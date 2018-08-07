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Американский час Поверх барьеров. Культурная война и ее жертвы
Карикатура дня
7 августа
51 минут(ы) назад
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.