На контроле статс-секретарь

Доброе утро!

Избирком Приморья отменил результаты губернаторских выборов. Новые пока не назначены, и до их проведения исполнять обязанности губернатора будет назначенный Путиным Андрей Тарасенко. Он сказал ТАСС, что "пришел в край работать, а не заниматься интригами". В других краях такое:

США ввели новые санкции: против 33 российских физических и юридических лиц и китайской госорганизации, закупающей вооружения в России.

Ходорковский утверждает, что отравление Верзилова связано с расследованием гибели российских журналистов в ЦАР. Реальная опасность грозит всем расследователям.

Всемирное антидопинговое агентство восстановило в правах РУСАДА.

Евросоюз не принял план Терезы Мэй по брекзиту. Тори думают над ее отставкой.

Повар под санкциями

Президент США подписал исполнительный указ о порядке введения санкций, и минфин совместно с Госдепартаментом сразу же ввели новые: против 33 российских физических и юридических лиц и китайской госорганизации, организующей закупки вооружения в России. Среди российских тридцати трех – ЧВК Вагнера и другие структуры, подконтрольные “повару Путина” Евгению Пригожину, в том числе и петербургская фабрика троллей.

Но санкции – не приговор. В этом легко убедиться на примере украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сидит в Вене и спокойно зарабатывает в обход международных санкций на российских госконтрактах “Крымского титана” (а “Титан” еще и отравляет при этом воздух). Вот расследование.

Верзилов, ЦАР и теракт против Путина

Вернемся к “повару Путина” и якобы подконтрольной ему ЧВК Вагнера. Мотивом отравления издателя “Медиазоны” Петра Верзилова было его расследование обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике. Так считают не только журналисты, совместно с которыми Верзилов собирался публиковать новые данные, но и Михаил Ходорковский, ведущий свое расследование. По словам Ходорковского, против одного из его сотрудников готовилась провокация с обвинением в подготовке теракта против Путина (тот успел уехать из России).

Непосредственно перед 11 сентября, когда Верзилов почувствовал себя плохо, его плотно “пасли” (тут подробная хроника с комментарием). Главное, что удалось узнать Верзилову: телефон фиксера Мартина, с которым должны были встретиться убитые журналисты, находился за пределами ЦАР. Джемаль, Расторгуев и Радченко собирались снимать фильм о деятельности ЧВК Вагнера.

Будни Минобороны

Главком ВВС Израиля передал Москве данные по делу о гибели Ил-20 и разъяснил право Израиля на самооборону. Представитель Минобороны России Конашенков долго ругал “псевдоэкспертов” с “дилетантскими фантазиями”, которые недоумевали, почему сирийская ПВО не распознала российский самолет как свой, и подтвердил, что системы опознавания там установлено не было, потому что идентификационные коды надо хранить в секрете. Даже от союзников. Списка погибших военных ведомство так и не опубликовало. Вот неофициальный.

Будни ГРУ и решение WADA

Воскресное отравление в Солсбери было любительской постановкой, а новая порция расследования о похождениях Петрова и Боширова, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей и еще двух человек, принесла только ту сенсацию, что номера паспортов грушников следуют один за другим и их всех легко вычислить, а сами эти два друга причастны также и к попытке кражи данных из швейцарской лаборатории и взлому компьютерных систем Всемирного антидопингового агентства (WADA). То есть агентов в ГРУ явная нехватка.

WADA при этом восстановило в правах своего российского контрагента РУСАДА. Антидопинговые агентства тринадцати стран призывали WADA этого не делать. Как минимум в одном заявлении говорится, что решение было принято “под нажимом влиятельной страны”. Какой? Вся история тут.

Российские кибербудни

Великобритания будто бы создает специальное подразделение для борьбы с российской киберугрозой, а США обнародовали новую, активную, стратегию кибербезопасности. Изнутри России кибербезопасность понимают иначе:

По данным “Медузы”, сотрудников Росгвардии заставили писать комменты и ставить дислайки под расследованием ФБК о Золотове: “Лейтмотив – полная чушь, некорректное сравнение цен, не учитываются многие факторы. Наше время до 12 часов!!! Сразу присылайте скрины комментариев. На контроле статс-секретарь”. Дислайканье “входит в орбиту аттестации”, то есть за отлынивание могут уволить.

заставили писать комменты и ставить дислайки под расследованием ФБК о Золотове: “Лейтмотив – полная чушь, некорректное сравнение цен, не учитываются многие факторы. Наше время до 12 часов!!! Сразу присылайте скрины комментариев. На контроле статс-секретарь”. Дислайканье “входит в орбиту аттестации”, то есть за отлынивание могут уволить. Московская область собирается потратить 49 млн рублей на мониторинг комментов в соцсетях.

Госдума ввела уголовную ответственность за отказ удалять информацию, которую суд признал ложной и “порочащей” (от штрафа до года тюрьмы).

Жителя Астрахани арестовали за мемы с фигуркой висельника (склонение к самоубийству через интернет).

Верховный суд России считает факт репоста недостаточным для возбуждения уголовного дела – надо еще выявить мотив.

Просто будни

В Пермском крае пенсионеру дали год условно за то, что у него на огороде вырос мак (возможно, случайно).

Процесс по делу главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева перевели в закрытый режим – потому что там фигурируют личные данные полицейских, а это большая тайна. Титиева арестовали в январе, ему вменяют хранение (подброшенной, по его словам) марихуаны.

перевели в закрытый режим – потому что там фигурируют личные данные полицейских, а это большая тайна. Титиева арестовали в январе, ему вменяют хранение (подброшенной, по его словам) марихуаны. Тайне и ее разглашению, а также госизмене и шпионажу посвящен доклад правозащитного объединения “Команда 29”. За 20 лет по этим статьям в России осудили сто человек, один был оправдан. Подробно тут.

В Тюмени сотрудника штаба Навального оштрафовали на 280 тысяч рублей за призыв к акции против пенсионной реформы, на которой сам он не был, потому что его задержали. Сегодня в Екатеринбурге правозащитники через суд попытаются вызволить из-под ареста страдающую эпилепсией сотрудницу Навального – в ее дело уже вмешался ЕСПЧ.

Современная идентичность и суверенитет

Президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с ежегодным обращением о положении в стране. “Армия, язык и вера – формула современной украинской идентичности", – сказал Порошенко. Вот ты какая, современность!

С выделением британской идентичности и суверенитета из ЕС вышла заминка: Евросоюз не принял предложенный Терезой Мэй план брекзита, и у нее теперь большие проблемы внутри партии.

Шесть ссылок

Кино. Рассказ о неудачном романе Юрия Олеши с кинематографом (хотя “Строгого юношу” неудачей не назовешь, его запретили). Или биография режиссера и продюсера Александра Корды, увлекательно рассказанная Лилией Шитенбург.

Понятный даже гуманитариям ликбез об истории жизни на Земле и рассказ об индейцах тикуна из Бразилии, отстоявших право на свою землю (с картинками).

Зверство и пьянство. “На жирном могучем теле моржа показывается усатая, щетинистая, с гладким лбом голова Ницше”. Олег Лекманов и Михаил Свердлов прослеживают тему зверинца в русской поэзии первой трети XX века – от Хлебникова к Чуковскому и дальше. Или обзор кабаков дореволюционного Петербурга.

Искренне Ваши,

Семь Сорок