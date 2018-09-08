В Москве задержаны Владимир Милов и Георгий Албуров

В Москве вечером в субботу полиция задержала политика и ведущего программы "Где деньги?" на Youtube-канале "Навальный Live" Владимира Милова. Его жена Наталья Степанова узнала о задержании от консьержки, сообщает "ОВД-Инфо". Милов был задержан у подъезда своего дома и доставлен в отдел полиции "Ясенево". На него составлен протокол за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления – в связи с запланированным на 9 сентября митингом против повышения пенсионного возраста.

Также в Москве задержан и глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Об этом он написал в твиттере. По словам Албурова, его задержали у подъезда и доставили в отдел полиции по Даниловскому району. Албуров сообщил, что на него составили протокол за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления – в связи с организацией митинга 9 сентября. Он оставлен в отделе полиции до суда, который будет в понедельник.

Как сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", в разных городах России перед акцией против повышения пенсионного возраста 9 сентября, которую организуют штабы Навального, полиция задерживает активистов.