Пасомый Богом ушел в отставку. Пятиэтажный хамам

Доброе утро!

Сегодня экипаж Международной космической станции вернется на Землю, так и не разрешив главной загадки космонавтики – вопроса о внеземном происхождении дыры в обшивке станции. На Земле российский космонавт обнаружит небывалую вспышку президентской активности:

Совет Федерации одобрил, а Путин подписал закон о пенсионной реформе.

Путин предложил смягчить “экстремистскую” статью 282 Уголовного кодекса, которую сам же некогда ужесточил.

Сергея Скрипаля Путин назвал предателем и подонком, а отравленных тем же “Новичком” британцев – бомжами.

Путин уволил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил на его место Александра Беглова.

Экстремисты и пенсионеры

Верхняя палата российского парламента одобрила (причем в кои-то веки неединогласно) закон о пенсионной реформе, и Путин тут же его подписал. Вот подборка высказываний жителей российских городов о повышении пенсионного возраста: лейтмотив – перестали бы воевать за границей, не пришлось бы экономить на пенсиях, тем более что нефть приятно дорожает.

К потенциальным экстремистам Путин решил проявить милость, предложив смягчить статью 282 Уголовного кодекса, которую сам же ужесточил в 2011 году. Песков назвал инициативу российского президента попыткой исправить “проявления маразма”. Похвальное проявление критики со стороны пресс-секретаря. Специалисты, правда, говорят, что радоваться особо нечему: дела об “экстремистских репостах” теперь станут не уголовными, а административными (их заводить гораздо легче), по 282 начнут привлекать НКО и СМИ, а дальнейших поблажек ждать уже не приходится. Одна из самых известных в России “ВК-экстремисток” Мария Мотузная надеется, что хотя бы ее уголовное дело прекратят.

Мужики в очистке, бомжи и подонок

Выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве Путин – в ответ на вопрос о санкциях, введенных в отношении России за применение химоружия на территории Великобритании для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – назвал самого Скрипаля предателем и подонком, а работу отравителей охарактеризовал так:

«Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?»

Ну если господин Швондер даст рекомендацию, то почему бы и нет. Новости о “каких-то мужиках” такие:

Генпрокурор Украины сказал, что его ведомство не знает, мог ли Чепига-Боширов эвакуировать экс-президента Януковича из Киева в Крым: “По Межигорью информации вообще нет. Исключать этого нельзя, но информации нет”. Подождем, что скажет в суде бывший глава охраны Януковича.

Родители Чепиги-Боширова были обманутыми дольщиками – это ничего не значит, кроме того, что обманутых дольщиков в России много.

О товарище “Боширова” “Петрове” пока известно только то, что он точно не из Котласа, как утверждается в обнаруженной ранее карточке ФМС о выдаче ему паспорта “взамен испорченного”. Это просто значит, что “Петров” может на самом деле оказаться Ивановым.

Здесь – большое интервью с одним из авторов расследования о “Петрове и Боширове” Сергеем Каневым.

Не кочегары мы, не плотники

В Петербурге вчерашний вечер был немножко как Новый год: Путин уволил губернатора Георгия Полтавченко, которого в городе все семь лет его губернаторства сильно не любили. Но, как и в 2014 году, Полтавченко “пасет Бог”: на этот раз Он отвратил его от грядущих в сентябре 2019 года выборов и пригнал пастись в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации в качестве директора.

На место Полтавченко поставили экс-представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. У него тоже усы, он такой же неяркий и тоже верующий, хотя и не такой истовый (или неистовый?), как предшественник. Беглов, как и Полтавченко, родился в Баку. Назначая его, Путин отметил, что именно в Петербурге Беглов начинал работать монтажником-высотником: “Здесь росли по службе, в хорошем смысле слова карьеру делали”. Беглов уже был врио губернатора СПб в 2003 году, пока не выбрали Валентину Матвиенко.

Руководить обезглавленной Хакасией Путин отправил замминистра по делам Кавказа. Комментарий про кавказские дела (административную границу между Ингушетией и Чечней) читайте здесь.

И почил от всех дел своих

После вышеописанного бурного дня Путин уехал с официальным визитом в Индию, где наверняка найдет взаимопонимание с Нарендрой Моди, и не только по вопросу о поставках в Индию комплексов С-400. Обвинение в “неизбирательных и безрассудных” кибератаках по всему миру, выдвинутое британским МИДом в адрес российского ГРУ, остается пока без ответа.

Дипломатический скандал ожидается в украино-венгерских отношениях: МИД Украины должен выслать венгерского консула из Берегово, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто будет в это время в Москве.

Уголовные и прочие дела, красивая жизнь

Суд в Карелии арестовал директора краеведческого музея Сергея Колтырина до 27 ноября. Его обвиняют в педофилии, все будет рассматриваться в закрытом режиме. Во время поисковых работ Российского военно-исторического общества в конце лета Колтырина назначили ответственным представителем музея Медвежьегорска. Когда в экспедиции РВИО сообщили, что нашли в Сандармохе останки военнопленных, предположительно расстрелянных финскими оккупантами, Колтырин заявил, что это не так, потому что в мемориале могут быть только жертвы политических репрессий 1937–1938 годов. Коллеги Колтырина уверены, что дело связано с захоронениями в Сандармохе.

останки военнопленных, предположительно расстрелянных финскими оккупантами, Колтырин заявил, что это не так, потому что в мемориале могут быть только жертвы политических репрессий 1937–1938 годов. Коллеги Колтырина уверены, что дело связано с захоронениями в Сандармохе. Мосгорсуд признал законным 20-дневный арест Алексея Навального , последовавший сразу за 30-дневным арестом. Мясокомбинат "Дружба народов" в аннексированном Крыму подал на Навального в арбитражный суд Москвы – видимо, в связи с расследованием ФБК “Картошечка Росгвардии”.

, последовавший сразу за 30-дневным арестом. Мясокомбинат "Дружба народов" в аннексированном Крыму подал на Навального в арбитражный суд Москвы – видимо, в связи с расследованием ФБК “Картошечка Росгвардии”. Верховный суд России признал незаконным арест Владимира Акименкова – он полтора года просидел в СИЗО по болотному делу , начал там терять зрение.

, начал там терять зрение. Суд арестовал Валерия Маркелова, возглавляющего компанию-крупнейшего подрядчика РЖД. Тут объясняется, как и что.

The Insider нашел у главы “Роснефти” Игоря Ивановича Сечина пятиэтажную квартиру в Москве. Расследование полезное: из него все узнали, что такое хамам, который в этой квартире имеется. Издание “Проект” рассказывает о прекрасной недвижимости главы Россельхозбанка Бориса Листова, петербургского соседа Путина.

Несколько ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок