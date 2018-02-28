Кокаиновый борт: теперь в Таиланде

Все, что нужно знать рано утром 28 февраля
Доброе утро!
Настя Рыбка, задержанная в Таиланде вместе с секс-тренером Алексом Лесли, обратилась к международной прессе с обещанием рассказать о связях российских властей (через Дерипаску) с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом – если они, конечно, найдут ее живой в тайской тюрьме.
Все это можно считать блефом, но надо иметь в виду, что в тот момент, когда Настя Рыбка записывала это видео, в Таиланд прилетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Причем, судя по всему, на том же самолете, на котором из российского посольства в Аргентине транспортировались чемоданы с подмененными мукой 400 кг кокаина (причем Патрушев тоже туда, по некоторым данным, прилетал). Российский МИД, правда, прилет Патрушева в Буэнос-Айрес отрицает, но он отрицает также и подлинность фотографий самолета Ил-96 с бортовым номером 96023, сделанных в аэропорту Буэнос-Айреса жандармерией Аргентины (которая, соответственно, на их подлинности настаивает).
Если вы уже запутались в дипломатическом кокаине, то здесь все разложено по полочкам: (1) загадочный Ковальчук, объявленный Россией в международный розыск, сообщил посредством “Росбалта”, что в чемоданах были сигары, коньяк и кофе, а 400 кг кокаина кто-то подбросил, (2) адвокат арестованного в Москве бывшего завхоза посольства РФ в Аргентине Али Абянова говорит, что чемоданы принадлежали Ковальчуку, которого Абянов считал “куратором посольства из спецслужб”. Но это еще не конец: в аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России с 4 кг кокаина в чемодане с двойным дном. Имя пока не раскрывается.
Еще о россиянах за границей.
Теперь о выборах президента России, к бойкоту которых призывает Алексей Навальный. Чтобы он этого не делал, 5 марта суд рассмотрит административное дело о повторном нарушении порядка организации митинга, и если его признают виновным и дадут (как ранее Леониду Волкову) максимальный срок в 30 суток, то из спецприемника он выйдет незадолго до инаугурации Путина. Но это не все.
Третью годовщину убийства Бориса Немцова в Вашингтоне отметили открытием табличек с надписью Boris Nemtsov Plaza, а в России – задержаниями и допросами пикетчиков в Краснодаре, Екатеринбурге и Орле. В Москве на месте убийства политика возлагали цветы.
Европейский суд по правам человека постановил выплатить четыре тысячи евро киевлянке, в 2010 году поджарившей яичницу с сосисками на Вечном огне – но не потому что она своей художественной акцией никого не оскорбила (суд считает, что могла), а потому что ее, по мнению ЕСПЧ, зря держали три месяца в СИЗО.
Президент США сказал, что будь он на месте охранника школы во Флориде, он бы побежал туда спасать детей, даже если бы у него не было оружия (помощник шерифа этого не сделал, потому что думал, что преступник находится снаружи). Теперь американская пресса вспоминает все случаи, когда Трамп не проявил никакой храбрости, а остроумцы продолжают придумывать, как именно надо вооружать школьных учителей. Трамп тем временем назначил менеджера по переизбранию себя в 2020 году.
И еще несколько новостей, поверить в которые трудно:
В трех ссылках обойдемся без аномалий.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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