидетельствах о нем.

Искренне ваши,

Семь-сорок