В Петербурге задержали участника пикета в поддержку Сенцова

В Санкт-Петербурге полиция задержала активиста Василия Сурикова, который стоял в одиночном пикете в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Суриков доставлен в один из отделов полиции Петербурга.

В городах России проходят акции солидарности с Сенцовым. Глобальная акция #SaveOlegSentsov началась 1 июня. Она проходит во многих городах мира.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Четверо из них держат голодовку – это сам Олег Сенцов, а также Александр Кольченко, Александр Шумков и Владимир Балух. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки.



Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.