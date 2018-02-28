Кокаиновый борт: теперь в Таиланде

Доброе утро!

Настя Рыбка, задержанная в Таиланде вместе с секс-тренером Алексом Лесли, обратилась к международной прессе с обещанием рассказать о связях российских властей (через Дерипаску) с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом – если они, конечно, найдут ее живой в тайской тюрьме.

Все это можно считать блефом, но надо иметь в виду, что в тот момент, когда Настя Рыбка записывала это видео, в Таиланд прилетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Причем, судя по всему, на том же самолете, на котором из российского посольства в Аргентине транспортировались чемоданы с подмененными мукой 400 кг кокаина (причем Патрушев тоже туда, по некоторым данным, прилетал). Российский МИД, правда, прилет Патрушева в Буэнос-Айрес отрицает, но он отрицает также и подлинность фотографий самолета Ил-96 с бортовым номером 96023, сделанных в аэропорту Буэнос-Айреса жандармерией Аргентины (которая, соответственно, на их подлинности настаивает).

Если вы уже запутались в дипломатическом кокаине, то здесь все разложено по полочкам: (1) загадочный Ковальчук, объявленный Россией в международный розыск, сообщил посредством “Росбалта”, что в чемоданах были сигары, коньяк и кофе, а 400 кг кокаина кто-то подбросил, (2) адвокат арестованного в Москве бывшего завхоза посольства РФ в Аргентине Али Абянова говорит, что чемоданы принадлежали Ковальчуку, которого Абянов считал “куратором посольства из спецслужб”. Но это еще не конец: в аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России с 4 кг кокаина в чемодане с двойным дном. Имя пока не раскрывается.

Еще о россиянах за границей.

Британская The Guardian, датская Berlingske и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказывают – со ссылкой на анонимный источник, – как крупнейший в Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 связанных с Россией счетов, когда выяснилось, что эстонское отделение банка связано с отмыванием денег через британскую компанию, которую вроде бы контролируют люди из ФСБ и скромный Игорь Путин (двоюродный брат).

Федеральный суд Швейцарии отказал Роману Абрамовичу в требовании удалить материалы местных СМИ, в которых рассказывается, что он пытается получить вид на жительство в этой стране.

Теперь о выборах президента России, к бойкоту которых призывает Алексей Навальный. Чтобы он этого не делал, 5 марта суд рассмотрит административное дело о повторном нарушении порядка организации митинга, и если его признают виновным и дадут (как ранее Леониду Волкову) максимальный срок в 30 суток, то из спецприемника он выйдет незадолго до инаугурации Путина. Но это не все.

Против сотрудника московского штаба Навального Константина Салтыкова возбудили уголовное дело о нападении на полицейского – об этом ему сообщили сразу по выходу из спецприемника, где он провел 30 суток. Теперь ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

В Петербурге на 25 суток арестован Андрей Пивоваров, координирующий деятельность “Открытой России” в городе, тоже за повторное нарушение правил проведения митингов.

Сотрудники ФСБ забрали технику из штаба Навального в Калуге.

В Сыктывкаре снесли забор с надписью “Путин”, сделанной, предположительно, полицейским при исполнении.

Членов “Единой России” в крупных городах, по данным Ъ, обязали приводить избирателей на участки, причем число приведенных должно соответствовать их рангу: чем выше стоишь, тем больше надо привести.

Третью годовщину убийства Бориса Немцова в Вашингтоне отметили открытием табличек с надписью Boris Nemtsov Plaza, а в России – задержаниями и допросами пикетчиков в Краснодаре, Екатеринбурге и Орле. В Москве на месте убийства политика возлагали цветы.

Европейский суд по правам человека постановил выплатить четыре тысячи евро киевлянке, в 2010 году поджарившей яичницу с сосисками на Вечном огне – но не потому что она своей художественной акцией никого не оскорбила (суд считает, что могла), а потому что ее, по мнению ЕСПЧ, зря держали три месяца в СИЗО.

Президент США сказал, что будь он на месте охранника школы во Флориде, он бы побежал туда спасать детей, даже если бы у него не было оружия (помощник шерифа этого не сделал, потому что думал, что преступник находится снаружи). Теперь американская пресса вспоминает все случаи, когда Трамп не проявил никакой храбрости, а остроумцы продолжают придумывать, как именно надо вооружать школьных учителей. Трамп тем временем назначил менеджера по переизбранию себя в 2020 году.

И еще несколько новостей, поверить в которые трудно:

Дмитрий Рогозин, пионер соцсетей среди российских чиновников, перевел под замок твиттер и удалил фейсбук (видимо, из-за племянника, существование которого неопределенно, как у кота Шредингера).

Суд в Одессе не смог отстранить от должности мэра Геннадия Труханова, задержанного ранее по обвинению в коррупции, но потом отпущенного на поруки депутата, который сам ранее был отпущен на поруки.

По данным Reuters, нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын и его отец думали о побеге из КНДР.

На Северном полюсе температура поднялась выше нуля. Раньше такого, в отличие от снега в Риме, никогда не было.

В трех ссылках обойдемся без аномалий.

“Глазея по сторонам, я заметил Сант-Андреа с ее воспаленным, будто бы античным зевом, только после того, как чуть было не споткнулся о ее высокую лестницу, почему-то более всего напоминающую о вокзале”. Итальянский травелог Дмитрия Бавильского, о Мантуе.

“Исхода выборов 1940 года ждали во всех столицах. Ждали ответа на вопрос: вступят ли США в европейскую войну, еще не ставшую мировой, на стороне Великобритании, или останутся нейтральными”. Почти детективный рассказ о том, как и почему победил Рузвельт.

И два материала об уходе – за больными (история медсестринской формы и медсестринского дела) и за детьми (социолог объясняет, почему отцы редко уходят в декрет, хотя по российскому закону имеют на это право).

Искренне ваши,

Семь-сорок