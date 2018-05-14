В Иерусалиме состоится церемония открытия посольства США

Соединенные Штаты официально перенесут своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая. Это решение вызвало одобрение властей Израиля и недовольство палестинцев, ряда союзников США и многих других стран мира.

Делегация Белого дома и израильских официальных лиц прибудет на церемонию инаугурации нового посольства во второй половине дня, в то время как большое число палестинцев, как ожидается, будет протестовать вдоль границы с Газой с Израилем и в других местах.

Президент США Дональд Трамп в начале этого года объявил, что США признают разделенный Иерусалим столицей Израиля, отменив таким образом десятилетия политики США в этом отношении.

Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим был столицей их будущего государства. Израиль присоединил Восточный Иерусалим и объявил весь город своей столицей, что не признано международным сообществом.

Решение Трампа вызвало протесты, и 128 государств осудили его при голосовании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Нынешнее Консульство США в Иерусалиме считается временным зданием посольства. Планы предусматривают строительство постоянного посольства США в другом месте в Иерусалиме.

По словам официальных лиц, около 1 000 полицейских будут размещены вокруг посольства и близлежащих районов во время церемонии инаугурации. Это совпадает с празднованием Дня Иерусалима, ежегодного события, ознаменовавшего "воссоединение" города после Шестидневной войны 1967 года. 14 мая также исполняется 70 лет со дня основания государства Израиль.