"Послать подальше" Игоря Сечина?

Доброе утро!

Продолжается оживленный диалог между Великобританией и Россией. Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон посоветовал России “убраться и заткнуться”. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал в ответ:

“Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции”.

Российский МИД обещает выслать британских дипломатов, британский МИД – ввести новые санкции против приближенных к Путину богачей. В совместном заявлении Дональд Трамп, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Тереза Мэй возлагают ответственность за покушение на Сергея Скрипаля и его дочь на Россию и квалифицируют этот акт как покушение на суверенитет Великобритании и первый случай применения в Европе нервно-паралитического вещества со времен Второй мировой войны.

МИД России отрицает само существование “Новичка” и факт его разработки в СССР, а один из создателей яда, Вил Мирзаянов, раздает интервью (вот и вот). Мирзаянов считает, что лица, организовавшие покушение на Скрипаля, надеялись, что яд не идентифицируют. По последним слухам, которые передает (англ.) британская The Telegraph, отравляющее вещество приехало в Солсбери из Москвы в чемодане Юлии Скрипаль. Отравление произошло, скорее всего, в доме ее отца.

Меж тем об угрозах в свой адрес заявил еще один бывший шпион-перебежчик, живущий сейчас в Новой Зеландии. Премьер-министр Эстонии отменил в связи с покушением на Скрипаля запланированную поездку в Россию.

США расширили санкции в отношении России, внеся в санкционный список сотрудников “фабрики троллей”, саму эту фабрику и ее предполагаемого хозяина Евгения Пригожина. Обещаны новые санкции – теперь в связи с покушением на Скрипаля. Вне всякой связи с этим ФБР предупредило американские энергетические компании о возможной кибератаке со стороны России. Вредоносные программы в их системах уже работают.

Президент России в новом предвыборном фильме

сделал историческое открытие по поводу захвата заложников на Дубровке: газ, которым усыпляли заложников, был, по его словам, безвреден, а усыплять их надо было, потому что иначе террористы расстреляли бы их на Красной площади. Здесь ему отвечают родственники погибших, попутно объясняя, почему это ложь.

и пообещал экспедиции на Луну и Марс. Здесь комментарии ученых.

Теледебаты кандидатов в президенты России завершились словами “Я тебе челюсть, сука, сломаю! Мразь, наемная мразь!” и попыткой в эту челюсть дать. Комментариев боксеров пока не поступало, зато есть интересный рассказ о рекламной деятельности кандидата Собчак К.А., почитайте. Ксения Собчак совместно с Дмитрием Гудковым объявила о создании антипутинской партии. Поскольку зарегистрировать новую партию в нынешней России дело практически невозможное, то под антипутинскую будет переформатирована “Гражданская платформа”.

Вечером телеканал RT опубликовал ролик, в котором Путин призывает “дорогих друзей”-россиян не уклоняться от участия в выборах. Большой друг Путина Игорь Сечин распорядился проконтролировать участие в выборах сотрудников “Роснефти” (об этом уже сообщал “Дождь”, но теперь “Би-би-си” добыла копию распоряжения). Глава ЦИК, правда, разрешила россиянам “посылать подальше” личностей, принуждающих их идти на выборы.

У тех, кто призывает к бойкоту, большие проблемы: задержаны сторонники Навального в Мурманске, Курске, Пскове. Главу кемеровского штаба Навального, прилетевшую на встречу с главой ЦИК, задержали прямо в Шереметьево (потом отпустили). Беспрецедентное давление на сторонников бойкота выборов отмечают и в Amnesty International. Еще больше проблем у наблюдателей: движению за права избирателей “Голос” после вмешательства полиции отказали в аренде офиса под колл-центр. Есть опасения, что наблюдателей будут задерживать.

Пытки:

История калининградца, которого нашли повешенным в СИЗО после того, как он пожаловался на пытки.

На пытки жалуется и активист “Левого блока”, задержанный в среду в Москве.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Верховной Рады Украины и бывшую российскую заключенную Надежду Савченко в подготовке теракта в Раде: “Она лично давала указания о том, как провести террористический акт в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – сказал Луценко.

Претензии к Савченко связаны с делом Владимира Рубана, которого, до его ареста 9 марта, публика знала как переговорщика по обмену пленными между Киевом и пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Теперь пленение Надежды Савченко и ее пребывание в российских тюрьмах в Киеве называют “театральным представлением”, сама же Савченко обратилась к Путину с просьбой обменять ее на всех украинских военнопленных. Ради этого она готова отсидеть 22 года, причитающиеся ей по решение российского суда.

В американском штате Флорида обрушился недостроенный мост, по меньшей мере шесть человек погибли, есть раненые.

Президент Словакии принял отставку премьера Роберта Фицо – этого полмесяца добивались протестующие после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты.

В Чехии прошли массовые акции студентов в защиту гражданских свобод и конституционных ценностей. (Накануне президент страны назначил премьером Андрея Бабиша, который не получил поддержки парламента и против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве).

В трех ссылках сегодня социология, этнография, кино и фотография:

Интересный разговор с исследовательницей порноиндустрии Китти Сандерс. Среди прочего она разъясняет, как в определенных обществах культивируется женская беспомощность. В этом материале говорится о том, как в России формируется культура бедности.

Ликбез про нивхов и тынрын и разговор с успешным лингвистом Кириллом Бабаевым про африканские языки и российскую культуру управления.

Интервью директора Фонда Бергмана о Бергмане (к столетию великого Бергмана) и отличный проект испанского фотографа Хорхе Переса Игуеры об одном из главных мировых зол, рекламе.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок