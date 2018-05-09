Доброе утро!

В Армении парламент избрал временным премьером лидера уличных протестов, депутата от партии “Елк” Никола Пашиняна – его поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42. Как ликовала Армения, можно посмотреть тут, прогнозы о том, с кем будет работать новый премьер Армении – здесь.

В России тоже появился новый премьер, и смотреть на него можно бесконечно.

За Медведева проголосовали 374 депутатов, против 56. При утверждении состоялись даже дебаты: в своей пламенной речи глава КПРФ (его партия голосовала против) упирал на животноводческие метафоры: “что ж мы телимся вокруг нуля”, “ходим, как вокруг жареного горячего молока”, “Мутко в стройке ни ухом, ни рылом”. Вновь утвержденный Медведев пообещал поднять пенсионный возраст и потратить восемь триллионов рублей на исполнение новых майских указов Путина.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерных соглашений с Ираном. Американские санкции против этой страны будут восстановлены в течение 180 дней. Иран назвал решение Трампа исторической ошибкой, Россия выразила глубокое разочарование, а Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат выполнять соглашение с Ираном, несмотря на выход из него США. Израиль решением Трампа удовлетворен. Израильские войска приведены в состояние повышенной готовности из-за передвижения иранских войск по территории Сирии. В Сирии сообщили о ракетном ударе Израиля по пригороду Дамаска.

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Пхеньян готовить встречу Трампа и Ким Чен Ына (место и время и ее проведения будто бы уже определены). Ким Чен Ын накануне вернулся из китайского города Далянь, где провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

В России сегодня отмечают День победы, в параде на Красной площади примут участие квадроциклы и снегоходы, потом по всей стране пройдет очередной “Бессмертный полк”. Президент Украины, где День победы отметили накануне, заранее все это осудил.

В России продолжаются суды над участниками и организаторами акции “Он нам не царь”. В Саратове организовавшего ее координатора штаба Навального оштрафовали на 150 тысяч рублей. В Петербурге на 10 суток посадили активиста, развесившего на дереве кукол с плакатами типа “Еще шесть лет? Нет, спасибо” и “РКН сломал мой интернет”.

Как бы в ответ на этот плакат Роскомнадзор попытался починить интернет, сняв блокировку с 3,7 млн адресов Google. Telegram, со своей стороны, обжаловал решение Верховного суда России, признавшего законным требование ФСБ предоставить ей ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Сайты Gay.ru и Lesbi.ru тоже обжаловали решение суда о своей блокировке, а российский список организаций-иностранных агентов пополнился еще одной – туда попал Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям.

В Беларуси голодают матери осужденных по статье о хранении и сбыте наркотиков. Председатель Верховного суда Беларуси назвал их действия “давлением и вмешательством в правосудие”. Около половины всех осужденных в республике сидят по “наркотической статье”, большинству из них меньше 25 лет.

Сегодня на Каннском кинофестивале, открывшемся накануне, покажут фильм сидящего под домашним арестом Кирилла Серебренникова.

Три ссылки начнем с Дня победы.

Глава из книги немецкого историка Ганса Моммзена “Нацистский режим и уничтожение евреев в Европе” или история Дианы Будисавлевич, которая спасла тысячи детей из концлагерей на территории фашистского Независимого государства Хорватия.

К недавнему двухсотлетию Маркса – разговор о значимости его философского наследия и фрагмент вступительной статьи Алексея Цветкова к новому изданию “Капитала”.

И архитектура. Фрагмент из книги “Авангардстрой. Архитектурный ритм революции 1917 года” о том, как зарождался конструктивизм и как ему удалось совершить переворот в традиционалистской архитектуре.

Искренне ваши,

Семь-сорок